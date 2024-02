Se usi una stufa a pellet, come impianto complementare presta attenzione alle giornate di vento perché il tuo apparecchio potrebbe non funzionare: ecco i 2 motivi.

Se hai acquistato una stufa a pellet come sistema di riscaldamento complementare al tuo impianto centralizzato, devi prezzare attenzione ad alcuni problemi che la tua stufa può avere.

Si perché potrebbero verificarsi non soltanto problematiche relative a guasti o scarsa manutenzione e pulizia interna ma anche a condizioni climatiche non proprio favorevoli per l’accensione del proprio apparecchio riscaldante.

Infatti la presenza di giornate troppo ventose potrebbero impedire al fumo prodotto dalla combustione del pellet di uscire in maniera corretta dalla canna fumaria, ciò potrebbe provocare lo spegnimento automatico dell’apparecchio per una questione di sicurezza.

Ma quali sono i motivi e come risolvere il problema del mancato funzionamento nelle giornate ventose? Scopriamolo insieme.

Stufa a pellet, con il vento forte non funziona: ecco i 3 motivi per cui succede

Il vento come la pioggia non è molto amato dagli italiani se a ciò aggiungi che questo può spegnere camini e stufe a pellet la siituazione diventa veramente drammatica.

Nelle giornate particolarmente ventose infatti gli impianti possono smettere di funzionare e non perché c’è stata una scarsa manutenzione ma perché lo spegnimento è legato a fattori del tutto indipendenti da logiche tecniche.

In queste giornate il vostro apparecchio potrebbe addirittura non accendersi o spegnersi da solo o semplicemente non funzionare correttamente.

Per capirne i motivi ed eventualmente risolverli è necessario capire che per riscaldare casa il combustibile, cioè il pellet deve bruciare e cosi la combustione si diffonde grazie alle ventole o canalizzazioni o a tubi di scambio-calore.

Però non basta questo per far si che la combustione e la fiamma resti viva sono necessarie tre cose:

• il combustibile ;

• l’ossigeno ;

• la scintilla.

Ma i motivi pratici per cui il vento influisce sulla nostra stufa a pellet sono legati ad alcuni effetti particolari come:

• L’effetto di soffiata, derivante dal vento direttamente che si imbocca nella stufa generando appunto un effetto soffiata tale da spegnere la fiamma.

• Eventuali alterazioni d'aria, che rendono instabile la combustione della biomassa;

• Dispersione del calore.

Quest’ultima può essere generata dal vento che disperde il calore prodotto dalla stufa, riducendo così l'efficienza del riscaldamento.

Stufa a pellet, ecco perchè non funzionano con il vento

Lo abbiamo detto, affinchè vengano ridotti i disagi sul funzionamento delle stufe a pellet nelle giornate ventose è necessario prestare attenzione ai motivi che generano lo spegnimento.

Infatti non è solo il vento che spegne l’apparecchio ma una serie di fattori combinati tra esse.

La stufa a pellet, funziona regolarmente se la canna fumaria funziona bene, cioè ha un buon tiraggio perché i fumi prodotti dal processo di combustione devono essere smaltiti correttamente verso l’esterno.

Ma oltre alla canna fumaria bisogna prestare attenzione al posizionamento della presa d’aria della stufa che deve essere posizionata in modo strategico, cioè in accordo con la direzione del vento.

Naturalmente è un consiglio che deve essere seguito in fase di installazione perché va verificato il “reflusso dei venti”, cioè una situazione in cui turbolenze e correnti d’aria interferiscono con il delicato equilibrio del tiraggio.

Verificato il reflusso allora il comignolo deve essere posizionato in maniera strategica cosi’ che il vento possa influire il meno possibile sull’accensione della stufa garantendone l’efficienza.

Ecco le eventuali soluzioni

Altro utile consiglio per far funzionare le stufe a pellet nelle giornate ventose potrebbe essere l’installazione di comignoli antivento che migliorano il sistema di evacuazione dei fumi in un'abitazione o zona di lavoro.

Questi sono appositamente creati per evitare che il vento soffi all'interno della canna fumaria, evitando il noioso problema dello spegnimento automatico.

In commercio ce ne sono di diverse forme e materiali, e la loro scelta dipende molto dalla quantità di vento alla quale il terminale è esposto mentre per la tipologia esistono in inox e rame.

Come per tutti gli apparecchi elettronici è necessario contattare esperti del settore al fine di installare soluzioni appropriate alle proprie esigenze.