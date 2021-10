Il Super bonus 110 è una soluzione per chi vuole ammodernare il sistema energetico di casa, ma anche fare tutto a prova di rischio sismico. Conosci i nuovi cambiamenti in corso? Non farti cogliere impreparato, perché c'è la soluzione che fa al caso tuo, specialmente perché si sta discutendo e confermando la possibilità di proroga.

Il Super bonus 110 è l'incentivo che fa al caso tuo sei vuoi rendere la tua casa, considerando il sistema energetico e le condizioni sismiche, al meglio delle sue possibilità. Le ultime notizie sul Governo Draghi sono molteplici, ed in contesto di piena pandemia di coronavirus, la quale sembra non cessare per il momento, continua a studiare e a varare delle misure che possono sostenere gli sforzi economici dei cittadini.

L'obiettivo? E' quello di mantenere maggior benessere possibile, ma bisogna prima conoscere a fondo gli strumenti a disposizione.

Ecco la tua guida imbattibile per utilizzare il Super bonus 110, senza dimenticare tutte le novità in atto!

Super bonus 110, cos'è'?

Il Super Bonus 110 è la misura ideata dal Governo per rendere la tua dimora più sicura ed efficiente nelle sue funzionalità. Cosa significa? Tutto nasce dal Decreto n. 34 del 2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, il quale poi ha subito la conversione nella legge n. 77, per un motivo ben preciso.

Entra in gioco l'Ecobonus finalizzato ad attuare delle migliorie fondamentali del sistema energetico delle abitazioni che già esistono, ma di cui si vuole ammodernare il sistema in questione. Ma non finisce qui.

Perché in gioco c'è anche una condizione di maggior sicurezza e stabilità: ecco che si parla di Sisma bonus. Il rischio sismico è una questione molto importante, che ovviamente ha un grado di incidenza preponderante in certi contesti, in cui il rischio è maggiore, mentre in altri lo è in misura minore. In ogni caso, stare più sicuri non guasta mai, infatti questa è una misura molto vantaggiosa a tal proposito, e non bisogna certamente lasciarsela scappare.

Nel concreto, in che cosa consiste? Si tratta di una detrazione del valore del 110% in favore di tutte quelle spese destinate dal 1° luglio del 2020 al giugno del 2022, per attuare le migliorie in questione alla propria casa. Il tutto è ripartito in cinque quote annuali, condizione che si riduce in quattro per il 2022, ma ci sono delle condizioni specifiche che hanno diverse situazioni da analizzare.

Ad esempio, per gli Istituti Autonomi Case Popolari le scadenze dei termini entri cui si può usufruire delle riduzioni in questione, vanno fino al 2022 e il 2023, ma se c'è una condizione: almeno deve essere completato il 60% delle operazioni relative ai lavori. Diverso è per i condomini, poiché il limite dei lavori si applica alle stesse condizioni, ma non si va oltre giugno 2022.

Con queste condizioni, come bisogna fare per avere tutto sotto controllo? Ecco le modalità.

Come funziona l'incentivo?

Per usufruire della misura bisogna partire con la realizzazione dell'intervento definito "trainante". Questo consta nell'operazione di isolamento termico dell'involucro dell'abitazione, sia che si tratti di una casa plurifamiliare o unifamiliare, e con il fine di sostituire i sistemi termici con altri centralizzati, ma anche per dimore unifamiliari o le unità immobiliari poste dentro edifici plurifamiliari di tipo indipendente e che hanno accessi autonomi dall'esterno.

Realizzata questa operazione, chi usufruisce dell'incentivo sceglie se continuare con interventi detti "trainati". Partendo quindi dalla sostituzione di infissi, installazione di impianti fotovoltaici, impostare le colonnine che servono per ricaricare veicoli elettrici, sistema di domotica, ma anche eliminare tutti quegli ostacoli architettonici per chi ha handicap e ha più di 65 anni.

Insomma, un'insieme di interventi che servono per attuare delle migliorie importanti in termini di utilizzo dell'energia e per le esigenze delle persone.

Il risultato di tutte queste attività trainanti e trainati deve garantire il perfezionamento di almeno due classi energetiche. Fondamentale è sapere che questa misura si può mettere in atto per due immobili di proprietà, non di più.

Si riducono anche tutte le spese destinate alla progettazione, smaltimento, e per coloro che usano il credito d'imposta, si sceglie se determinare lo sconto in fattura, o cedere il credito ad un terzo come intermediario, e si realizzano le operazioni a costo zero.

Invece, per il Super Sisma bonus non ci sono limiti sul quante dimore su cui effettuare le ristrutturazione, perché in questo caso al fine di godere della detrazione al 110% l'immobile basta che sia posto nelle zone sismiche 1,2,3.

La misura crea un sistema di mercato efficiente, poiché garantisce benefici a chi è coinvolto nelle operazioni dei lavori in questione. Perché il cittadino ristruttura la casa gratuitamente, diminuisce le bollette, e attua delle migliorie al proprio patrimonio immobiliare, d'altro canto le imprese incentivano i guadagni perché sono chiamate a svolgere molti più lavori di prima, perché ai beneficiari conviene.

Così, questo è l'effetto concreto della misura, garantendo al contempo che lo Stato non solo aiuta, ma rende le case più stabili e sicure!

Chiunque può richiederlo? Ecco che bisogna capire se si rientra nei beneficianti, perché occorre avere dei requisiti.

