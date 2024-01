Il 2024 è appena iniziato e non porta con se buone notizie sul fronte del gas su ben due fronti: il primo è relativo alla fine del Mercato tutelato e l’altro è il ritorno all’Iva a scaglioni fino al 22% e non più al 5%.

Il ripristino dell’IVA a scaglioni arriva dopo due anni di applicazione dell’iva ridotta al 5% applicata dal quarto trimestre del 2021 a tutte le fasce indipendentemente dai consumi di Smc.

Fino ad allora l’Iva era del 10% fino a 480 Smc di consumo e del 22% oltre i 480 Smc.

L’iva agevolata al 5% è stata applicata fino al 31 dicembre 2023 e il mancato rinnovo nella legge finanziaria 2024 da parte del Governo Meloni ha portato al ripristino dell’IVA ordinaria da gennaio 2024.

Secondo i dati diffusi negli ultimi giorni un ritorno all’aliquota ordinaria determinerà un incremento della spesa del +13% per la famiglia tipo.

Ciò preoccupa non poco gli italiani che hanno in molti casi deciso di affiancare al tradizionale riscaldamento, le moderne stufe a pellet al fine di evitare l’accensione del sistema centrale.

Tali apparecchi sono certamente più sicuri delle vecchie stufe e dei camini, ma non per questo esenti dalla possibilità di esplosione, possono perciò prendere fuoco.

Ma quali sono le cause che possono provocare tale situazione?

Eccone 3 nel dettaglio.

Stufa a pellet, attenzione perché può prendere fuoco: ecco le 3 possibili cause

La stufa a pellet da qualche anno è diventata la soluzione di riscaldamento preferita dagli italiani. ma come tutti gli apparecchi elettronici e moderni per poter funzionare correttamente ha bisogno di una corretta manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Va ricordato inoltre che le stufe a pellet hanno necessità di essere sottoposte alla manutenzione obbligatoria per legge senza la quale si rischiano pesanti sanzioni economiche.

Ma la manutenzione è necessaria anche al fine della sicurezza perché anche questi apparecchi possono esplodere e prendere fuoco.

In realtà come per camini e caldaie tradizionali, anche per le stufe a pellet il rischio di prendere fuoco è legato alla canna fumaria.

Questa portando fuori i fumi derivanti dalla combustione possono raggiungere temperature molto alte e pertanto nella loro manutenzione si richiede tanta attenzione.

Già nella fase si progettazione ma anche in quella di installazione è necessario osservare tutte le norme di sicurezza necessarie.

Le possibili cause legate al prendere fuoco della canna fumaria sono legate:

• ad eventuali accumuli e incrostazioni di acidi di zolfo che possono provocare combustioni inaspettate;

• cambi di direzione e/o restringimenti del diametro della canna fumaria;

• la cattiva coibentazione della stessa a contatto con superfici infiammabili come travi e perline di legno.

Quindi in realtà né la caldaia né la stufa a pellet in sé e per sé, invece, non hanno particolari e dunque la canna fumaria che può prendere fuoco.

Stufa a pellet, attenzione alla fase di accensione

Lo abbiamo detto, le stufe a pellet in sé e per sé non rilevano particolari problematiche di sicurezza. Certo è che bisogna comunque prestare attenzione soprattutto in fase di accensione.

I fumi all’inizio vengono trattenuti nella camera di combustione e se l’accensione non viene fatta nei tempi previsti la camera diventa satura e non appena il pellet fa le prime scintille queste faranno esplodere il gas.

Le stufe naturalmente sono progettate per sopportare tale esplosione ma non sono mancati casi in cui i vetri sono esplosi provocando danni a cose e a persone.

Cosa provoca l’esplosione in fase di accensione?

Sicuramente l’utilizzo del pellet umido con tasso di umidità è superiore alla norma. Il pellet per non produrre lo scoppio deve avere un’umidità di circa il 10%.

Altra motivazione è legata al braciere che potrebbe essere posizionato male o otturato: ecco allora la

per bene riposizionandolo nella sua sede in maniera corretta.

Anche la candeletta sporca o difettosa può provocare lo scoppio, basta semplicemente pulirla per risolvere il problema o sostituirla.

Lo scarico del fumo va anche controllato, perchè potrebbe provocare problemi bloccando il tiraggio dei fumi.

E’ necessario verificare che il tratto sia libero, specialmente in prossimità di curve e T. Un controllo va fatto anche alla Camera giro fumi e alla ventola. Se ostruiti e difettosi

Le stufe vanno posizionate su supporti ignifughi e lontane da oggetti infiammabili.