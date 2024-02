Tante le stufe a pellet in commercio, ma molti scelgono la canalizzata: ecco 5 motivi per cui sceglierla.

Le stufe a pellet in commercio non sono tutte uguali ma ne esistono varie tipologie: alcune sono più adatte di altri, altre sono più tecnologiche.

Ma se si deve scegliere un impianto piuttosto che un altro, è importante fare una serie di valutazione per scegliere il riscaldamento complementare migliore che possa integrarsi nel migliore dei modi all’impianto centrale.

Le scelte sono influenzate da tante variabili, dal minore impatto in bolletta, a quelle di sistemi di riscaldamento che sono più sicure da un punto di vista ambientale ma anche le diverse esigenze dell’utente le abitudini di consumo, nonché i differenti vincoli regionali.

L’unica cosa certa che negli ultimi anni sono incrementate le vendite delle stufe a pellet anche a seguito della riduzione del prezzo della biomassa ritornata ora a 6,19 euro per 15 kg di materia prima.

Ma non solo, a far incrementare le vendite anche il risparmio prodotto dalle moderne stufe a pellet pari a circa il 30% rispetto ai vecchi impianti.

Se si vuole produrre un ulteriore risparmio è possibile valutare l’acquisto delle nuovissime stufe a pellet canalizzate che permettono di scaldare più ambienti nello stesso momento

Scopriamo insieme 5 motivi per cui scegliere tali apparecchi.

Stufa a pellet canalizzata, ecco 5 motivi per scegliere questa soluzione

Se state valutando di sostituire i vecchi impianti con l’acquisto di una nuova e moderna stufa a pellet valutate soprattutto l’acquisto delle moderne policombustibili e quelle canalizzate.

Ma per scegliere la migliore è necessario affidarsi a tecnici specializzati che aiuteranno i clienti nella scelta dell’impianto più adatto alle proprie esigenze e alle abitudini del proprio nucleo familiare.

Il professionista valuterà la metratura dei locali, l’isolamento termico dell’appartamento, la disposizione delle stanze, la possibilità o meno di realizzare una canna fumaria, il numero delle finestre presenti e il loro stato di usura.

La valutazione e la relazione del tecnico permetterà di scegliere la stufa più adatta tenendo conto:

• Delle dimensioni degli ambienti da riscaldare;

• Della produzione di acqua calda sanitaria;

• Del livello di coibentazione degli spazi.

Tra le migliori e più utilizzate ci sono le canalizzate usate nei grandi ambienti, sia i domestici che non.

Questa stufa a pellet canalizzata permette di diffondere aria calda nell’ambiente portano l’aria calda in diverse stanze e ma anche su più piani.

Quindi tra i motivi per scegliere una stufa a pellet canalizzata ci sono:

• la possibilità di scaldare con un unico apparecchio più ambienti di casa

• Rispetto dell’ambiente.

• Distribuzione omogenea del calore

• Silenziosità

• Massima resa.

Stufa a pellet canalizzata, riscaldi tutto l'ambiente in sicurezza e confort

Lo abbiamo appena detto tra i vantaggi più evidenti dell’utilizzo della stufa a pellet canalizzata c’è la possibilità di scaldare più ambienti grazie ad una sola fonte di calore che permette dunque di riscaldare tutta la casa.

Questa inoltre offre garanzia di sicurezza e comfort, eliminando quella fastidiosa escursione termica fra stanze diverse.

Inoltre tale apparecchio permette di redistribuire in maniera uniforme il calore in tutta la casa grazie alla distribuzione omogenea in tutti i locali e pertanto non ci saranno punti più caldi rispetto ad altri.

Inoltre il pellet, è considerato tra i combustibili più economici che offrono un alto rendimento termico ed un basso impatto ambientale.

Se da un lato si risparmia sui costi di acquisto della biomassa dall’altro invece si riducono in maniera significativa le emissioni.

Silenziose e dimensioni contenute, ecco le altre qualità

Tra i motivi per usare le stufe canalizzate a pellet, c’è il fatto che sono apparecchi molto silenziosi che permettono confort e benessere con la massima resa.

Possono essere posizionate anche in luoghi di passaggio o in piccoli ambienti, grazie alla dimensioni che offrono una profondità minima ottimizzando gli spazi di ingombro.

Per acquistare tali apparecchi i prezzi possono oscillare dai 1500 euro per una stufa con prestazioni base fino ad arrivare oltre i 3000 euro per modelli con potenza superiore ai 15Kw.

Scegliere dunque una stufa a pellet canalizzata è una soluzione tra le più efficienti in circolazione.