La stufa a pellet è un ottimo riscaldamento complementare per la tua casa, ma presta attenzione alla pulizia interna: ecco perché e come va fatta.

Continua per gli italiani il periodo dei rincari. Dopo un periodo di inflazione altalenante questo nuovo anno si è aperto con rincari su più fronti, da quello alimentare a quello delle utenze.

Un aumento generalizzato a cui si aggiungono anche una serie di misure e correttivi introdotti dal governo Meloni nella nuova legge finanziaria 2024.

Alcuni incentivi infatti non sono stati prorogati, come per esempio quella relativa all’Iva ridotta sul pellet.

Questa infatti da febbraio passerà dal 10% risalirà al 22%, ossia l’aliquota ordinaria.

Al momento però la situazione rimane ancora stabile dal punto di vista dei prezzi attestati in questi mesi ai livelli del 2021: il prezzo medio a sacchetto oggi si attesta intorno ai 6 euro.

Tale riduzione del prezzo del biocombustibile, oltre al risparmio che esso genera, ha provocato un incremento delle vendita anche dei sistemi di riscaldamento complementare pari un +21% rispetto al 2021.

Oggi dunque usare una stufa a Pellet è ritornato ad essere molto conveniente, a patto che l’impianto venga mantenuto efficiente grazie alla pulizia ordinaria ma anche alla manutenzione straordinaria.

Per mantenerla efficiente dunque è molto importante pulirla soprattutto dentro.

Scopriamo insieme perché e come farlo in maniera corretta.

Stufa a pellet, va pulita soprattutto dentro: ecco perché e come farlo

La stufa a pellet oggi continua ad essere il sistema di riscaldamento alternativo per eccellenza, ma per renderlo davvero efficiente è necessario capire come deve essere pulita anche all’interno.

Va subito detto che la stufa va pulita in maniera quotidiana cosi da garantire una migliore qualità dell’aria all’interno della propria casa, ma anche una corretta manutenzione della stufa a pellet.

In tal modo ne viene garantito un migliore funzionamento aumentandone l’efficienza.

Naturalmente stiamo parlando della manutenzione ordinaria, quella che riguarda la pulizia vetro, braciere e il supporto braciere che devono essere puliti ogni giorno, ma anche lo svuotamento del cassetto cenere che deve essere fatta ogni 2 giorni e pulizia camera di combustione ogni 7 giorni.

Per pulire internamente la stufa è opportuno spegnerla così da poter accendere alla camera di combustione e se ci si trova davanti a deflettori fumi superiore bisogna smontarli.

Inoltre grazie all’utilizzo di un aspira-cenere è possibile procedere a raccogliere la cenere anche nel cassetto raccogli cenere. La raccomandazione è di non usare l’aspirapolvere.

Stufa a pellet, ecco come procedere per la pulizia interna

La parte interna della stufa a pellet è una parte molto importante dell’apparecchio perché è grazie alla sua costante pulizia che questa mantiene la sua efficienza.

Per pulirla in maniera profonda è necessario un Bidone aspira-cenere e dei vecchi strofinacci, ma anche uno scovolino ed un pennello da imbianchino con il manico lungo.

Grazie al bidone si potrà aspirare la cenere della combustione. Lo abbiamo detto prima non utilizzate mai un aspirapolvere, potrebbe rovinarsi o addirittura non funzionare più.

Lo potete usare solo in caso dobbiate rimuovere residui di cenere e nel caso sia infilata in angoli nascosti meglio usare uno scovolino o il pennello da imbianchino con manico lungo.

Questo potrebbe essere anche usato per pulire il cassetto raccogli cenere.

Un attenzione particolare va data alla camera di combustione

La manutenzione ordinaria e quotidiana della stufa a pellet passa anche per la pulizia del canale di caduta del pellet. In questo caso meglio usare il beccuccio dell’aspirapolvere per pulire le pareti interne cosi da renderle più lisce possibile.

Altro pezzo che deve essere pulito almeno settimanalmente è la Camera di combustione. Questa operazione va fatta rimuovendo il deflettore del braciere cosi da far cadere i residui della cenere all’interno pulendo bene le pareti interne e, prima di reinserirli, i componenti rimossi.