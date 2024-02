Stufa a pellet, si può mettere sul pavimento in legno? Ecco come sistemarla correttamente

Se stai pensando di installare una stufa a pellet ma hai in caso un pavimento a legno, presta attenzione a dove la sistemi: ecco come sistemarla correttamente.

La stagione dei rincari sul fronte delle bollette non accenna a diminuire ed oggi sempre più italiani stanno pensando di integrare i propri sistemi di riscaldamento con nuovi sistemi complementari tra cui le sempre più amate stufe a pellet.

Queste hanno visto lievitare le vendite in maniera sensibile negli ultimi mesi anche a fronte dell’applicazione di alcune agevolazioni messe in campo dal governo Meloni.

Ecco che tanti italiani hanno pensato di affiancare al riscaldamento centrale le moderne ed economiche stufe a pellet, proprio per evitare di accendere in alcune giornata il sistema centrale.

Tali apparecchi sono certamente più sicuri e convenienti delle vecchie stufe a legna ma anche dei tradizionali camini.

E cosa di non poco conto permettono di ottenere un risparmio di circa il 30% rispetto all’utilizzo del gas.

Ma se i vantaggi sono evidenti va tenuto conto che le stufe a pellet, non possono essere posizionate in tutti i luoghi.

Molti sono coloro che si chiedono se possono essere usate in un abitazione con pavimento in legno o parquet.

Scopriamo insieme qual è la risposta a questo dubbio.

Stufa a pellet, si può mettere sul pavimento in legno? Ecco come sistemarla

La stagione fredda e i rincari hanno messo in allerta tanti italiani tanto da far valutare di integrare i vecchi impianti a gas e metano con le più moderne e stufe a pellet, soprattutto quelle poli combustibili.

Ma se vi state chiedendo se un posto per l’installazione vale l’altro, attenzione perché non è così.

Sono tanti coloro che si chiedono se la stufa a pellet può essere posizionata anche in una casa con pavimento in legno.

La prima cosa da dire e da tenere in considerazione è che la stufa deve essere installata nel punto più centrale della casa così da riscaldare gli ambienti in maniere facile e veloce.

Inoltre il posizionamento della stufa sarà condizionato dalla posizione della canna fumaria a cui dovrà essere più vicina possibile.

Se avete in casa poi un pavimento in materiale infiammabile, tipo parquet o moquette, non disperate perché potere utilizzare ed installare una stufa a pellet tenendo conto delle dovute attenzioni.

Come proteggere il parquet dalla stufa a pellet?

Se avete in casa un pavimento di parquet o del laminato, attenzione perché questi materiali devono essere protetti dal calore diretto.

La cosa migliore che si può fare è quella di proteggere l’area circostante e di posizionamento della stufa a pellet, da lapilli incandescenti o dalla cenere che potrebbero lasciare segni indelebili sul pavimento.

La cosa migliore sarebbe creare un rettangolo ininfiammabile in pietra o granito. Anche se le stufe e i camini sono dotate di vetro protettivo, il calore costante potrebbe infatti cuocere la zona rovinando in poco tempo il pavimento.

Ecco che il consiglio è di utilizzare dei tappeti salvapavimento da stufa a pellet o a legno proprio per evitare questo.

Ecco dove non usare la stufa a pellet

Una stufa a pellet, non può essere installata:

• in garage

• nelle autorimesse

• nei box e in tutti quegli ambienti ad alto rischio d’incendio.

Inoltre è assolutamente vietata l’installazione nei bagni, nei **monolocali **e nelle camere da letto.

Queste però possono essere installate solo se la stufa è stagna e dotata di un sistema che prelevi l’aria comburente dall’esterno.

Ma la stufa a pellet non può essere installata in ambienti di dimensioni inferiori ai 6 metri quadri.

Ecco dove posizionarla

Per scegliere il luogo migliore per posizionare la nuova stufa a pellet, il consiglio è quello di farsi aiutare da un esperto che compirà alcune valutazioni di sorta relativamente:

• alla conformazione dell’ambiente domestico

• alla presenza di camini o canne fumarie

• alla presa elettrica più vicina

• alla presenza di una presa d’aria o di un foro verso l’esterno

• alla possibilità di avere un appoggio ignifugo

• alla necessità del collegamento della stufa ai termosifoni

Inoltre la stufa deve essere posizionata ad una distanza di circa 5 cm dal muro e di 25 cm da altri materiali o mobili e lo spazio di sicurezza sulla parte superiore deve essere di 40 cm evitando la presenza di tende nelle vicinanze.

Da non dimenticare che la canna fumaria deve arrivare fino al tetto secondo la norma UNI 10683 del 2012.