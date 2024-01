Se usi come impianto di riscaldamento la stufa a pellet, attenzione alle giornate con vento forte: questa situazione climatica potrebbe non far funzionare l’apparecchio. Ecco perché e come risolvere.

La stagione termica è ormai inoltra cosi come la stagione invernale. Oltre al freddo, alle piogge tante sono le giornate ventose già affrontate dagli italiani.

Dal nord a Sud, tante sono le zone ventose della penisola appetibili certo per l'installazione di impianti eolici ma molto meno per l’installazione delle stufe a pellet.

Il perché è presto detto: il vento forte può impedire l’accensione delle stufe ma anche se si riesce ad accenderle il vento potrebbe spegnerle.

Ma perché succede e come risolvere questo problema?

Ecco alcuni suggerimenti in merito.

Stufa a pellet, occhio al forte vento perché potrebbe non farla accendere: risolvi così

La stagione fredda il calo termico e le giornate ventose sono arrivate puntuali e con esso tutti i vantaggi e i rischi legati agli impianti di riscaldamento.

Per evitare molte di queste problematiche è opportuno allora effettuare una corretta manutenzione proprio per evitare di trovarsi nel cuore dell’inverno a dover far intervenire il tecnico.

Se alcuni problemi sono causati da una scarsa manutenzione degli impianti altri sono legati a fattori indipendenti da logiche tecniche.

La prima è sicuramente legata al vento, infatti nelle giornate ventose la stufa potrebbe non funzionare correttamente, potrebbe addirittura non accendersi o spegnersi da sola.

La stufa affinchè possa produrre calore deve bruciare del combustibile quale il pellet, in questo modo la combustione si diffonde grazie alle ventole o canalizzazioni o a tubi di scambio-calore.

Ma per far questo è necessario che la fiamma resti viva e pertanto servono il combustibile, l’ossigeno e la scintilla.

Ecco che il vento può influenzare la capacità della stufa a pellet di generare combustione per alcuni motivi particolari:

1. Effetto di soffiata, ossia il vento può soffiare direttamente sulla stufa creando appunto un effetto soffiata tale da spegnere la fiamma. 2. Alterazione dell'apporto d'aria, a causa del vento che rende instabile la combustione dei pellet. 3. Dispersione del calore, si perché il vento può disperdere il calore prodotto dalla stufa, riducendo così l'efficienza del riscaldamento.

Stufa a pellet, ecco come evitare i disagi del vento

Ma come ridurre al minimo i disagi nelle giornate ventose? Lo abbiamo detto più volte, la stufa a pellet, funziona regolarmente se la canna fumaria funziona bene, cioè ha un buon tiraggio.

Questo perché i fumi prodotti dal processo di combustione devono essere smaltiti correttamente verso l’esterno.

Per far si che la stufa a pellet, possa funzionare correttamente anche nelle giornate ventose basta seguire alcuni consigli.

Il primo è quello di posizionare la presa d’aria della stufa in modo strategico, cioè in accordo con la direzione del vento.

Questo consiglio deve essere tenuto presente in fase di installazione cosi da ottenere un ottimo rendimento di tiraggio anche nelle giornate ventose.

Va tenuto presente il “reflusso dei venti”, cioè una situazione in cui turbolenze e correnti d’aria interferiscono con il delicato equilibrio del tiraggio.

Ecco che il comignolo deve essere posizionato in maniera strategica cosi che anche nelle

giornate più ventose la stufa a pellet smetta di funzionare efficientemente.

Installa i comignoli anti vento, ecco cosa sono

Se la tua zona è ventosa ma vuoi sfruttare i vantaggi del pellet allora puoi installare sulla tua canna fumaria dei comignoli antivento.

Questi naturalmente devono essere installati da esperti del settore capaci di trovare soluzioni più appropriate a seconda della propria situazione.

Possono essere installati per migliorare qualsiasi sistema di evacuazione dei fumi in un'abitazione o zona di lavoro ed è appositamente realizzato per evitare che il vento soffi all'interno della canna fumaria, cosi da evitare i problemi di spegnimento.

In commercio se ne trovano di tante forme e materiali, a seconda del suo scopo. La loro forma dipende molto alla quantità di vento alla quale il terminale è esposto mentre per la tipologia esistono in inox e rame.