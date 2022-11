Vuoi riscaldare casa in maniera rapida? Ecco la stufa al quarzo, una valida alleata nel riscaldamento di casa. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa alternativa per scaldare l’ambiente domestico, risparmiando in bolletta e come funziona.

Vuoi riscaldare soltanto una stanza e non ti va di accedere l’intero impianto di riscaldamento? Allora, compra una stufa elettrica al quarzo.

Molti italiani, proprio per riscaldarsi in questo periodo stanno decidendo di acquistare delle stufe elettriche.

La motivazione è legata soprattutto al fatto di voler risparmiare qualche soldo e evitare già da subito l’accensione degli impianti di riscaldamento.

Proprio in virtù di ciò molte famiglie si stanno dotando di stufe al quarzo per riscaldare gli ambienti di casa. Ma attenzione!

C’è un pò di confusione sul loro utilizzo. Va sicuramente sottolineato che queste non sono adatta a riscaldare ambienti di grandi dimensioni, ma soprattutto non possono essere utilizzate per riscaldare in maniera duratura gli ambienti.

Scopriamo insieme allora che cos’è una stufa al quarzo, come funziona e i suoi costi.

Stufa al quarzo tanto calore e poco consumo in bolletta: ecco cos’è

Devi scegliere una stufa elettrica per la tua abitazione? Allora compra una stufa al quarzo.

Si tratta di una soluzione molto interessante per affrontare le giornate invernali. Molti modelli a basso consumo sono ottime soluzioni per riscaldare ambienti di piccole dimensioni con consumi molto bassi.

Comode e di facile installazione, possono raggiungere un assorbimento massimo che non supera i 1.200w. Certamente non riscalderanno grandi ambienti, ma in una stanza di circa 10mq fanno il loro dovere.

Si tratta di stufe ad infrarossi e funzionano grazie ad un cilindro ritorto pieno di argon e mercurio. Al momento dell’accensione l’elettrodo di tungsteno si mescola con il mercurio e l’argon per generare luce e produrre calore in maniera radiante.

Il calore generato passa attraverso il vuoto ed è adatto a riscaldare ambienti interni ed esterni.

Stufa al quarzo: ecco come funziona

Il funzionamento della stufa al quarzo è molto simile a quella delle stufe alogene, a differenza sta nella potenza e nella composizione materiale delle lampade.

La stufa al quarzo utilizza l’effetto Joule, ossia la “trasformazione” dell’energia elettrica in fonte di calore, perciò tanto maggiore sarà l’energia impiegata maggiore sarà il calore sprigionato.

È in grado di sprigionare ed emanare calore in maniera immediata, riscaldando subito chi si trova davanti grazie alle lampade al quarzo.

Le stesse hanno un consumo medio di circa 800 Watt. Si tratta si di stufe quasi sempre a forma di parallelepipedo aperte anteriormente.

Qui sono collocate le resistenze al quarzo che sono bloccate da una griglia metallica che serve da dispositivo di sicurezza per evitare di ustionarsi se in contatto con la resistenza.

Le resistenze al quarzo proteggono gli ambienti delle radiazioni ultraviolette e differenza di altri elettrodomestici e stufe non è dotato di termostato mentre alcuni modelli sono dotati di una ventola aggiuntiva che aiuta a propagare meglio il calore spingendo l’aria verso l’esterno.

Alcuni modelli sono dotati di più lampade, si può decidere di attivarne una soltanto e in questo caso ci sarà minor consumo ma anche minor calore. Accendendole entrambe il consumo salirà ma anche il calore non sarà da meno.

Sono tra le stufe più utilizzate da chi sta molto tempo seduto e sono adatte a riscaldare ambienti di piccole dimensioni, tipo bagni e stanze studio.

Stufa al quarzo, quali sono i vantaggi del suo utilizzo e quanto costa

La stufa al quarzo è molto comoda per le sue ridotte dimensioni può essere facilmente trasportata da una stanza e l’altra.

Grazie al suo costo contenuto è adatta a tutte le tasche ed è tra le soluzioni più utilizzate da chi ha esigenza di produrre calore in maniera immediata e rapida e risparmiare allo stesso tempo in bolletta.

Come abbiamo già detto è adatta a riscaldare ambienti di piccole dimensioni, massimo 10mq e perciò viene utilizzata a supporto di altri impianti e sistemi di riscaldamento di casa.

Certamente non offre grandissime prestazioni, ma garantisce consumi più bassi rispetto alle altre stufe elettriche e i costi di acquisto possono partire da circa 10 euro.

Un ulteriore beneficio di questa stufa è dato proprio dalle lampade al quarzo. La luce che emanano sostituirà senza dubbio quelle della stanza, senza dover accedere nessun’altra lampadina.

Alcuni modelli vantano più lampade, Ad esempio attivandone solo una si consumano meno watt e ci sarà meno illuminazione, oltre che minor calore. Accendendone due ci sarà più consumo ma anche più calore e più illuminazione.