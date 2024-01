Stufa a pellet per termosifoni, una soluzione efficiente per la casa: ecco quanto consuma

Non tutti lo sanno ma in commercio esistono delle stufe a pellet per termosifoni, moderne ed ecosostenibile che offrono un risparmio non indifferente: ecco quanto consuma.

Il mese di gennaio si è aperto con tante novità sul fronte dell’energia e del gas. I dati delle ultime settimane non sono certamente confortanti, per le famiglie italiane che temono in nuovi rincari sul fronte delle utenze domestiche e non solo.

Secondo le stime Codacons, si assisterà a rincari di ogni tipo. Dalla spesa per cibi e bevande per il quale sono previsti +234€ ai trasporti che potrebbero registrare +160€.

Per l’energia e il gas la chiusura del mercato tutelato porterà aumenti su base annua di 220€ per nucleo familiare. E come se non bastasse la situazione appare più complicata perché il governo centrale ha deciso la fine delle agevolazioni sull'IVA, che dal 5% risale al 22%.

Problemi anche in casa pellet che da febbraio vedrà risalire l’aliquota Iva dal 10% al 22%.

Al momento però il prezzo del combustibile pare ritornato ai livelli del 2021 con un prezzo medio intorno ai 6,19 euro a sacchetto da 15 kg.

Ciò ha spinto le famiglie italiane ad affidarsi alle moderne stufe a pellet e alle nuove stufe a pellet per termosifone, o semplicemente termostufe.

Si perché c’è la possibilità di collegarle ai radiatori di casa. Vediamo come funzionano e quanto consumano.

Stufa a pellet per termosifoni, ecco quanto consuma

I rincari spaventano e non poco gli italiani. ecco perché molti di loro sono alla spietata ricerca di sistemi di riscaldamento economici ed efficienti.

Tra le migliori soluzioni ci sono le stufe a pellet per termosifoni, o semplicemente termostufe.

Queste possono essere valide sostitute della caldai perché riscaldano velocemente l’intera casa producendo anche acqua calda sanitaria.

Questo è possibile collegando la termostufa con una serie di collettori all’impianto idrico di casa svolgendo così la funzione di una classica caldaia con la differenza che questa viene alimentata con del pellet.

Grazie alla combustione, la stufa emette calore e la stessa energia riscalderà l’acqua prelevata dalla rete idrica domestica che verrà riversata nel circuito dei termosifoni.

Il suo uso è molto facile perché possono essere impostate automaticamente con un comando già presente o un cronotermostato acquistato separatamente.

La stufa a pellet per termosifoni permette di ottenere dei notevoli risparmi sia in temrini di acquisto del biocombustibile sia in termini di consumo.

Ma quanto consuma? La risposta è dipende. Dipende dal tipo di potenza della stufa ma soprattutto dalle abitudini del nucleo familiare.

Se si tiene conto di un consumo orario di pellet all’ora da parte di una stufa funzionante alla sua potenza nominale è di circa 230 g di pellet per kW di potenza.

Se si ha una stufa di 12 kW, impostata alla massima potenza, il consumo orario della stufa a pellet sarà pari a 12 moltiplicato per 230 che sarà uguale a 2760 g cioè circa 2,8 Kg di pellet/ora.

Naturalmente la stufa può essere impostata a potenze diverse anche inferiori con conseguente riduzione dei consumi.

Il consiglio è di impostarlo al massimo in fase di accensione ed impostare successivamente l’apparecchio ad una temperatura non superiore ai 21 gradi.

Stufa a pellet per termosifoni, ecco come collegarla ad un impianto esistente

Ma come si collega una stufa a pellet ai termosifoni di casa già esistenti?

Si sa la stufa a pellet tradizionale è in grado di riscaldare solo piccoli ambienti ma la buona notizia è che è possibile collegare la stufa ai termosifoni, cosi da portare calore in tutta la casa collegando la stufa all’impianto di riscaldamento domestico già esistente.

Le termostufe grazie ai dovuti accorgimenti possono essere collegati agli impianti già esistenti di termosifoni ma anche agli impianti con riscaldamento radiale a pavimento.

Naturalemente la stufa non va collegata direttamente ai termosifoni: questo perché hanno tubi con un diametro più piccolo e perciò questo non permette all’acqua di passare nella giusta quantità.

Ciò potrebbe generare pressione nel sistema creando una situazione pericolosa ed inutile che rischierebbe di far saltare l’intero sistema.

Ecco che è opportuno collegarci un collettore così da dar modo all’acqua di raggiungere correttamente e completamente tutti i termosifoni ottimizzando** il riscaldamento domestico.

Potete utilizzare i Puffer

Ma è possibile integrare la stufa a pellet per termosifoni all’impianto gpl o metano?

La risposta è si ma in questo caso è meglio gestire lo scambio con un puffer, anche detto scambiatore termico.

Molte stufe hanno integrato tale sistema ma qualora si avesse un vecchio impianto meglio implementarlo acquistandolo.