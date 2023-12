Stufa al petrolio, tanto calore in poco tempo: ma quanto consuma? Ecco i dettagli

Sei alla ricerca di una stufa alternativa? Quella al petrolio offre tanto calore e bassi costi in bolletta. Ecco quanto consuma.

Se vuoi riscaldare la tua casa in maniera rapida e veloce senza accendere l’intero impianto di riscaldamento, a pellet, caldaia o termostufa, puoi acquistare una stufa al petrolio.

La motivazione è legata soprattutto al fatto di voler risparmiare qualche soldo e evitare l’accensione degli impianti di riscaldamento visto i progressivi aumenti del gas degli ultimi tempi.

Arera ha infatti comunicato qualche settimana fa, l'aumento delle tariffe del gas per i clienti della maggior tutela: questi hanno subito un rialzo tariffario pari a +12% rispetto al mese di settembre.

Proprio in virtù di ciò molte famiglie si stanno dotando di stufe al petrolio, soprattutto per riscaldare parti di abitazioni magari più utilizzate.

Va detto che queste non sono adatte a riscaldare ambienti troppo grandi ma sono delle valide alleate se utilizzate con impianti più grandi.

Scopriamo insieme allora cos’è la stufa a petrolio, come funziona e quali sono i suoi consumi.

Stufa a petrolio, quanto consuma?

Stufe a legna, pellet e non solo. In commercio ne esistono di tanti tipi è quella più in voga al momento è la stufa a petrolio.

Si tratta di una soluzione efficiente per riscaldare casa e, ha il vantaggio di non produrre fuliggine, se usata correttamente.

Questa è alimentata a petrolio ed è l’ideale se si abita in una zona fredda e non si vuole accendere il fuoco.

Possono essere di due tipologie: le stufe a stoppino e le stufe elettroniche.

Quelle a stoppino sono completamente indipendenti e molto semplici da usare e funzionano solo con il petrolio mentre quelle necessitano anche dell’energia elettrica per poter funzionare.

Ma quanto consuma?

Va detto subito che le stufe a petrolio vengono alimentate con un combustibile liquido facilmente reperibile anche nei supermercati.

Questo viene venduto a taniche da 18 litri per un costo medio che si attesta intorno ai 40,00/45,00€.

Detto ciò è molto importante considerare il consumo della stufa: è stato calcolato che funzionando a massimo regime la stufa avrà un consumo medio di 0,4 litri all’ora.

Considerando un utilizzo di 10 ore al massimo regime questa consumerà circa 9,20 €. Se invece si opta per il regime mino il suo costo complessivo si dimezzerà a 4,60 euro.

Se invece la stufa viene fatta funzionare per lo stesso tempo ma al minimo regime, il costo complessivo si aggirerebbe intorno ai 4,60 €.

Pertanto il costo di utilizzo di una stufa a petrolio è piuttosto elevato, che può variare dai 0,46 € a 0,92 € all’ora a seconda del regime impostato.

Stufa a petrolio, ecco a chi conviene installarla

Come abbiamo appena visto, il consumo delle stufe a petrolio è molto alto, ecco che non a tutti e consigliato acquistare e installare nei propri ambienti di casa una stufa a petrolio.

Dai dati emersi è evidente che tale stufa a petrolio da sola non può riscaldare l’intero ambiente ma è utile in ambienti già provvisti di un sistema di riscaldamento primario.

Ad esempio se si possiede una casa in montagna e c’è la necessità di aumentare la temperatura solamente in determinati momenti della giornata allora insieme al riscaldamento centralizzato si può accendere la stufa a petrolio.

Prestate attenzione alle caratteristiche

Una cosa che va tenuto presente dell’utilizzo della stufa a petrolio è che questa per funzionare usa il combustibile liquido e quindi è maggiore il rischio di incidenti.

In effetti un radiatore elettrico sarà sicuramente meno pericoloso rispetto ad una stufa a petrolio o a una caldaia a gas.

Proprio per evitare tali rischi le stufe a petrolio devono rispettare alcune caratteristiche obbligatorie come la presenza di:

• una valvola di sicurezza antiribaltamento;

• le tecnologie di combustione complete, con doppia combustione;

• pareti temprate che limitano il rischio di bruciature.

Poi molto importanti sono i sistemi di controllo dell'aria che limitano i rischi di intossicazioni respiratorie e i rilevatori di CO2.

Inoltre se si usa tali sistemi è opportuno: