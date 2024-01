Stufa a Pellet, usata 24 ore su 24? Presta attenzione: ecco quanto tempo può stare accesa

Molti italiani utilizzano la stufa a pellet come sistema di riscaldamento complementare all’impianto principale, ma attenzione a tenerla accesa per troppo: ecco la durata consigliata.

Il Pellet nonostante le voci di possibili rincari ad oggi è certamente il biocombustibile più usato e più conveniente in assoluto.

Sicuramente il suo prezzo si è abbassato nell’ultimo anno tanto da far incrementare le vendite delle stufe a pellet. Dal 2009 al 2021 la vendita di tali apparecchi ha subito un forte incremento, si stima un +59%, con 2.173.965 apparecchi immessi sul mercato.

Ora che il prezzo sembra essersi normalizzato, attestandosi secondo l’AIEL a 6,19 euro a sacchetto da 15 kg le vendite di tali apparecchi potrebbero subire un ulteriore aumento.

Anche se ha fermare l’entusiasmo ci sono le voci di possibili rincari dopo febbraio, quando l’Iva sul biocombustibile passerà di nuovo dal 10% al 22%.

Ciò preoccupa e non poco, le associazioni dei consumatori e dei produttori che spingono nel rendere strutturale l’iva ridotta sul pellet, al fine di contrastare illeciti e povertà energetica.

Ciò secondo l’analisi degli esperti spingerà ancora di più gli italiani a dotarsi delle moderne stufe a pellet al fine di riscaldare in maniera efficiente i loro ambienti domestici con un occhio attento al risparmio.

Se ti stai chiedendo per quanto tempo tali apparecchi possono rimanere accesi, va detto che la risposta non è cosi scontata e dipende da numerose variabili.

Scopriamo insieme tutta la verità in merito.

Stufa a Pellet, accesa 24 ore su 24? Presta attenzione: ecco quanto tempo può stare accesa

Gli italiani, anche per questa stagione termica si sono affidati al pellet e alle moderne stufe in commercio.

I nuovi apparecchi oltre ad essere sicuri hanno un’ottima resa offrendo circa il 30% del risparmi sul loro utilizzo rispetto al gas.

A questo va aggiunto che il pellet è un biocombustibile a basso impatto ambientale e con alto potere calorifero e tanti italiani lo scelgono per riscaldare la propria abitazione.

Ma quanto tempo può rimanere accesa una stufa a pellet e quanto combustibile serve per riscaldare la propria casa?

Non esiste una risposta assoluta perché tutto dipende dal fabbisogno dell’abitazione ma anche dalle abitudini della propria famiglia.

Una stufa a pellet può stare accesa anche 24 ore su 24 spegnendola solo per la manutenzione.

L’ideale è evitare di spegnerla e riaccenderla molte volte al fine di limitare il consumo del pellet.

Secondo le analisi conviene molto di più accendere la stufa e poi mantenerla a temperatura costante per un lungo periodo, anche 10-12 ore.

In media una stufa a pellet a pieno di combustibile ha un’**autonomia di circa 14 ore, ma tale valore varia a seconda della temperatura impostata.

Costo del pellet troppo alto: ecco le possibili soluzioni per ridurlo

Lo abbiamo detto, i tempi di accensione di una stufa a pellet e i relativi consumi dipendono da tante variabili come la qualità del pellet, le dimensioni dell’ambiente da riscaldar, il grado di isolamento termico della casa e dalla corretta impostazione dei parametri della stufa.

Ecco che anche per ridurre i tempi di accensione è importante impostare manualmente la temperatura massima.

Tale impostazione è importante per un duplice motivo: per le emissioni di CO2, sia in termini di consumi personali.

I tecnici consigliano si impostare la temperatura alla massima potenza in fase di accensione per poi mantenerla costante al minimo nel momento in cui si raggiunga la temperatura desiderata.

Altri consigliano dopo la fase di accensione di impostarla in modalità automatica se l’apparecchio lo prevede ma comunque è opportuno non superare mai i 20-22°C, mantenendo una temperatura costante.

Presta attenzione al tasso di alimentazione

Altro consiglio per regolare la durata di accensione e la temperatura della stufa a pellet è quello di impostare il giusto tasso di alimentazione dei pellet.

Questo infatti può influire significativamente sull’efficienza e sulle prestazioni di una stufa a pellet.

Alcuni studi hanno dimostrato che aumentando anche di poco il tasso di alimentazione si può arrivare ad ottenere una riduzione del 10% del consumo di carburante.

Ciò permette inoltre un migliore controllo del processo di combustione, che influisce direttamente sulla temperatura.