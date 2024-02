Riscaldare, cucinare e grigliare oggi è possibile grazie ad un unico apparecchio: esistono in commercio modelli di stufe che offrono tutte queste funzionalità insieme: ecco i 5 migliori modelli sul mercato.

La stagione invernale sta passando lentamente e già gli italiani hanno un pensiero fisso: le belle giornate di sole.

Una bella gita fuori porta o una scampagnata con gli amici, basta una bella tavola imbandita per essere una bella giornata di allegria.

Molto spesso basta poco per stare bene e complice le giornate di chiusura forzata per il covid molti hanno riscoperte la passione per la cucina.

Una tavola imbandita e il barbecue o una griglia diventano spesso i protagonisti di momenti spensierati.

Ma non tutti sanno che esistono in commercio diverse tipologie di stufe adatte anche per cucinare e grigliare.

Ogni stufa è adatta a determinati scopi e spazi, a determinati numeri per le quali cucinare.

Se stai valutando l’acquisto di una nuova stufa con barbecue e griglia adatta per cucinare sappi che esistono diverse soluzioni: dal carbone, al gas oppure elettrico, ma anche a pellet.

Ma quali sono le migliori? Eccone 5 nel dettaglio.

Stufe, ecco i 5 modelli migliori per ama cucinare alla griglia

Chi non si ricorda i sapori e le giornate passate con i nonni davanti a pietanze fumanti cotte al camino o alla stufa a legna?

Oggi, complice il covid e il voler rispettare l’ambiente è possibile cucinare ancora con questi vecchi metodi.

Certamente le moderni stufe offrono prestazioni molto più alte ed ecosostenibili rispetto al passato e con funzioni molto più complesse, ma l’obiettivo è ritornare ad una cottura tradizionale con un occhio attento all’ambiente.

Le tendenze attuali vanno verso apparecchi ecosostenibili, che permettono pluricotture, grigliate e affumicatura.

I vantaggi di una stufa con forno e cottura integrata permettono dunque di usare un combustibile economico, ottenendo una cottura rapida e croccante delle pietanze e consente di rinunciare, ad altri metodi di riscaldamento soprattutto nella zona cucina.

Certamente non è facile da usare ma basta fare un po’ di pratica, con la regolazione della temperatura, con lo stoccaggio e il rifornimento del combustibile usato per ottenere da tali apparecchi solo vantaggi.

In commercio dunque ne esistono di varie tipologie: ma quali sono le migliori?

Al momento tra le migliori ci sono:

• Oreste di Palazzetti

• Alaska de La Nordica

• Bella Idro di Palazzetti

• Decor C Evo di Edilkamin

• Cadel Smart 60

1. Oreste di Palazzetti

Tra le migliori stufe per cucinare e grigliare c’è senza dubbio la nuova work station Oreste.

Si tratta di una stufa ha due piani di lavoro che permette la realizzazione di tre cotture:

• una piastra di pietra lavica;

• un forno a legna

• la cottura a fiamma diretta per pane e pizza.

Per cucinare perfettamente pane e pizza basterà accendere il fuoco direttamente nel forno per poter raggiungere la temperatura di 380°.

Posizionando la pietra lavica sulla fiamma questa raggiunge temperature alte che permettono di ottenere cotture omogenee.

I fumi in uscita poi vengono convogliati, grazie ad un apposito circuito, per avvolgere il forno.

2. Alaska de La Nordica

Tra i modelli migliori c’è certamente anche la Alaska de La Nordica, che permette cotture flessibili grazie ad un ampio forno da 78 litri che può raggiungere gli oltre 300°C.

Inoltre la stufa ha una grande piastra ad alto spessore compatibile con tutti i tipi di pentole e i 3 cerchi in ghisa possono essere rimossi così da poter realizzare una cottura a fuoco diretta,

inoltre la stufa è dotata di una griglia in ghisa regolabile in altezza, per realizzare ottimi bbq.

3. Bella Idro di Palazzetti

Sempre della Palazzetti c’è la Bella Idro che funziona anche come una caldaia capace di scaldare mentre si cucina.

Può essere gestita da remoto anche grazie allo smartphone ed può essere controllata anche coi comandi vocali.

Ha un display digitale a sfioramento ed è possibilità modulare la potenza a 5 livelli.

Inoltre ha il braciere autopulente e il caricamento del pellet dall’alto favoriscono le operazioni di manutenzione e di utilizzo.

4. Decor C Evo di Edilkamin

La stufa a legna Decor C Evo di Edilkamin è una stufa molto utile per la cucina ed è dotata anche di uno scaldavivante.

Ha una classe ambientale 5 stelle e classe energetica A+ che garantiscono un’elevata efficienza e basse emissioni.

5. Cadel Smart 60

Cadel è un marchio italiano specializzato nelle stufe a pellet, ma che offre anche un’interessante linea di cucine a legna.

Tra le più popolari c’è la Smart 60 che permette sia l’installazione libera, sia l’inserimento tra i mobili della cucina.

Questa stufa è dotata di un forno da 29 l e al di sotto del forno e della camera di combustione c’è un ampio cassone dove stivare la legna.