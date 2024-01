Stufa a pellet usata, conviene? Ecco 5 consigli da ricordare in fase di acquisto

Se stai valutando di acquistare una stufa a pellet usata tieni d’occhio questi 5 consigli in fase di acquisto: ecco come capire se conviene o meno.

Con l’arrivo del nuovo anno non accenna a diminuire la paura degli italiani verso un nuovo caro energia.

A dirlo le stime soprattutto a seguito del ritorno all’Iva sul gas alla tariffa ordinaria, cioè il 22%.

Questo dalle ultime analisi farà crescere senza dubbio le bollette del gas e non solo. Perché spaventa anche la chiusura del mercato tutelato dell’energia e possibili ricari anche nel settore elettrico.

Quindi il governo con la manovra 2024 ha definitivamente abolito per tutti l’Iva ridotta per tutti facendo ritornare l’Iva al 22% per tutti.

A ciò si aggiunge la definitiva abolizione del mercato tutelato sia per il comparto gas che energia.

Si calcola che a seguito dell’abolizione dell’Iva ridotta gli aumenti per una famiglia tipo con un consumo annuo di 1.400 metri cubi in un +13%.

Naturalmente l’impatto sarà minore per una famiglia con consumi ridotti. Ad esempio con un consumo annuo al di sotto dei 480 metri cubi la spesa aumenterà di un +8%.

Dunque il ritorno dell’Iva al 22% farà impennare le bollette.

Ecco che molti italiani stanno correndo ai ripari: tante le persone hanno pensato in questi ultimi giorni di affiancare al sistema di riscaldamento centrale altre soluzioni.

Sicuramente tra le più scelte ci sono le stufe a pellet.

Molti però si stanno affidando anche all’usato di questi apparecchi con il pensiero di risparmiare qualche soldo, ma è veramente cosi? Conviene acquistare stufe a pellet usate?

Ecco 5 consigli per capire se conviene o meno questa scelta.

Stufa a pellet usata, conviene procedere all'acquisto? Ecco 5 consigli da ricordare in fase di valutazione

Gli italiani, complice il caro bollette sono sempre alla ricerca di soluzioni di riscaldamento complementari rispetto agli impianti centrali.

Molti stanno valutando di acquistare le più convenienti stufe a pellet poli combustibili, affidandosi anche al mercato dell’usato.

Naturlmente prima di procedere con l’acquisto di queste stufe usate è opportuno valutare i pro e i contro di questa scelta.

Procedere nella scelta e nell’acquisto di una stufa a pellet è già abbastanza difficile perché bisogna stare attenti a diverse variabili non ultima quella relativa al costo.

La situazione diventa ancora più complicato se si vuole acquistare una stufa a pellet usata.

Il problema dell’acquisto di un apparecchio usato è quello di poter incappare in prodotti non sempre perfettamente funzionanti che ci costringeranno a spendere soldi sicuramente in manutenzione.

Sommando tutti questi costi si arriverà certamente ad una cifra molto vicina a quella necessaria per acquistarne una nuova.

Quindi per acquistare una stufa a pellet usata è necessario prestare attenzione ad alcune cose.

La prima cosa da fare è effettuare una attenta e scrupolosa ricerca di mercato e valutare la stufa più consona alle proprie esigenze ed abitudini.

Questo per comprendere quali siano i prezzi in circolazione e fissare un budget massimo.

Stufa a pellet usata, ecco gli altri consigli

Gli esperti, inoltre consigliano sempre di acquistare stufe usate che siano non troppo vecchie e che quindi risultino ancora in produzione meglio se Made in Italy per la facilità di trovare eventuali pezzi di ricambio in caso di malfunzionamento.

Inoltre avere migliori prestazioni meglio acquistare prodotti non troppo vecchie dotate almeno dell’accensione elettronica.

Inoltre il consiglio è sempre quello di visionare il prodotto controllando tutta la documentazione presente.

In questo modo è possibile rendersi conto di persona che tipologia di stufa usata si sta acquistando se si necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutte informazioni utili al fine di un attento acquisto.

Importante, lo abbiamo detto è la documentazione presente perché vi ricordiamo che per stufe a pellet con con potenza maggiore ai 5 KW è obbligatorio il libretto come stabilito dal Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014.

Non dimenticate inoltre di verificare la presenza del libretto di fabbrica dove sono elencati i dati della stufa a pellet.

Conviene o non conviene?

Ma allora conviene affidarsi all’acquisto di una stufa a pellet usata si o no?

La risposta non è certamente assoluta. Ognuno deve valutare in maniera soggettiva.

La cosa certa è che un prodotto nuovo garantisce maggiore confort e sicurezza, anche perché acquistando direttamente dai rivenditori prodotti nuovi è possibile avere inclusi assistenza tecnica oltre al fatto di avere un prodotto coperto da garanzia.