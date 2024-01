Stufe a basso consumo, ecco le 5 migliori proposte per riscaldare casa risparmiando

Partita in molte regioni la stagione termica, ma volete acquistare una piccola stufa elettrica attenzione ai suoi consumi: non sono così scontati. Ecco quando assorbono e quanto influiscono in bolletta.

Il 2024 è l’anno della fine del mercato tutelato anche per l'energia elettrica. Questo si chiuderà salvo proroghe il 30 giugno 2024.

Al momento per altri 2 trimestri sarà Arera a gestire le tariffe della luce dei clienti del mercato tutelato.

Allo stato attuale i prezzi della componente energia sono in discesa. Secondo i dati diffusi negli ultimi giorni tra gennaio e marzo la bolletta dell’elettricità diminuirà del -10,8 per cento.

Tradotto in soldoni una famiglia tipo spenderà circa 684 euro, il 50 per cento in meno rispetto ai 12 mesi precedenti di riferimento cioè il 1 aprile 2022-31 marzo 2023.

La riduzione sarebbe dovuta alla contrazione dei consumi di gas, dovuta alla ripresa della generazione del parco nucleare francese e al contributo della produzione da fonti rinnovabili.

Ecco che al momento avere una stufa elettrica in casa a complemento del sistema di riscaldamento centrale potrebbe essere un’ottima soluzione anche perché in commercio ne esistono a basso consumo.

Se si ha la necessità di riscaldare una sola stanza, la stufa elettrica può fare la differenza, ma attenzione anche ai consumi.

Ma quali sono le migliori in commercio?

Scopriamolo insieme.

Stufa elettrica a basso consumo, ecco le 5 migliori in commercio

Se stai valutando di acquistare una nuova stufa elettrica, il consiglio è quello di acquistarne una a basso consumo.

Queste permettono di riscaldare casa a spese contenute ma sono molto facili da trasportare da una stanza e permettono di riscaldare gli ambienti in modo rapido ed efficiente, ma senza consumare troppa corrente.

In commercio se ne trovano di diversi tipi, alcune delle quali sono dotate di funzionalità avanzate come il timer o il termostato: piccole, compatte e adatte per riscaldare ambienti di piccole dimensioni o stanze più grandi.

Inoltre alcune hanno la resistenza altre sono alogene, al quarzo ed infrarossi.

Per scegliere la stufa migliore per le proprie esigenze è opportuno fare alcune valutazioni ad esempio, un termoconvettore è la scelta più economica, ma impiega più tempo per rilasciare calore all’ambiente, un termoventilatore sfrutta la ventola ma il suo costo è più alto.

Ci sono, lo abbiamo detto stufa alogena o al quarzo ma consumano davvero troppa corrente.

Per la scelta dunque meglio tenere in considerazione il prezzo e la dimensione degli ambienti da scaldare. Pertanto per effettuare una scelta ottimale meglio cercare un equilibrio tra stufe economiche a basso consumo e una buona efficienza di riscaldamento.

Tra le migliori troviamo Klarstein Air Art, per chi ama il design.

Si tratta di una stufa elettrica a infrarossi ottima per riscaldare una ambienti piccoli di massimo 10-12 metri quadri. Questa ha un consumo di 600W.

La novità è la possibilità di nascondere il pannello dietro a un quadro senza perdere resa energetica.

Molto silenziosa e nessuna superficie rovente che potrebbe essere pericolosa per bambini e animali.

Stufe a basso consumo, ecco le altre migliori

Tra le altre stufe a basso consumo tra le migliori troviamo la Ardes Sound O, il migliore prodotto per qualità-prezzo. si tratta di termoventilatore in ceramica adatta per riscaldare ambienti non troppo grandi.

Una stufa dotata della funzione alti-ribaltamento adatta a stanze di medie dimensioni cioè di 20 metri quadri. Elegante e semplice da usare, è molto silenziosa consuma fino a 1500W scegliendo la modalità normale, ma se si opta per quella Eco il consumo di dimezza.

La Xiaomi Mi Smart Space Heater S è la soluzione più completa tanto da poter essere controllata da telefono con 6 livelli di temperatura.

Riscalda fino a 40 metri quadri, con un consumo di circa 2200W.

Ecco altre piccole soluzioni

Altre piccole soluzioni a basso consumo sono la De**'Longhi HFS50A20.WH**, la Amazon Basics

La prima è adatta per il bagno, piccola, compatta e con due potenze, per un consumo massimo che arriva a 2000W.

L’Amazon Basics invece è ideale per la casa e per l’ufficio ma non per il bagno. Si tratta di un termoventilatore portatile che riscalda in modo completo e efficiente l’area circostante grazie a una potenza massima da 1500W.

Imetec Eco Rapid è il termoconvettore tra le migliori stufe elettriche a basso consumo, con 4 livelli di temperatura che possono raggiungere massimo 2000 w adatto da tenere vicino mentre si lavora o si sta guardando un film.