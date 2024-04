Stufa a Pellet, salta la corrente quando la utilizzi? Ecco il perché

Ormai è più che noto, il Pellet è la biomassa più usata dagli italiani nonostante l’altalena di prezzi degli ultimi anni.

Anche la vendita delle stufe a pellet negli ultimi anni sono salite e non di poco: tra il 2009 e il 2021 le stufa a pellet hanno rappresentato il 59% delle vendite totali di apparecchi di riscaldamento, con un cifra incredibile di apparecchi immessi sul mercato: circa 2.173.965.

In questi ultimi mesi il prezzo della biomassa sembra essersi stabilizzato anche se la situazione è molto incerta soprattutto dopo la mancata riconferma da parte del governo dell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

Infatti dal 1° marzo 2024 l’Iva per la biomassa è passata dal 10% al 22% ed oggi c’è chi teme un rialzo del prezzo della biomassa.

Gli italiani e le associazioni dei consumatori sono in ansia per i prossimi temuti rincari. Va detto che la stufa a pellet non consuma solo il combustibile ma per essere azionata ha necessità di essere attaccata alla corrente elettrica.

Molto spesso però quando si aziona l’impianto, la corrente salta. Perché?

Scopriamo insieme i motivi di tale problematica.

Stufa a Pellet, salta la corrente quando la usi? Questi potrebbero essere i motivi

Le famiglie italiane, anche in questa stagione termica hanno integrato il sistema di riscaldamento centrale con le moderne ed eleganti stufe a gas.

Oltre ad essere molto più sicure dei tradizionali camini, tali apparecchi hanno un’ottima resa.

Ma al fine di garantirne una resa sempre ottimale è necessario apportare una costante pulizia e manutenzione.

Non tutti lo sanno ma tali apparecchi oltre al consumo di combustibile necessario per riscaldare casa hanno necessità di assorbire un certo quantitativo di energia elettrica per funzionare.

Per accendere una stufa a pellet sono richiesti circa 170-180 watt che moltiplicando per il costo di 0,361 €/kWh si ottiene un prezzo di 0,06 €/h (ossia 6 centesimi l’ora).

Anche i motorini assorbono energia per funzionare circa 2,5-3,0 che corrispondono a circa 300 watt l’ora.

Ma non è raro che mentre si aziona la stufa a pellet, possa saltare la corrente: perché e quali sono i motivi?

Molto spesso il problema è legato al tipo di pellet usato per riscaldare l’appartamento. Può capitare che il pellet sia un po' umido e per questo la segatura del pellet tenderà bloccarsi nella coclea provocando il blocco.

Al 95% invece a provocare il blocco e dunque la corrente che salta è la resistenza che funziona in maniera sbagliata.

La mancanza di corrente genera per la stufa a pellet un blocco che viene superato una volta che questa riprende a funzionare.

Stufa a pellet, acquista un gruppo di continuità

Lo abbiamo visto, la corrente elettrica serve alla stufa in due diverse fasi, nell’accensione e e per il funzionamento.

Di solito i black out durano qualche minuto ma per superare la problematica è consigliabile acquistare un gruppo di continuità del costo di circa 100 euro.

Va ricordato che è opportuno non superare il quarto d’ora di interruzione, tempo oltre il quale la batterie però perde efficacia.

Risolvi i possibili black out così: acquista una stufa a tiraggio naturale

Se volete risolvere il problema del black out eventualmente alla fonte, cioè acquistando una stufa a pellet a tiraggio naturale.

Queste stufe funzionano senza la corrente elettrica, sono meno numerose e hanno sicuramente meno necessità di assistenza e manutenzione.

Non manco i limiti e le problematiche legate a queste tipologie di stufe.

L’accensione è manuale, manca una regolazione elettronica il rendimento di queste stufe a tiraggio naturale è leggermente inferiore rispetto alle convenzionali.