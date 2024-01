Stufa a pellet, una scelta attenta del rivestimento fa la differenza. Ecco il migliore

La stufa a Pellet ormai è il sistema di riscaldamento più usato dagli italiani. a dirlo sono i dati delle vendite che hanno fatto registrare un +28% rispetto al 2021.

La tendenza è però in salita soprattutto a seguito della riconferma dell’Iva agevolata sulla biomassa, riconfermata per il primo bimestre nella legge finanziaria 2024 ma anche per il concreto risparmio economica derivante dall’utilizzo del pellet rispetto ad altri sistemi di riscaldamento.

La scelta però non è facile, in commercio esistono tantissimi modelli, che si differenziano per prezzo, per potenza ma anche per estetica.

Allora quale scegliere?

L’opzione migliore sarebbe di trovare un giusto compromesso tra estetica e prestazioni, senza sacrificare la funzionalità.

Ecco allora che la scelta della stufa a pellet passa anche per il rivestimento giusto che permette di adattarsi all’arredamento di casa, senza rinunciare a creare un ambiente caldo e accogliente.

Scopriamo insieme allora quali sono i rivestimenti migliori.

Anche il rivestimento gioca un ruolo molto importante: questo infatti non si riferisce soltanto all’aspetto estetico della stufa, ma oltre a dover integrare l’apparecchio nell’arredamento circostante in armonia con l’ambiente della casa questo è importante per la distribuzione del calore.

Un certo rivestimento soprattutto di alta qualità contribuisce a mantenere la stufa in condizioni ottimali ma è importante anche per la dispersione del calore, perché permette di massimizzare l’efficienza energetica e il comfort termico degli ambienti.

A seconda dello stile che vi piace di più potete trovare diversi rivestimenti per la vostra stufa a pellet: dalle finiture in ceramica, a quelle in acciaio, pietra, maiolica, gres porcellanato, vetro o ghisa.

Il materiale utilizzato però ha un impatto anche sull’efficienza termica.

Va tenuto in conto che ad esempio la ceramica, la maiolica, la ghisa o la pietra sono materiali che tendono ad accumulare e rilasciare il calore in maniera molto lenta rispetto all’acciaio.

In pochissime parole, le stufe in questo materiale possono continuare a emanare calore anche dopo che il bruciatore della stufa a pellet è spento.

Le stufe a pellet presenti in commercio possono avere diversi rivestimenti: esistono stufe con rivestimento in maiolica, in ceramica, anche in pietra ollare, o in cotto in ghisa o in acciaio.

Le stufe in maiolica sono create e rivestite con pannelli di argilla refrattaria: questa tipologia di stufa permette di mantenere i decori anche a elevate temperature.

Quelle in ceramica hanno le stesse prestazioni di quelle in maiolica.

Quelle con rivestimento in pietra ollare, invece hanno potenzialità molto elevate soprattutto per l’accumulo di calore e per il fatto di rilasciarlo in maniera graduale.

Mentre il mattone refrattario o il cotto, hanno alte prestazioni con elevata resa termica e sono abbinabile ad arredamenti in stile rustico.

Anche il vetro, viene usato per rivestire le stufe a pellet conferendo un aspetto moderno e affascinate all’apparecchio anche se questo necessita di una frequente per mantenerlo lucido e trasparente.

Quelle in ghisa sono molto robuste e resistenti e continuano ad emanare calore anche dopo aver spento il bruciatore del pellet. Queste stanno bene in case di stile classico o rustico.

La lamiera di acciaio è certamente la scelta più economica e versatile tanto da poter essere verniciata con varie finiture da abbinare allo stile della propria casa.

La scelta del rivestimento della stufa a pellet, lo abbiamo detto è molto importante che richiede tanta ponderazione.

È importante scegliere un materiale piuttosto che un altro oltre per le preferenze estetiche anche per quelle funzionali.

Se cercate durabilità, l’acciaio è una scelta migliore, la ceramica e la pietra permettono di ottenere maggior calore unito alla tradizione.

La ghisa invece è il giusto mix tra tutti questi valori.

Se volete modernità allora meglio optare per il vetro mentre l’acciaio offre versatilità e costo contenuto.

Tenete a mente dunque oltre all’estetica anche l’efficienza energetica.