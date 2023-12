5 tipi di stufa elettrica a confronto, che tutti conosciamo: ecco quale consuma meno

Quando si parla di riscaldamento della casa, le esigenze di cui tener conto possono essere anche molto diverse tra loro. E c’è chi abitualmente ricorre ad esempio alla stufa elettrica, anche se costa tanto. Qual è quella che consuma di meno?

Un confronto di questo tipo infatti può risultare utile soprattutto per coloro che, volenti o nolenti, non hanno la possibilità di utilizzare la legna o il pellet, i combustibili più economici, o il gas metano, magari perché sprovvisti dell’impianto.

Se dunque si ricorre alla stufa elettrica, ecco qualche informazione utile per scegliere quella più conveniente.

Stufa elettrica a basso consumo: la classifica delle 5 che consumano meno

Ragazzi universitari o lavoratori alle prese con il bisogno di fare economia, persone che vivono sole e rinunciano ad accendere l’impianto di riscaldamento per tutta la casa. I motivi per cui aver bisogno di una stufa elettrica sono tanti.

Tra quelle che abbiamo selezionato per questo elenco, iniziamo con quella che consuma di più fino a presentare la più conveniente ed efficiente.

Stufa elettrica a parete e stufa radiatore

Per quanto in etichetta possano riportare la scritta “a basso consumo” va sottolineato il fatto che le stufe elettriche non sono adatte a riscaldare grandi ambienti e non si prestano a un uso prolungato. La loro efficienza risulta limitata, a fronte comunque di una spesa rilevante.

Termoventilatori

Per quanto anche i termoventilatori non si prestano a un uso prolungato, hanno comunque una maggiore efficienza nel riscaldare l’ambiente. L’importante è valutare la potenza in proporzione all’ambiente da riscaldare. Una stufa da 500 watt ad esempio va bene per una stanza di medie dimensioni. Utilizzarne una più piccola, ad esempio da 300 watt serve solo a consumare energia elettrica perché comunque non riuscirà a svolgere il suo compito.

Radiatori a olio

Si tratta di stufe che, a parità di consumo con altre tipologie, rendono molto di più. Tra l'altro sono anche più resistenti nel tempo e garantiscono un risparmio sia energetico che economico nel tempo, rispetto alle altre. Tra l’altro i radiatori a olio risultano essere anche meno inquinanti. Il prezzo d’acquisto è più elevato ma è un costo che comunque si va ad ammortizzare nel medio-lungo periodo in bolletta.

Stufa alogena anche a infrarossi

La tecnologia sta migliorando a vista d’occhio questo genere di dispositivi, riuscendo anche ad abbassare un po’ il prezzo di vendita sul mercato, che sicuramente è tra i più elevati, per quanto riguarda le stufe alogene. La resa però è ottimale e le stufe alogene, anche ad infrarossi, si posizionano tra quelle elettriche che consumano meno.

Stufa al quarzo

Per quanto il loro consumo sia leggermente più elevato, rispetto a quelle alogene, il vantaggio principale della stufa al quarzo è che questo apparecchio regala un calore immediato, motivo per cui tante persone la preferiscono alle altre.

Qual è la stufa elettrica che consuma poco

Alla luce delle informazioni appena riportate in questa classifica, risulta che proprio le stufe alogene e stufe al quarzo sono senza dubbio quelle che offrono risultati migliori e che risultano essere le stufe elettriche che consumano di meno.

Quali sono le stufe elettriche più efficienti

L’efficienza è data da un insieme di fattori che invece, presi singolarmente, potrebbero portare a scelte di acquisto differenti, tra un consumatore e l’altro.

Se l’obiettivo è spendere il meno possibile, è evidente che si opterà per soluzioni diverse rispetto alla stufa alogena e a quella al quarzo.

Se invece si ha un budget più consistente a disposizione, allora è preferibile investirlo in una stufa elettrica più avanzata, dal punto di vista tecnologico: questa è la scelta che maggiormente premierà in bolletta.

Infine, è importante ribadire la questione che riguarda la potenza dell’apparecchio. Se non è proporzionata alla dimensione della stanza da riscaldare, il consumo di energia risulterà vano e fine a se stesso.

Anche se costa di più, è evidente che per un locale di grandi dimensioni può essere necessaria addirittura una stufa elettrica da 2.500 watt. Tenendo a mente che già una di 1.000 watt tenuta accesa per un paio d’ore consuma 1 euro di energia elettrica.

