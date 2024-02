Se per riscaldare utilizzi la stufa a pellet, presta attenzione al vetro: se è appannato c’è condensa. Ecco cosa fare per combatterla.

La stagione termica continua e in questi giorni il freddo si fa particolarmente sentire. Questo nuovo anno si è aperto con un clima di incertezze economica di non poco conto.

Il caro bolletta e l’aumento del costo della vita non lasciano in pace le famiglie italiane e la situazione governativa su misure ed incentivi a sostegno dei nuclei familiari deboli non è certo tutta rosa e fiori.

La situazione non migliora per le utenze di luce e gas anche a seguito della chiusura del mercato tutelato. In tal senso gli aumenti previsti parlano di + 220€ per nucleo familiare su base annua.

E come se non bastasse problemi si registrano anche nel settore del pellet: da febbraio l’aliquota Iva dal 10% risalirà al 22%.

Al momento però la situazione sembra ritornata quasi ai livelli del 2021 con un prezzo medio a sacchetto che si attestano intorno ai 6,19 euro.

Ciò ha contribuito alla scelta per molte famiglie italiane di avere in casa come sistemi di riscaldamento complementari le moderne stufe a pellet tanto da generare un incremento delle vendite di un +21% rispetto al 2021.

Oggi dunque usare una stufa a Pellet conveniente, ma se si vuole rendere ancora più efficiente l’impianto bisogna stare attenti alla pulizia, alla manutenzione prestando attenzione ai piccoli segnali che la stufa può darci come ad esempio la presenza di un vetro con condensa.

Ecco allora cosa fare nel caso in cui il vetro della nostra stufa risulti appannato.

Stufa a pellet, noti che il vetro è appannato? Ecco cosa fare per combattere la condensa

La stagione termica è ormai in pieno svolgimento e molto spesso oltre ai tradizionali sistemi di riscaldamento le famiglie italiane utilizzano sistemi complementari come le moderne stufe a pellet.

Queste per essere sfruttate alla massima efficienza devono essere oggetto di costante pulizia e manutenzione.

Inoltre va prestata attenzione ad ogni piccola alterazione come ad esempio la presenza di condensa sul vetro.

Un vetro della stufa pulito e non appannato è sinonimo di un buon funzionamento dell’apparecchio .

Oltre infatti a garantire una piacevole visione della fiamma, un vetro pulito e privo di condensa permette di verificare la corretta combustione del materiale presente nell’apparecchio.

Infatti, molti lo sanno ma la presenza di condensa può derivare da vari fattori, come la differenza di temperatura, oppure problemi di ventilazione della stufa.

In generale la formazione della condensa sul vetro è legato a sbalzi termici tra l’aria calda all’interno della stufa e l’aria più fredda dell’ambiente.

Quando l’aria calda entra in contatto con la superficie fredda del vetro della vostra stufa si genera la condensa facendo appannare il vostro vetro.

Questo può essere provocato da un isolamento insufficiente ma anche dall’utilizzo di un combustibile umido, che aumenta il rischio della formazione di condensa.

Per evitare l’appannamento è necessario allora mantenere una corretta ventilazione della stanza assicurandosi che l’aria calda circoli liberamente.

È inoltre fondamentale impostare correttamente i parametri di combustione per garantire una temperatura ottimale che eviti la formazione di condensa.

Pertanto l’uso di pellet di qualità e un’adeguata pulizia riducono al minimo l’appannamento del vetro.

Stufa a pellet, ecco alcune tecniche per contrastare la condensa

Ma per catturare l’umidità ed eliminare la condensa dal vetro e pertanto l’appannamento è possibile usare delle tecniche specifiche.

Ad esempio un consiglio è quello di strofinare il vetro della stufa con della carta di giornale imbevuta di aceto bianco.

Oppure altro consiglio è relativo all’utilizzo di una pasta composta da cenere e acqua. Questo mix passato sul vetro lo pulisce e assorbe l’umidità in eccesso.

E ancora, passare sul vetro della stufa a pellet un panno imbevuto di alcol contrasta l’appannamento del vetro.

Ecco cosa fare nel lungo periodo

Se invece cercate delle soluzioni a lungo termine per contrastare la condensa e quindi l’appannamento del vetro della vostra stufa a pellet dove adottare delle soluzioni che permettano un adeguata ventilazione degli ambienti di casa.

Tra le soluzioni più gettonate certamente c’è l’installazione di un deumidificatore vicino al vostra stufa a pellet.

Ma anche una costante e regolare manutenzione dell’apparecchio come per esempio il controllo di guarnizioni e giunture.

Una particolare attenzione, lo abbiamo già detto sopra, va data alla scelta del pellet, alla corretta impostazione dei parametri di combustione e un’accurata pulizia della camera di combustione: tutto ciò mira a garantire una corretta combustione.