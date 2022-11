Pellet, gas o legna? Con la stagione fredda ormai alle porte, gli italiani sono alle prese con la valutazione di quale stufa utilizzare per riscaldare la propria casa risparmiando qualche soldo. Ecco quale conviene di più tra quelle a Pellet, gas o legna e perché.

Pellet, gas o legna? Con la stagione fredda ormai alle porte, gli italiani sono alle prese con la valutazione di quale stufa utilizzare per riscaldare la propria casa risparmiando qualche soldo. Ma quale conviene di più tra quelle a Pellet, gas o legna e perché.

L’inverno è ormai alle porte e sempre più famiglie italiane stanno valutando il metodo migliore per riscaldare la propria abitazione in maniera economica ed efficiente.

Capire quale prodotto scegliere per riscaldare la propria casa è molto importante. Si tratta si scegliere tra le varie stufe a legna pellet o gas, ma anche scegliere tra i vari apparecchi che ne garantiscono la sicurezza.

Ad influenzare la scelta del prodotto, ci sono le caratteristiche e le esigenze dell’utente, nonché le abitudini di consumo. Ed oggi si fa sempre più pressante l’esigenza di risparmio causata dalla forte crisi economica internazionale.

L’aumento dei prezzi del gas ha portato ad aumenti in tutti i settori economici facendo preoccupare e non poco le famiglie italiane. Allora qual è la migliore soluzione per risparmiare durante questo inverno?

Scopriamo subito qual è la migliore stufa alleata del risparmio e perché.

Stufa a pellet, gas o legna, quale conviene di più? Questa è l'unica alleata del risparmio

Le famiglie italiane sempre più alla ricerca di soluzioni per il risparmio. La crisi economica internazionale tra Russia e Ucraina sta spingendo molte famiglie italiane a cercare valide alternative di risparmio tra i metodi di riscaldamento

Stufa a pellet, legna o gas, quale scegliere?

La scelta sul sistema di riscaldamenti da usare, come abbiamo già accennato, riguarda esigenze ed abitudini delle famiglie italiane. Inoltre nella scelta bisogna tenere presente il tipo di combustibile, la dimensione e la praticità.

Se facciamo riferimento al tipo di combustibile utilizzato va detto che una stufa a gas è meno inquinante ma anche più cara.

La legna al contrario ha un costo molto basso, ma inquina molto. Tra le due alternative si colloca il pellet, che garantisce praticità e pulizia, ma rispetto per l’ambiente e i costi sono certamente più contenuti anche ora che un sacchetto è arrivato a costare 15 euro al kg.

Se si tiene conto invece della dimensione dell’area da scaldare, la stufa a gas rappresenta la soluzione migliore e più pratica, più facile da spostare e soprattutto priva di canna fumaria, al contrario della stufa a legna o pellet che devono essere per forza fisse.

Alcuni tipi di stufe a pellet richiedono anche una presa elettrica che alimenti il ventilatore.

Se si considera l’impatto con l’ambiente la soluzione più inquinante è la legna. Ma le stufe a legna di nuova produzione hanno praticamente impatto zero sull’effetto serra con l’aggiunta che il rendimento calorifero delle stesse non si discosta molto dalle stufe a pellet.

Ciò lo sottolinea anche il fatto che alcune stufe a legna rientrano nelle agevolazioni del conto termico.

Per le stufe a gas, si collegano direttamente alla rete del gas domestico generando un calore diffuso. Se si paragonano alla legna e al pellet la sua combustione è molto più pulita con emissioni di CO2 inferiori anche del 70%.

Pellet, gas o legna: qual è la scelta migliore tra le varie stufe

Qualche anno fare la scelta tra la stufa a pellet e quella a legna era molto facile. Infatti la scelta per questione di comodità e di tecnologia ricadeva sulla stufa a pellet, certamente un prodotto più avanzato e tecnologicamente in grado di fornire controllo di fiamma e di temperatura.

Oggi però le nuove stufe a legna e le nuove stufe a gas garantiscono le stesse comodità.

Se la scelta della stufa a legna è legata ancora alla tradizione e alla ricerca di uno stile più curato, c’è chi la considera ormai obsoleta e preferisce la più comoda stufa a gas.

Sistemi di riscaldamento con stufe a gas sono certamente più comode, non necessitano si pulizia e manutenzione costante garantendo la stessa atmosfera.

A ciò si aggiungono altre comodità come accensione e spegnimento immediato, regolazione della fiamma e della temperatura e una gestione facile della stessa stufa a gas. Inoltre, come la stufa a legna, la stufa a gas garantisce massima silenziosità, funzionamento in assenza di elettricità e fiamma viva e naturale.

Quanto costano le stufe a legna, pellet e gas

Per cercare la soluzione ideale per risparmiare sul riscaldamento domestico numerose sono le variabili da tenere in considerazione.

Ma sommariamente possiamo racchiudere le possibili scelte in tre grandi fasce: economica, media e alta. Nella fascia economica troviamo ottime stufe a legna e a gas con un costo medio di 300 euro.

Nella fascia intermedia, si trovano invece stufe a pellet, a gas e a legna convenienti ed economiche con un costo medio di 600 euro.

Superata la soglia dei 600 euro troviamo stufe a pellet estremamente efficienti.