Chi possiede i requisiti per usufruire del Super Bonus 110

Godere di un incentivo vantaggioso come il Super Bonus 110, qui il link per fare domanda, non significa che si può fare tutto senza alcun limite e senza possedere determinati requisiti. Lo Stato non regala incentivi in maniera illimitata e le persone possono usufruirne senza rispettare delle regole. Infatti, si parla sia di specifiche condizioni, che si consolidano in dei vincoli veri e propri da garantire da parte sia delle imprese, che dei beneficianti stessi.

Il Super bonus 110, è erogato soltanto se si assicura un ammodernamento di minimo due classi energetiche. Qualora una condizione del genere non fosse possibile, in quanto può accadere anche questo, si può provvedere con una sola, ma deve necessariamente essere la maggiore raggiungibile. L’aumento in questione è certificato dal cosiddetto Attestato di prestazione energetica, APE, il quale viene rilasciato da un tecnico abilitato.

Nel caso del Super bonus per il rischi sismico, il Sisma bonus, come già detto n precedenza, non c'è alcun limite al numero degli edifici al quale si può applicare, ma bisogna che le case si trovino in quelle zone così pericolose a livello sismico da rientrare nelle classi 1,2,3. Ciò che però è importante evidenziare, si può godere di una riduzione sull'acquisto di un polizza assicurativa anticalamità.

E chi non può allora usufruire del vantaggioso incentivo?

Ecco chi non può usufruirne: niente Super Bonus per loro

Ovviamente, come ribadito più volte, quando lo Stato mette in atto delle agevolazioni, queste non significa che possano essere utilizzate senza limite alcuno, bisogna pur disciplinare le modalità di uso del beneficio. Infatti, ci sono dei soggetti che non possono goderne per motivi bene precisi.

Rientrano nella categoria degli "esclusi", le abitazioni che sono nuove, cioè di recente costruzione, ma anche tutti quegli immobili di categoria catastale A1, cioè quelli che rientrano nelle cosiddette abitazioni signorili, e ancora la categoria A8 e A9, ville e castelli, ed infine tutte le dimore in cui vi del tutto l'assenza di impianti di riscaldamento.

Con questo video di Marcello Contu, influencer che si dedica alla tematica in questione, puoi approfondire la vicenda e gli ulteriori dettagli che la contraddistinguono

I vincoli da tenere in considerazione però non finiscono qui. Ecco quali è bene ricordare.

Super bonus 110: limiti

Senza alcuna regolamentazione, nessuna misura può essere fonte di beneficio. A tal proposito, occorre citare e esplicare le ragioni e l'importanza dei massimali di spesa per il superbonus, i quali variano in base alle operazioni di ristrutturazione poste in essere. Infatti si fa riferimento a:

sostituzioni di sistemi di climatizzazione invernale , perché la soglia di spesa è di €30.000 per strutture unifamiliari o autonome;

, perché la soglia di spesa è di €30.000 per strutture unifamiliari o autonome; la somma di €20.000 per unità abitativa nei palazzi in cui vi sono dalle 2 alle 8 unità, ma può scendere a €15.000 per le strutture con oltre otto unità.

nei palazzi in cui vi sono dalle 2 alle 8 unità, ma può scendere a €15.000 per le strutture con oltre otto unità. attività di isolamento termico, il cui vincolo di spesa è di €50.000 per le case unifamiliari o per le unità indipendenti poste dentro strutture plurifamiliari;

il cui vincolo di spesa è di €50.000 per le case unifamiliari o per le unità indipendenti poste dentro strutture plurifamiliari; il valore di €40.000 per casa o per condomini da 2 a 8 unità, ma anche in questo caso si può diminuire a €30.000 per strutture con oltre otto unità

da 2 a 8 unità, ma anche in questo caso si può diminuire a €30.000 per strutture con oltre otto unità ci sono anche i pannelli solari, la cui soglia limite è di €48.00 e di €2.400 per ogni kw dell’impianto per casa.

In tutte queste condizioni, può anche accadere che sullo stesso edificio si realizzino molti interventi, i quali danno di conseguenza diritto al superbonus. La misura della spesa detraibile è il risultato della somma dei limiti stabiliti per ogni operazione.

Quali sono le novità in atto?

Tutto parte dalla Legge di Bilancio 2022, e sì, si è già proiettati nel futuro: si parla di proroga! Ecco tutti i dettagli che non puoi lasciarti sfuggire via. La suddetta legge ha determinato la proroga del Super bonus 110%.

Esiste però una soglia limite, perché ciò viene concesso solo ai nuclei familiari che posseggono un ISEE che va fino a €25.000. Questa condizione però è stata ampiamente criticata in sede politica, proprio dal Movimento cinque stelle.

Ovviamente, ogni situazione presenta un caso specifico. Per i condomini, tutto ciò si può ottenere per altri due anni, ma poi nonostante la proroga, scatta il vincolo. Infatti, il beneficio scende al 70% nel 2024 e al 64% nell'anno successivo. Cosa succede a case unifamiliari? Se prima tutto sarebbe scaduto nel 2022, adesso si va oltre, ma con la condizione ferma dell'ISEE al valore sopra citato e che per niente piace al Movimento cinque stelle.

I diversi esponenti, come Riccardo Fraccaro, credono che questa decisione attui la condizione contraria al rilancio dell'economia, proprio per questo bisogna insistere sul garantire gli incentivi. Anche l'ex Premier, Giuseppe Conte ha detto la sua, affermando che soltanto con queste misure si può ottenere l'effetto sperato. Al momento, queste sono le maggiori discussioni, ma i risultati ovviamente, si concretizzeranno in corso d'opera.

Insomma, i provvedimenti e le varie proroghe sono tutte finalizzate a garantire il massimo benessere e sicurezza dei cittadini. Se ci saranno altre discussioni che porteranno ad altri risultati questo è da vedere, bisogna restare aggiornati.