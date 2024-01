Tante le alternative in commercio per la stufa a pellet: tra ghisa e acciaio quale conviene di più? Ecco la migliore alternativa tra le due.

Le stufe a Pellet continuano ad essere le soluzioni di riscaldamento preferite dagli italiani, nonostante i rincari dello scorso anno.

Lo dicono i dati relativi alla vendita che hanno fatto registrare un aumento di un +28% rispetto al 2021.

Ma il trend in salita è destinato ad aumentare. Il motivo è legato ad una riduzione del prezzo della biomassa che secondo i dati diffusi dall’AIEL oggi si attesta intorno ai 6 euro a sacchetto, cifra molto vicina a quella del 2021.

Oltre alla riduzione di prezzo, generata in primis dall’abbattimento dell’Iva sul biocombustibile confermata ancora per questo bimestre, utilizzando il pellet si ottiene un risparmio di circa il 30% rispetto al gas naturale e perciò l’utilizzo delle stufe a Pellet risulta essere ancora oggi la scelta più conveniente.

In commercio ne esistono di diverse tipologie e con diversi rivestimenti, ghisa ed acciaio in primis.

Ma quali sono le migliori? Scopriamolo insieme.

Stufa a pellet, ghisa vs acciaio: ecco qual è la migliore tra le 2 alternative

La stagione termica è ormai inoltrata ma non si placa la ricerca della migliore soluzione di riscaldamento possibile.

Certamente tra le più ricercate ci sono le moderne stufe a pellet. Tante sono le proposte presenti sul mercato, con differenze di prezzo notevoli.

In realtà , in commercio si trovano numerose tipologie di stufe, realizzate in ghisa, in acciaio, in maiolica, in ceramica, in pietra ollare o in mattone refrattario.

ll rivestimento di una stufa fa la differenza per la propagazione del calore, ossia per la capacità di condurre di calore, ovvero di accumularlo nelle pareti della struttura di riscaldamento (il rivestimento della stufa) e sprigionarlo in modo graduale nell'ambiente.

Ciò garantisce un riscaldamento omogeneo senza dispersione del calore oltre a garantire un elevata durevolezza anche dopo lo spegnimento del riscaldamento.

Le stufe a pellet con rivestimento in ghisa, sono molto sobrie perché non permettono particolari forme e decori, ma hanno una garantiscono un maggiore accumulo del calore e di propagazione nell'ambiente.

Quelle in acciaio sono più contemporanee di facile pulizia ma di grande pregio.

Tra le due soluzione meglio la stufa con rivestimento in ghisa, perché ha elevata potenzialità per accumulare il calore sprigionandolo, nonostante non abbia un alto valore estetico, causato dalla bassa proprietà della ghisa di essere lavorata.

Stufa a pellet, ecco tutti i rivestimenti

Le stufe a pellet presenti in commercio però non sono solo di ghisa ed acciaio, ma è possibile trovare stufe con rivestimento differenti.

Esistono stufe con rivestimento in maiolica, in ceramica, anche in pietra ollare, o in cotto.

Le stufe in maiolica sono fatte con pannelli di argilla refrattaria, che possono mantenere i decori anche a elevate temperature.

Quelle in ceramica hanno le stesse prestazioni di quelle in maiolica.

Quelle con rivestimento in pietra ollare hanno elevate potenzialità di accumulare calore rilasciandolo in modo graduale, mentre quelle in mattone refrattario o in cotto, hanno alte prestazioni con elevata resa termica abbinabile agli arredamenti.

Ecco i costi delle due alternative

Ma quali sono i costi delle due tipologie di stufe a pellet in ghisa e in acciaio?

La stufa in ghisa può partire da 400 arrivando fino alle 900 euro. Lo abbiamo detto sono particolarmente apprezzate per le elevate prestazioni nel rendimento termico e nella capacità di diffondere il calore in tutti gli ambienti dell'abitazione.

Una stufa in acciaio offre la possibilità di avere un sistema di riscaldamento immediato senza una spesa eccessiva. Si parte infatti da 290 euro, ma il tutto dipende poi dalle altre funzionalità e dal modello.

Ad esempio una stufa in acciaio in stile moderno può arrivare a costare 700 euro con una potenza nominale 14 Kw ideale per riscaldare un'abitazione di almeno 120 mq.