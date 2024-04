Quando utilizzi la stufa a pellet un'attenzione particolare va prestata alla canna fumaria: ecco 2 modi per capire se bisogna pulirla e come.

La stagione termica sta per terminare e complice le belle giornate e le temperature gradevoli, già molti hanno archiviato camini e stufe.

Anche questa stagione come le precedenti è stata segnata dal caro vita con ripercussioni anche forti sulle bollette anche a seguito della chiusura di alcune misure ed incentivi a sostegno dei nuclei familiari deboli .

La nuova legge finanziaria 2024 ha infatti abolito alcune misure che secondo i dati diffusi da Codacons potrebbero determinare un aumento pari a +234€ annui alle utenze di luce e gas.

A ciò si è aggiunto il ritorno all’Iva sul pellet al 22% a partire dal primo marzo: ciò potrebbe determinare rialzi nei prezzi del biocombustibile.

Il prezzo però al momento resta intorno ai livelli del 2021 con un prezzo medio a sacchetto di circa 6,19 euro.

Ma intanto si va verso la bella stagione è le stufe necessitano una pulizia più profonda anche al fine di essere pronte per la prossima stagione termica.

Un aspetto che deve essere attentamente valutato è relativo alla canna fumaria: questa infatti se sporca mette a repentaglio il funzionamento e l’efficienza della stessa stufa.

Ecco 2 modi per capire se questa funziona correttamente e come pulirla.

Stufa a pellet, canna fumaria sporca? Ecco 2 modi per capire quando pulirla e come

Gli italiani che hanno utilizzato la stufa a pellet in questa stagione termica sono stati tanti. Ormai complice le temperature gradevoli, per rivederle in movimento ci vorrà la prossima stagione termica.

Ma prima di mandarle direttamente a riposo è necessario che la stufa venga correttamente pulita anche al fine di evitare sorprese il prossimo anno.

C’è da dire infatti che il pellet essendo un prodotto legnoso bruciando sprigiona fumi e cenere che se non adeguatamente rimossi potrebbero comportare il mal funzionamento dell’apparecchio.

Ed ecco la necessità di pulire la stufa in maniera corretta, soprattutto la canna fumaria.

Questa se non correttamente pulita e dunque compromessa può generare monossido di Carbonio, riducendone la resa e di conseguenza aumentando anche il consumo di pellet.

Ma come capire che la canna fumaria necessita di essere pulita?

Se vi siete accorti che gli ambienti si riempiono di fumo, o ne sentite l’odore e che il vano del bruciatore è pieno di cenere e fuliggine allora la canna fumaria va pulita.

Solitamente la pulizia della canna fumaria e del condotto del fumo va fatta annualmente ma non sempre è così: di solito la periodicità della manutenzione straordinaria, infatti, dipende dall’uso stesso della stufa a pellet.

Se ad esempio l’impianto di riscaldamento a pellet sta acceso per più di 15 ore al giorno, è consigliabile procedere alla pulizia approfondita ogni tre mesi.

Stufa a pellet, pulisci la canna fumaria così

Se hai notato in questi mesi che la stufa a pellet fa fumo o il vano bruciatore è pieno di cenere o semplicemente sei arrivato a fine stagione, presta attenzione alla pulizia della canna fumaria.

Alcune operazioni è possibile farle in maniera autonoma dal basso: per procedere è necessario munirsi di guanti, occhiali a mascherina, una chiave per svitare i raccordi e uno scovolino.

La prima cosa è svitare le guarnizione e sistemare sotto ila bocca del tubo un secchio ed alcuni fogli di giornale così da evitare che la cenere si disperdi sul pavimento.

Con lo scovolino o con un pezzo unico flessibile si può procedere alla pulizia inserendolo nel condotto e facendo cadere tutta la cenere in eccesso.

Dopo di che rimuovere i residui con l’aspiracenere a bidone.

Non tutti sanno però che esistono prodotti in commercio che evitano il deposito della cenere: basterà inserirli nel bruciatore seguendo le dosi indicate.

Dunque una manutenzione regolare e ordinaria è molto importante per garantire un funzionamento migliore dell’apparecchio perché può prevenire inconvenienti anche importanti nel lungo periodo.

Questa la pulizia straordinaria

La pulizia più approfondita della canna fumaria della stufa a pellet rientra tra le operazioni di manutenzione straordinaria e in questo caso deve essere fatta da un tecnico specializzato.

Anche la pulizia dello scambiatore di calore, la pulizia del condotto della cenere e del fumo, la pulizia della canna fumaria dovrebbero essere fatti almeno una volta l’anno.

E soprattutto la pulizia della canna fumaria deve essere fatta rispettando la normativa UNI 10683.