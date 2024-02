Stufa a pellet intasata, 3 trucchi facili per risolvere il problema

La stufa a pellet, continua ad essere l’apparecchio di riscaldamento più usato in aggiunta ai termosifoni: ma come evitare che si intasi? Ecco 3 semplici e facili trucchi per risolvere il problema.

Dopo un anno di rincari è ritornato conveniente utilizzare la stufa a pellet, soprattutto grazie all’abbattimento del prezzo dovuto ad una serie di misure introdotte dal governo Meloni tra cui la riduzione dell’Iva al 10% anziché al 22%.

Si tratta di un agevolazione che è stata prorogata solo per il primo bimestre del 2024 e che da marzo 2024 sparirà.

Al momento però la situazione rimane ancora stabile, se non addirittura in discesa dal punto di vista dei prezzi: questi si sono attestati intorno ai 6 euro.

Oltre al risparmio che esso genera, si è registrato anche un incremento delle vendite dei sistemi di riscaldamento complementare pari un +21% rispetto al 2021.

Oggi dunque usare una stufa a Pellet è molto più conveniente rispetto al 2022 anche se per mantenerla efficiente è necessario mantenerla in ottimo stato di manutenzione anche grazie alla pulizia dell’apparecchio cosi da evitare che si intasi.

Quindi è molto importante pulirla soprattutto dentro seguendo 3 semplici trucchi per evitare l'intasamento.

Scopriamo insieme quali sono.

Stufa a pellet intasata, ecco 3 trucchi per risolvere il problema

La stufa a pellet è il sistema di riscaldamento alternativo per eccellenza. Non lo dicono solo i dati diffusi sulle vendite degli ultimi anni ma anche gli studi circa il suo concreto risparmio.

Per rimanere comunque efficiente è opportuno pulirla in maniera scrupolosa anche all’interno grazie ad una pulizia quotidiana che ne garantisce una migliore qualità dell’aria, ma anche un corretto funzionamento aumentandone l’efficienza.

Per pulire internamente la stufa la prima cosa da fare è procedere ad apparecchio spento così da poter accedere alla camera di combustione e ai deflettori fumi che in caso fossero sporchi bisogna smontarli.

Naturalmente per evitare l’intasamento è opportuno procedere del braciere e del supporto del braciere che devono essere puliti ogni giorno, cosi come bisogna procedere allo svuotamento del cassetto cenere che deve essere fatto almeno ogni 2 giorni e pulizia camera di combustione ogni 7 giorni anche grazie all’utilizzo di un aspira cenere.

Ma perché si intasa il braciere della stufa e come evitarlo utilizzando 3 trucchi

1. Il pellet produce troppa cenere

La prima motivazione perché il braciere della stufa a pellet si intasi è legata alla scarsa qualità del biocombustibile usato.

Magari per spuntare un prezzo favorevole si ci affida a pellet non proprio di buona qualità che hanno residui di cenere molto alti e che possono intasare i fori del braciere attraverso cui passa l’aria, fondamentale per un buona combustione.

Il consiglio è di ricercare pellet di qualità così da ridurre i residui. Meglio se si utilizza pellet certificato ENplus con determinati standard.

Nello specifico, meglio un pellet di classe ENplus A1 con residui di cenere molto bassa che rientrano nella classificazione della certificazione: solo lo 0,6% della sostanza secca.

2. La stufa non è sottoposta a pulizia frequente

Altro motivo di intasamento della stufa a pellet è rappresentata dalla scarsa pulizia interna dei compenti della stufa. Non basta semplicemente pulirla una volta a settimana ma almeno ogni 3 giorni.

Mentre è fortemente consigliato pulire il braciere prima di ogni accensione così che la combustione sia immune da qualsiasi residuo di venere. Per pulire il braciere è opportuno usare come abbiamo già detto un bidone aspiracenere e non un aspirapolvere perché si rischia di dovere buttare al primo utilizzo l’apparecchio usato.

Grazie al bidone aspiracenere l’operazione richiede veramente pochi minuti e cosi di garantisce il buon funzionamento dell’apparecchio.

3. Non viene fatta una manutenzione periodica della stufa

Altro motivo per cui il braciere si può intasare è perché magari viene immesso nel braciere troppo pellet rispetto a quelle che sono le reali esigenze dell’apparecchio.

In questo caso è opportuno fare una costante manutenzione e regolazione della stufa a pellet anche grazie a personale qualificato come professionisti del settore. Il consiglio è quello di effettuare la manutenzione tra una stagione termica e l’altra.

Ma è opportuno fare anche una costante manutenzione straordinaria