Subito sul conto 400 euro di Bonus senza ISEE con domanda al Comune solo a queste famiglie

Un nuovo Bonus senza ISEE è pronto per entrare nelle tasche dei cittadini italiani. Ben 400 euro potranno essere accreditati direttamente sul conto dei beneficiari presentando domanda al proprio Comune. Basta solo rispettare una serie di requisiti. Scopriamo subito di quali si tratta e quali sono queste famiglie a cui la misura si rivolge.

Considerati i rincari degli ultimi mesi e la crisi economica che non accenna ad affievolirsi a causa di una nuova emergenza sorta come diretta conseguenza della guerra Ucraina Russia, gli italiani vanno alla costante ricerca di nuovi contributi, Bonus e sussidi da poter richiedere per poter tirare un sospiro di sollievo evitando di tirare troppo la cinghia per arrivare a fine mese rientrando nel budget prestabilito.

Fortunatamente, gli aiuti economici in questa direzione non sono mancati. Il Governo italiano, come risaputo, ha varato una serie di misure di sostegno al reddito delle persone fisiche di tutto rispetto, alcune anche di recente introduzione volute per fronteggiare il caro bollette, carburante e l’aumento vertiginoso dei prezzi dei beni di consumo.

Molte delle quali non sono vincolate nella fruizione al rispetto di fissate soglie reddituali. In altre parole, stiamo parlando di Bonus senza ISEE per cui in sede di domanda non è richiesta agli interessati la presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Allo stesso tempo, non tutti i Bonus senza ISEE sono pensati dallo Stato. Non a caso, si contano molte agevolazioni concesse a livello locale molto ambite e interessanti dal punto di vista economico.

Il Bonus senza ISEE da 400 euro di cui ci occuperemo a breve rientra proprio tra le agevolazioni accessibili ai nuclei familiari presentando domanda a Regioni e Comuni.

Vediamo subito in cosa consiste, quali sono queste famiglie che potranno accedere al Bonus senza ISEE da 400 euro e quali sono i Comuni dove può essere presentata la domanda.

Ecco tutti gli aggiornamenti e le ultime novità a riguardo.

Subito sul conto 400 euro di Bonus senza ISEE con domanda al Comune solo a queste famiglie

Generalmente, i sussidi e i contributi messi in campo da Comuni e Regioni sono pensati per ammortizzare specifiche spese, oppure per aiutare le famiglie nel sostenimento di una spesa abbastanza cospicua.

Il Bonus senza ISEE da 400 euro rientra proprio in questo pacchetto di misure. Cosa stiamo dicendo?

Viene concesso dal proprio Comune ai residenti per agevolare una spesa ben specifica: quella prevista per l’adozione di un animale domestico.

A queste famiglie che decidono di aprire le porte di casa propria ad un animale domestico il Comune di residenza eroga un Bonus da 400 euro, direttamente sul conto corrente, ma solo dietro presentazione di apposita domanda compilata rispettando i requisiti fissati nel bando di concorso.

Pur trattandosi, però, di una ghiotta opportunità c’è da dire che non tutte le famiglie proprietarie di un animale domestico potranno beneficiare del contributo: solo chi decide di adottare un cane da un canile potrà sperare di usufruire del sussidio, seppur con alcuni limiti.

Il Bonus senza ISEE da 400 euro non copre infatti l’acquisto di cani (di grossa taglia o cuccioli) presso negozi o rivenditori autorizzati.

Altro neo riguarda la chance non messa a disposizione da tutti i Comuni o le Regioni. L’iniziativa, promossa per contrastare il randagismo, infatti, è volontaria.

Per capire se il proprio Comune di ha aperto il bando per beneficiare del Bonus senza ISEE di 400 euro basta consultare il sito internet ufficiale dell’Ente di residenza.

Le famiglie interessate all’iniziativa non hanno però da disperare: i Comuni italiani che hanno dato l’ok al Bonus da 400 euro sono tantissimi, come quelli appartenenti all’Unione Montana del Mugello e Gragnano.

Qui l’amministrazione comunale ha disposto un Bonus senza ISEE accessibile solo a chi ha raggiunto l’età anagrafica dei 18 anni.

Non solo Bonus senza ISEE di 400 euro: in quali Comuni è attivo e tutti gli importi

La cifra di 400 euro fino ad ora menzionata altro non è che il tetto massimo d’importo offerto alle famiglie che decidono di adottare un cane presso un canile. Questo significa che il Bonus senza ISEE massimo di 400 euro non spetta a tutti per la somma massima.

Esistono però degli importi intermedi pur sempre allettanti che variano al variare delle indicazioni contenute all’interno dei bandi dei diversi Comuni oltre all’età del cane preso in adozione.

Ad esempio, i Comuni del Mugello erogano un Bonus senza ISEE variabili da un minimo di 200 euro ad un massimo di 400. Tale cifra viene corrisposta alle famiglie che decidono di adottare un cane presente nel canile da non meno di tre anni.

Un accredito di 300 euro sul conto spetta invece per l’adozione di un cane in soggiorno nella struttura da non meno di 6 mesi, mentre il tetto minimo d’importo (200 euro) andrà a rifocillare le tasche delle famiglie nel caso in cui queste optassero per la scelta di un cucciolo di età inferiore all’anno.

Diverso è il Bonus senza ISEE concesso su presentazione della domanda dal Comune di Gragnano alle famiglie idonee per ben 4 anni.

Il Bonus senza ISEE per un importo di 400 euro verrà erogato solo a copertura dei primi 12 mesi di adozione, dopodiché l’importo scenderà di 100 euro ogni anno.

Bonus senza ISEE, non solo 400 euro: alle famiglie spese rimborsate al 19%

Nel caso in cui dalla consultazione del sito internet non risultasse alcun bando per accedere al Bonus senza ISEE da 400 euro legato all’adozione di un animale da canile, si può comunque fare affidamento ad un’agevolazione nazionale, valevole addirittura per i gatti.

Stiamo parlando di un Bonus la cui domanda va presentata dalle famiglie all’Agenzia delle Entrate.

Per essere più precisi, le famiglie con cani e gatti potranno portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi, il 19% delle spese sostenute per la cura e l’assistenza del proprio amico a quattro zampe.

Per maggiori informazioni sul Bonus senza ISEE nazionale consigliamo la seguente lettura: Bonus animali domestici, 550€ per cani e gatti! Senza ISEE!