Stufa a Pellet canalizzata, ventilata o idro? Ecco tutte le differenze tra le 3

Continua a salire il prezzo del gas, lo dicono i dati di Arera che ha deciso di aumentare la tariffa del gas dei clienti che sono ancora nel mercato tutelato.

Rispetto allo scorso mese di settembre, le utenze del gas per i clienti ancora nel mercato tutelato hanno registrato un +12% ad ottobre con un aumento della spesa annua a famiglia tipo di + 159 euro.

Con la stagioni termica ormai inoltrata tanti sono coloro che hanno deciso di sostituire i vecchi impianti di riscaldamento e molti altri stanno valutando l’eventuale acquisto di nuove e moderni apparecchi che garantiscono efficienza e risparmio.

Ma la scelta non è facile, le tipologie di apparecchi in circolazioni sono tanti e varie anche tra le stufe a pellet ed ecco che la scelta risulta essere difficile.

Molto dipende dalle abitudini della famiglia e dalle diverse esigenze. Ma se si opta per una stufa a pellet è necessario conoscere le differenze tra le 3 principali tipologie: idro, combinata e ventilata.

Scopriamo allora tutte le differenze tra le 3 diverse tipologie di apparecchi e tutti i pro e i contro di tali apparecchi.

Stufa a Pellet canalizzate, ventilata o idro? Ecco tutte le differenze tra le 3

Tornano a salire i prezzi di luce e gas, molti consumatori per tale motivo sono alla ricerca di alternative al tradizionale riscaldamento elettrico o a gas per fronteggiare l’inverno ormai alle porte.

Tra le tante alternative tra le più ricercate ci sono le stufe a pellet, lo dicono i dati diffusi da Aiel che hanno registrato un +21% nel 2021 rispetto al 2009.

Si sa scegliere un sistema di riscaldamento definitivo per la propria casa non è facile, tanto dipende dalle varie esigenze familiari, dagli impianti, dalle dimensioni dell’area da riscaldare.

Ecco che allora è necessario affidarsi ad un tecnico specializzato che valuterà le diverse esigenze familiari e le diverse variabili.

Il tecnico considerando la metratura e le dimensioni dei locali, il tipo di isolamento termico dell’appartamento, la disposizione delle stanze, la possibilità di realizzare una canna fumaria, il numero delle finestre presenti e il loro stato di usura, valuterà le tipologie di stufe a pellet più adattate per la propria casa.

Vi proporrà di scegliere tra una stufa a pellet idro, combinata o ventilata. Ma quali sono le differenze?

Le stufe a pellet ventilate o stufe pellet ad aria sono certamente le più usate e quelle più vendute usate per riscaldare ambienti di dimensioni ridotte.

Queste immettono aria calda grazie alla ventilazione forzata e la diffusione del calore dipenderà molto dalla tipologia di abitazione da riscaldare.

Un riscaldamento omogeneo in caso di open space mentre sarà diverso se ci sono pareti, porte.

Se l’abitazione è disposta su più piani la scelta di questa tipologia di stufa va considerata solo in aggiunta ad altri sistemi di riscaldamento per riscaldare solo parti di abitazioni.

Una stufa a pellet ventilata dunque diffonde l’aria calda tramite ventilazione e canalizzazione, cioè l’aria viene diffusa nell’ambiente grazie ad appositi bocchettoni.

Con tali stufe l’ambiente si riscalda velocemente ed efficacemente nella stanza in cui essa si trova.

Stufa a pellet, ecco le caratteristiche della canalizzata

Le stufe a pellet canalizzate, sono invece ideali per riscaldare spazi più ampi rispetto alle stufe a pellet ventilate.

Queste funzionano come le stufe ad aria, ma grazie ad un diverso sistema di distribuzione dell’aria, diffondono il calore in maniera più omogenea anche nei locali dove non è presente fisicamente la stufa.

Quello che cambia rispetto alla stufa ventilata è il sistema di diffusione nell’ambiente del calore.

L’aria calda viene indirizzata all’interno di condotte e tubature collegate all’impianto diffondendo il calore per tutte e stanze grazie a delle apposite griglie.

Ne esistono di diverse tipologie che possono passare attraverso muri e colonne o restare in bella vista.

Ecco perchè scegliere una stufa a pellet idro

Le stufe a pellet idro, o meglio conosciute come termostufe, sono degli apparecchi che generano calore collegati all’impianto idraulico per scaldare l’acqua dei termosifoni o del riscaldamento a pavimento.

Riscaldano ambienti molto più grandi rispetto alle canalizzate e quelle ad aria, basti pensare che una stufa a pellet idro da 28 kW può riscaldare circa 650 metri cubi.

La stufa a pellet idro dunque serve a scaldare l’acqua e non all’ambiente circostante o comunque non direttamente, come succede per la stufa ventilata.

La stanza si scalderà grazie ai radiatori o al calore proveniente dal pavimento.

Tali stufe idro possono completamente sostituire la tradizionale caldaia elettrica o a gas ma se non si vuole possono integrare gli altri sistemi di riscaldamento esistenti.

Le stufe a pellet idro possono essere utilizzate anche per produrre acqua calda sanitaria.