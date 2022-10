Stufa o camino? La migliore legna è questa. Svelati i trucchi per una casa sempre calda

Stufa e camino sotto la lente di ingrandimento per questo inverno. Il caro bollette sta rispolverando i tradizionali metodi per riscaldare la casa. Ma quale legna preferire se si pensa all’efficienza senza tralasciare il risparmio? Ecco i trucchi per scegliere quella migliore senza dimenticare il portafoglio.

Stufa e camino sotto la lente di ingrandimento per questo inverno. Il caro bollette sta rispolverando i tradizionali metodi per riscaldare la casa. Ma quale legna preferire se si pensa all’ efficienza senza tralasciare il risparmio? Ecco svelati i trucchi per scegliere quella migliore senza dimenticare il portafoglio.

Bollette del gas e costo del pellet alti? Non bisogna disperare, c’è la legna. Nonostante le temperature primaverili di questi giorni molti italiani stanno seriamente pensando di ritornare a rimettere in funzione i tradizionali camini.

Complice la guerra tra Russia e Ucraina, e la paura di rimanere senza gas, sempre più italiani stanno facendo scorte di legna. Sono i dati a confermarlo, rispetto allo scorso anno la richiesta è aumentata del 25%.

Camini, stufe e cucine economiche sembrano essere la soluzione ideale preferita dalle famiglie italiane per contrastare il caro bollette.

Lo spauracchio della chiusura dei rubinetti del gas da parte della Russia ha spinto coloro che possiedono in casa un camino a riattivarlo e ciò ha provocato una folle corsa all’acquisto di legna che oggi risulta praticamente introvabile.

Questa scarsità della materia prima si traduce inevitabilmente in un aumento del prezzo.

Per acquistare un quintale di legna servono circa 20 euro e se si considera che per riscaldare un appartamento di medie dimensioni, cioè circa 100 mq, servono 30 quintali di legna per una stagione, una famiglia potrà scaldare casa spendendo solo 600 euro per l’intera stagione invernale garantendo un notevole risparmio.

Naturalmente è opportuno per risparmiare conoscere i trucchi per saper scegliere la legna giusta, come tagliarla e accatastarla. E

cco allora svelati alcuni semplici consigli che permettono di risparmiare parecchio sulle spese del riscaldamento mantenendo una casa sempre calda.

Stufa o camino? La migliore legna è questa. Svelati i trucchi per una casa sempre calda

Anche se le giornate di ottobre ci stanno regalando temperature primaverili, le famiglie italiane non dimenticano che l’inverno è quasi alle porte.

La corsa a trovare valide alternative a pellet e gas, che hanno raggiunto prezzi insostenibili, è ormai partita da tempo. La paura della chiusura dei gasdotti da parte della Russia, ha fatto il resto spingendo sempre più cittadini a rifornirsi di legna da ardere per riazionare stufe e vecchi camini.

Ma come scegliere la migliore legna da ardere tenendo sotto controllo i costi?

Basta semplicemente tenere presente alcuni trucchi.

Va premesso che non tutti i tipi di legna possono essere usati come combustibile. Naturalmente, facciamo riferimento a quelli trattati e lavorati, cioè parti di vecchi mobili o bancali.

Questi bruciando possono produrre fumi tossici pericolosi per l’uomo ma anche per l’ambiente. Non va dimenticato, inoltre, che bruciando questi sporcano la canna fumaria e di conseguenza maggiori sono i costi di manutenzione per la pulizia.

Comunque sia, indipendentemente dal tipo di camino o stufa utilizzato il primo trucco è quello di scegliere legna asciutta, ossia legna la cui umidità non deve superare il 15%. In commercio esistono degli attrezzi che permettono di misurare l’umidità della legna. Stiamo parlando dell’igrometro a denti.

Ma se la legna è asciutta o meno si può capire anche ad occhio nudo. Basta osservarla. La legna secca non ha pigmenti verdi al suo interno, presenta profondi solchi nel ciocco, la corteccia non presenta muschi e la prova del nove è rappresentata dalla velocità di accensione. Più si accende velocemente più è secca.

Legna da ardere, qual è la scelta migliore

Per poter scegliere la migliore legna da ardere da utilizzare nella nostra stufa o camino, l’elemento essenziale da considerare è il potere calorifico rilasciato dal tipo di legna usato.

In termini di potere calorifico la legna può essere divisa in legna pesante, con alto potere calorifico che si attesta tra i 4 e i 6 Kwh/Kg e legna leggera, ossia legna che ha un basso potere calorifico compreso tra i 3 e i 4 Kwh/Kg.

Volendo fare un elenco delle piante a basso potere calorifico abbiamo il Platano, la Larice, il Pioppo e l’Orniello. Mentre quelle con alto potere calorifico sono la Robinia, il Faggio, l’Abete, la Betulla, il Frassino e il Cipresso.

Ma bisogna quindi bruciare legna pesante per avere un alto potere calorifico? La risposta è no. Alcune stufe infatti prediligono legna leggera perché brucia più velocemente e poi se le temperature non sono troppo rigide per risaldarsi basta usare legna leggera.

Legna da ardere per stufe e camini, ecco altri trucchi per ottenere maggiore efficienza

Altri trucchi possono essere utili per ottimizzare l’utilizzo della legna indipendentemente se usata per la stufa o il camino.

Uno sicuramente riguarda i metodi di conservazione delle cataste. Il luogo di conservazione dovrà avere base e pareti areate per evitare la formazione di muffe che potrebbero inumidirla.

Attenzione. Non coprite mai le cataste con teli di plastica che non la lascino traspirare.

Inoltre, va detto che stufa o camino che sia, la legna va accesa dall’alto bruciando come una candela in maniera uniforme provocando minori sbalzi di temperatura e meno sollecitazioni alle parti interne della stufa e del camino.