Tanti italiani stanno valutando l’acquisto di una stufa a pellet per integrare il riscaldamento centrale di casa, ma quando conviene installarla? Ecco sciolto il dubbio.

Siamo in piena stagione inverna e le famiglie italiane sono in allerta sul fronte dei rincari.

In un periodo come questo dove i sistemi di riscaldamento funzionano alla massima potenza le famiglie italiane temono per i loro budget.

Le preoccupazioni maggiori riflettono due situazioni: la prima è relativa alla fine del Mercato tutelato e l’altra è il ritorno all’Iva a scaglioni fino al 22% e non più al 5% sul gas.

Il mancato rinnovo dell’Iva ridotta sul gas nella legge finanziaria 2024 da parte del Governo Meloni preoccupa non poco gli italiani.

Lo confermano anche i dati secondo il quale tale situazione si ripercuoterà sulla famiglia tipo italiana con un +13% di aumento della spesa annua.

Ecco che molti stanno valutando di affiancare ai tradizionali sistemi di riscaldamento, le moderne stufe a pellet al fine di evitare l’accensione del sistema centrale.

Tali apparecchi sono certamente più sicuri e convenienti delle vecchie stufe e dei camini, ma quando effettivamente conviene installarne una?

Scopriamolo insieme.

Stufa a pellet, quando conviene installarla? Ecco la risposta al questo dubbio

Gli italiani, lo abbiamo detto, complice il caro bollette sono sempre alla ricerca di valide alternative che permettano di risparmiare qualche euro sugli impianti di riscaldamento.

Ecco che molti stanno valutando di sostituire o integrare i vecchi impianti a gas e metano con le più moderne e convenienti stufe a pellet poli combustibili.

Ma conviene sempre installarla?

Prima di procedere all’acquisto però è opportuno verificare i pro e i contro dell’installazione.

Va detto subito che tali sistemi utilizzano il pellet come biocombustibile una fonte rinnovabile ed economica, che offre un notevole risparmio energetico se paragonato con i metodi tradizionali.

Secondo le ricerche dell'Unione Europea, mediamente il pellet ha un costo di 71-78 euro a mWh di calore prodotto mentre il metano ha un costo di 86-110 euro a mWh di calore prodotto.

Si tratta di un risparmio notevole perché ai dati odierni il pellet costa all'incirca il 17% in meno rispetto al metano.

Questo permette un risparmio medio di circa 165 euro.

Se si confrontano con le tradizionali stufe elettriche, le stufe a pellet garantiscono ottime prestazioni anche per riscaldare ambienti di grandi dimensioni.

Stufa a pellet, ecco cosa considerare prima dell'installazione

Altri aspetti da tenere presente poi riguardano la manutenzione e pulizia

Queste devono essere fatte in maniera regolare per garantire un corretto funzionamento efficiente e sicuro.

Questa deve includere la pulizia periodica della camera di combustione, del braciere e della canna fumaria, oltre alla rimozione della cenere accumulata.

Alcune stufe a pellet possono produrre un lieve rumore causato dal suo funzionamento.

I meccanismi di alimentazione e di ventilazione interna, deve essere considerato soprattutto in ambienti particolarmente silenziosi o in condomini con specifiche sensibilità acustiche.

Quale stufa scegliere e quando procedere con l’installazione?

La prima cosa da fare è affidarsi ad un tecnico specializzato. Questo verificherà la presenza di alcune caratteristiche e requisiti come la metratura dei locali da riscaldare, la disposizione delle stanze, il tipo di isolamento termico presente in casa, la possibilità di realizzare una canna fumaria, il numero delle finestre presenti e il loro stato di usura.

Soltanto dopo aver valutato questi parametri si potrà effettuare la scelta tra tre categorie principali di stufe a pellet, ossia stufa a pellet ad aria, ad acqua e canalizzata ma anche optare per il rivestimento preferito.

Inoltre va tenuto presente che il periodo migliore per installare una stufa a pellet: di solito si tratta dell’inizio dell’autunno o fine dell’estate.

Dunque prima che arrivi l’inverno e le temperature scendano, si avrà tutto il tempo di pianificare e procedere all’installazione.

L’unica accortezza è di prenotare l’installazione con largo anticipo.