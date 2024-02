Quando utilizzi la stufa a pellet per riscaldare la tua casa, devi prestare attenzione al tiraggio della canna fumaria: ecco 2 trucchi per risolvere il problema del tiraggio eccessivo.

La stagione termica e il nuovo anno si sono aperti all’insegna dell’incertezza economica.

A preoccupare gli italiani il caro bolletta e l’aumento del costo della vita in generale a cui si aggiunge la chiusura di misure ed incentivi a sostegno dei nuclei familiari deboli .

La nuova legge finanziaria 2024 ha infatti destato tanta incertezza confermate dai dati delle associazioni di categoria.

Secondo le ultime stime di Codacons sarà il 2024 un anno di ricari: dal settore di cibo e bevande che potrebbero registrare un aumento pari a +234€ annui alle utenze di luce e gas.

Proprio per le bollette sono previsti aumenti di circa + 220€ per nucleo familiare su base annua.

A ciò si aggiungono anche problemi nel settore del pellet, infatti da febbraio l’aliquota Iva che verrà applicata sul biocombustibile sarà del 22% e non più del 10%.

Il prezzo però al momento resta ritornato quasi ai livelli del 2021 con un prezzo medio a sacchetto di circa 6,19 euro.

Per questo in questi anni molte famiglie italiane hanno scelto come sistema di riscaldamento complementare le moderne stufe a pellet.

Ma al fine di produrre effetti conveniente di risparmio è necessario che l’apparecchio sia pulito attentamente e la manutenzione sia fatta in maniera attenta e oculata.

Un aspetto che deve essere attentamente valutato è il tiraggio della canna fumaria che non deve essere troppo eccessivo.

Ma come risolvere in problema se si presenta? Ecco 2 semplici trucchi da porre in essere.

Stufa a pellet, attenzione al tiraggio eccessivo: ecco 2 trucchi per risolvere il problema

Il numero di italiani che utilizzano la stufa a pellet è sempre in aumento come sempre in aumento sono coloro che cercano metodi per far si che la propria stufa a pellet diventi il massimo dell’efficienza.

Infatti pulire in maniera quotidiana la propria stufa a pellet non solo offre vantaggi per l’ambiente e per la qualità dell’aria, ma ne garantisce un migliore funzionamento.

La prima cosa da dire che il pellet essendo un prodotto legnoso bruciando sprigiona fumi che possono compromettere il funzionamento dello stesso apparecchio.

Ecco la necessità di pulire la stufa in maniera corretta perché una canna fumaria compromessa può generare monossido di Carbonio, riducendone la resa e di conseguenza aumentando anche il consumo di pellet.

Un altro problema può essere il tiraggio eccessivo della canna fumaria, che determina una lavorazione del combustibile più veloce del solito e per questo la biomassa nel serbatoio dura poco.

Ma questo problema può essere risolto grazie a due semplici trucchi, come l’abbassamento del comignolo o l’impiego di un riduttore di flusso per diminuire la velocità dei fumi caldi.

Stufa a pellet, ecco come abbassare il tiraggio eccessivo

Oltre a i due trucchi visti in precedenza per abbassare il livello di tiraggio della canna fumaria della vostra stufa a pellet altro utile consiglio è legato alla regolare pulizia della stessa.

E se ciò non bastasse potrà essere consigliato ridurre la sezione del condotto di aspirazione. Questi due consigli se posti in essere possono ottimizzare in maniera significativa l’efficienza della stufa a pellet.

Dunque una manutenzione regolare è molto importante per garantire un funzionamento migliore dell’apparecchio.

Se la pulizia ordinaria è costante questa può prevenire inconvenienti anche importanti nel lungo periodo.

Questa la pulizia straordinaria

La pulizia della canna fumaria della stufa a pellet non è certamente tra le operazioni di manutenzione ordinaria e quotidiana ma si tratta di un operazione che deve essere fatta da un tecnico specializzato.

Anche la pulizia dello scambiatore di calore, la pulizia del condotto della cenere e del fumo, la pulizia della canna fumaria dovrebbero essere fatti almeno una volta l’anno.

E soprattutto la pulizia della canna fumaria deve essere fatta rispettando la normativa UNI 10683.