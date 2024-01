Stufa a pellet, versione slim o a parete per i piccoli ambienti: ecco le caratteristiche

La stufa a Pellet è sempre più amata dagli italiani, nonostante i rincari dello scorso anno.

I dati hanno fatto registrare un aumento delle vendite di un +28% rispetto al 2021 ma i dati sono in salita anche a seguito della riconferma dell’Iva agevolata sulla biomassa per il primo bimestre nella legge finanziaria 2024.

Ma non solo la riduzione del prezzo ha spinto verso un innalzamento delle vendite ma anche i dati circa un concreto risparmio dell’utilizzo del pellet rispetto ad altri sistemi di riscaldamento.

Secondo le ricerche effettuate utilizzando il pellet si ottiene un risparmio di circa il 30% rispetto al gas naturale.

In commercio ne esistono di diverse tipologie dai diversi rivestimenti, e anche dalle diverse dimensioni.

Si perché se volete usare una stufa a pellet nella vostra piccola abitazione non c’è nessun problema.

Se avere spazi ristretti potete scegliere una stufa a pellet slim o a parete.

Ecco tutte le caratteristiche.

Stufa a pellet, versione slim o a parete per i piccoli spazi: ecco le caratteristiche

La vostra abitazione è piccola ma non volete rinunciare al piacere di una fiamma vivida? Se gli spazi a disposizione sono ristretti, una stufa a pellet slim, o stufa a pellet a parete, è la soluzione che fa per voi.

Il freddo è arrivato punto con l’inoltrarsi della stagione termica e sempre più italiani hanno optato per la scelta di una stufa a pellet e tanti altri vorrebbero acquistarla.

Tante sono le proposte in commercio per venire incontro alle esigenze sempre più specifiche della clientela soprattutto in termini di spazio.

Le case moderne oggi presentano dimensioni sempre più ridotte e per questo anche il settore della produzione delle stufe si è dovuto adattare.

Oggi troviamo sul mercato differenti proposte tra cui le nuove stufe a pellet slim, modelli piatti o monolitici, oppure tondi e compatti in ghisa o in acciaio.

Si tratta di piccole stufe molto efficienti ad alta per le quali è possibile direzionare il calore grazie alla regolazione dei flussi d’aria.

Anche se piccoli i serbatoi danno la possibilità di garantire calore per un giorno e mezzo di riscaldamento continuo.

Stufe a pellet slim, ecco le dimensioni

Ma qual è la caratteristica che le rende facilmente adattabili ad ogni spazio?

Le nuove stufe a pellet slim hanno una caratteristica fondamentale che le rende poco ingombranti e di conseguenza poco profonde.

Generalmente, le stufe a pellet per essere considerate slim non dovrebbero avere una profondità maggiore di 30-35 centimetri, una dimensione molto contenuta se si pensa che i modelli tradizionali arrivano ad avere una profondità anche di 50-60 centimetri, in pratica il doppio.

Alcuni modelli hanno una profondità di 25 cm tanto da dare la possibilità di essere installate anche in angoli difficili e in corridoi addossandole ad almeno 5 cm dal muro.

Le più moderne oltre ad essere piccole e molto comode, sono smart tanto da essere gestite grazie allo smartphone tramite un’app comoda e intuitiva.

Il pannello di controllo di queste stufe si trovano nella parte superiore dell’apparecchio per ottimizzare gli spazi.

In commercio inoltre esistono anche le termostufe idro a pellet slim, con dimensioni contenute ma che riscaldano tutta la casa grazie all’acqua calda ch viene inviata al circuito termoidraulico sfruttando la combustione del pellet.

Inoltre se si sceglie un modello con scarico superiore o laterale la stufa a pellet slim può essere posizionata anche all’interno di un vecchio camino non funzionante.

Ecco i prezzi della nuova versione

Come per tutti gli apparecchi di riscaldamento e in particolare le stufe a pellet tradizionali, anche per le stufe a pellet slim i prezzi sono molto variabili a seconda del modello scelto, della dimensione e della potenza.

Si parte da 800 euro per i modelli base ma si può arrivare a toccare anche i 4.500 Euro. Tali apparecchi però possono essere oggetto di numerose agevolazioni fiscali tanto da rendere il loro acquisto abbastanza allettante.