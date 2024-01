La stufa a Pellet continua ad essere il sistema di riscaldamento preferito dagli italiani, lo dicono anche i dati diffusi sulle vendite che hanno fatto registrare un +28% rispetto al 2021.

Il trend però non si arresta ed è in salita soprattutto a seguito delle continue riduzioni del prezzo del biocombustibile che oggi si attesta intorno ai 6 euro a sacchetto, cifra molto vicina a quella del 2021.

Inoltre non va dimenticato che l’utilizzo delle stufe permette di ottenere un risparmio di circa il 30% rispetto al gas naturale.

In commercio ne esistono di diverse tipologie, con diversi rivestimenti, ma non tutti sanno che le stufe a pellet possono anche essere dotate di forno e piano cottura.

Ma quali sono i pro e i contro di tale soluzione? Eccoli ne dettaglio.

Stufe a pellet con il forno o senza? Ecco i pro e i contro delle 2 soluzioni

Le stufe a pellet sono sempre più amate ed in commercio se ne trovano di diverse tipologie con differenze notevoli anche di prezzo.

Si possono trovare stufe con rivestimenti in ghisa, in acciaio, in maiolica, in ceramica, in pietra ollare o in mattone refrattario ma anche con forno e piani cottura.

La stufa a pellet con forno, poco conosciute permettono di integrare al sistema di riscaldamento la possibilitò di cuocere al forno varie pietanze grazie al forno integrato.

Il vantaggio delle stufe a pellet con forno permettono di unire la tradizione con la possibilità di controllare il processo di cottura cosa che non è possibile fare con la stufa a legna.

Indipendentemente dal tipo di stufa che si acquista i modelli con forno hanno dei parametri standard come la possibilità di impostare la cottura al forno in maniera statica oppure ventilata, impostare la temperatura di cottura fino a 300 °C tramite l’apposito pannello di controllo.

Le stufe a pellet con forno dunque sono facili da usare grazie alla qualità e all’efficienza del processo di combustione.

Tutto viene controllato grazie al pannello di controllo integrato che permette un uso agevole sia del forno che del sistema di riscaldamento.

Inoltre sono disponibile sul mercato in diverse potenze generalmente si parte da una potenza minima di 6 kW fino a superare i 30kW.

Con tale soluzione inoltre è possibile avere calda sanitaria, la canalizzazione dell’aria calda ed infine anche la cottura delle pietanze, un unico apparecchio che unisce ecosostenibilità, risparmio ed efficienza.

Questo perché si ha la possibilità di sfruttare il calore emesso dalla combustione del pellet per riscaldare gli ambienti domestici grazie ad un apposito ventilatore installato nella stufa veicolando anche l’aria nelle tubature o nel collegamento con i radiatori attraverso la componentistica idraulica.

Stufa a pellet con forno, questi gli svantaggi

Come tutti gli apparecchi meccanici, anche per le stufe a pellet con foro ci sono pro e contro, ma tutto dipende dalla gestione dell’impianto stesso.

Certamente le stufe con forno hanno più componenti meccaniche ed elettroniche rispetto ad una stufa a legna tradizionale e di conseguenza è molto più alta la possibilità di incappare in possibili guasti.

Per evitare possibili problemi è necessaria una corretta manutenzione, usare pellet di qualità cosi da evitare incrostazioni e eccessivi residui della combustione.

Inoltre non meno importante è il costo finale certamente più alto di una tradizionale stufa a pellet si parte dagli 800 euro circa per modelli base sino a 3.500 Euro per i modelli in acciaio o ghisa.

Il prezzo può arrivare fino a 4.000-5.000 Euro con ulteriori dotazioni e particolari rivestimenti, sino alle proposte più costose in pietra ollare che possono raggiungere i 10.000 Euro.

Conviene o non conviene?

Conviene o non conviene acquistare una stufa a pellet con forno? La risposta è dipende.

Certamente è un acquisto che va ponderato non soltanto a causa del suo prezzo di partenza ma anche perché è un impianto che richiede attenzione.

La stufa a pellet con forno però se utilizzata in maniera attenta può tagliare drasticamente i costi della bolletta, sfruttando il calore prodotto per riscaldare casa anche per la cottura delle pietanze.