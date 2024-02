Stufa e termoventilatore, simili ma non uguali: ecco le differenze tra le 2 alternative

Tra gli apparecchi più usati come sistema di riscaldamento complementare per riscaldare la propria casa ci sono sia il termoventilatore che la stufa alogena.

Si tratta di due apparecchi simili tra loro ma molto diversi: con il termoventilatore l’emissione del calore avviene grazie ad un processo di convenzione tramite un’apposita ventola, mentre con la stufa alogena il calore si diffonde per irraggiamento.

Ma oltre a queste differenza ce ne sono altre che è opportuno conoscere al fine di evitare consumi eccessivi.

Scopriamole insieme.

Stufa e termoventilatore, ecco le differenze tra le 2 alternative

Se stai cercando per la tua casa una nuova stufa o un termoventilatore presta attenzione a quale acquisti perché non tutte sono uguali.

La prima cosa da dire che si tratta di fonti di riscaldamento complementari che non sostituiscono il riscaldamento centrale ma vanno piuttosto ad integrare i sistemi più grandi qualora non si volesse accenderli e per trovare calore in maniera immediata.

Queste garantiscono un riscaldamento del proprio appartamento in maniera semplice e veloce grazie anche alla facilità con cui possono essere trasportate da stanza a stanza riscaldando gli ambienti in modo rapido ed efficiente, ma senza consumare troppa corrente.

In commercio se ne trovano di diverse tipologie: piccole, compatte, alogene, al quarzo ed infrarossi ma anche termoventilatori.

Dunque scegliere una stufa non è facile e non tutte sono uguali. Molti confondono ad esempio un termoventilatore e stufa alogena ma queste sono molto diverse tra loro.

Si differenziano per:

• emazione di calore;

• potenza;

• prezzo.

La stufa alogena emana calore per irradiazione ed è dotata di 3 o 4 lampade alogene che funzionano grazie all’energia elettrica producendo calore in modo immediato e a temperature elevate.

La stufa in questione sfrutta l’effetto joule che è la capacità di un conduttore di produrre calore grazie alla corrente elettrica.

Il calore poi si diffonde grazie alla presenza di ventole. Mentre il termoventilatore, produce calore per convezione, grazie alle resistenze elettriche che riscaldano l’aria e la diffondono tramite le ventole.

Tale apparecchio funziona tramite telecomando che permettono di regolare il funzionamento di questa stufa anche a distanza.

Esistono anche termoventilatore in ceramica , che si differenzia da quelli elettrici solo per la composizione della resistenza. Ma a beneficiarne è il portafoglio perché i termoventilatori in ceramica hanno un consumo minore anche se costano di più.

Stufa alogena e un termoventilatore, ecco quanto consumano e i costi

Per quanto riguarda i consumi, si notano subito differenze di consumi: la stufa alogena consuma tra i 1000 e i 2000 Watt.

Ipotizzando di accendere la stufa alogena per un’ora il consumo dovrebbe essere intorno ai 1800 Watt e la spesa orario è di circa 0,47 euro.

I prezzi sono molto variabili a seconda della potenza: quelle con potenza bassa possono dai 10 ai 15 euro, quelli di media potenza tra i 30-40 euro. Per i modelli con tutti gli accessori il prezzo può anche arrivare ai 400 euro.

Al contrario il termoventilatore consumerà di più, in media circa 2000 Watt, anche se in commercio i nuovi termoventilatori sono dotati di funzioni Eco.

Per poter risparmiare con il termoventilatore il consiglio è quello di optare per modelli con un termostato per ambiente e con tre velocità di funzionamento.

I prezzi sono differenti a seconda della potenza: per uno di circa 2000 Watt è possibile spendere circa 20 o 30 euro.

Quale preferire?

Ma allora quale apparecchio preferire, la stufa alogena oppure il termoventiilatore?

Se l’obiettivo è avere un riscaldamento immediato allora meglio la stufa elettrica, perché basterà accenderla per beneficiare subito del calore.

Il termoventilatore garantisce un calore più duratura rispetto ad una stufa alogena. Molto spesso anche le piccole stufette che usiamo in bagno sono termoventilatori. Se vogliamo riscaldare altri ambienti è preferibile acquistare un modello che sia dotato di timer, telecomando e pannello luminoso.