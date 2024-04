Stufa a pellet, esistono alcuni tipi con piano cottura: ecco come funziona

Non tutti lo sanno ma la stufa a pellet oltre a riscaldare gli ambienti domestici può essere usata anche come cucina: esistono in commercio le moderne stufe a pellet con piano cottura. Ecco come funziona.

La stagione invernale è ormai alla sgoccioli ed è tempo di bilanci. Sono tanti gli italiani che anche in questa stagione termica hanno preferito le moderne stufe a pellet come soluzione complementare rispetto ai tradizionali impianti a gas.

Lo dicono anche i dati diffusi sulle vendite che hanno fatto registrare un +28% rispetto al 2021.

Il trend in salita si deve soprattutto alla riduzione di prezzo che la biomassa ha subito in questi ultimi mesi: oggi per acquistare un sacchetto di pellet da 15 kg servono circa 5 euro una cifra molto vicina a quella del 2021.

A ciò si aggiunge, il risparmio prodotto da questi apparecchi: usando le stufe a pellet si genera un risparmio di circa il 30% rispetto al gas naturale.

In commercio ne esistono di diversi tipi, con diversi rivestimenti, ma non tutti sanno che le stufe a pellet possono anche essere dotate di piano cottura e di forno.

Ma come funzionano?

Stufa a pellet con piano cottura, ecco come funziona

Di stufe a pellet in commercio se ne trovano di diversi tipi e di diverse marche con soluzioni differenti anche per prezzo.

Esistono stufe con rivestimenti in ghisa, in acciaio, in maiolica, in ceramica, in pietra ollare o in mattone refrattario ma anche con forno e piani cottura.

Si tratta di un acquisto che va ponderato non soltanto a causa del prezzo ma anche perché è un impianto che richiede attenzione.

Ma se utilizzate in maniera ottimale e attenta possono ridurre drasticamente i costi della bolletta.

La stufa a pellet con piano cottura, sono poco conosciute ma hanno il duplice scopo: permettono di integrare al tradizionale impianto di riscaldamento la possibilità di cucinare grazie al piano cottura integrato mentre alcune soluzioni prevedono anche il forno integrato.

Dunque una doppia funzionalità quella di unire la tradizione del fuoco con la possibilità di controllare il processo di cottura : una cosa che non è possibile fare con la stufa a legna.

Stufa a pellet con piano cottura, questi i vantaggi del loro utilizzo

Le stufe a pellet con piano cottura e forno danno la possibilità di impostare i parametri come la cottura al forno in maniera statica oppure ventilata, impostare la temperatura di cottura fino a 300 °C tramite l’apposito pannello di controllo.

Apparecchi di facile utilizzo, grazie all’efficienza del processo di combustione.

Tutto viene controllato grazie al pannello di controllo integrato che permette un uso agevole sia del piano cottura che dell’intero sistema di riscaldamento.

Quelle con forno integrato sono disponibili in diverse potenze da minimo di 6 kW fino a superare i 30kW.

La stufa a pellet con piano cottura integrato permette di avere oltre al sistema di riscaldamento della casa anche l’acqua calda sanitaria, la canalizzazione dell’aria calda ed infine anche la cottura delle pietanze, in un unico apparecchio.

Perciò è garantita l’ecosostenibilità, il risparmio e l’efficienza.

Infatti è possibile usare il calore emesso durante la combustione per riscaldare anche gli ambienti domestici grazie ad appositi ventilatori che indirizzano l’aria nelle tubature o nel collegamento con i radiatori attraverso la componentistica idraulica.

Non solo vantaggi, questi i contro

Certamente le stufe a pellet con piano cottura integrato hanno non soltanto vantaggi ma anche alcuni contro.

Questi apparecchi hanno più componenti meccaniche ed elettroniche rispetto ad una tradizionale stufa a legna pertanto ciò genera una più alta probabilità di incappare in guasti.

Per evitare problemi è opportuno procedere con una corretta manutenzione giornaliera e straordinaria cosi da evitare residui ed incrostazioni.

Altra nota dolente è il prezzo: se si vuole avere un prodotto con determinate funzionalità in ghisa e acciaio è necessario tenere in considerazione una cifra che si attesta tra gli 800 euro per la versione base fino a 3.500 Euro per i modelli più complessi.

Il prezzo però può lievitare ed arrivare fino a 4.000-5.000 Euro con ulteriori dotazioni e particolari rivestimenti.

Se poi cerchi una stufa a pellet in pietra ollare si possono spendere anche i 10.000 Euro.