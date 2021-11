Il superbollo auto rientra tra le cartelle esattoriali in cancellazione, cioè quelle previste nella Rottamazione Ter. Ma oltre a ciò non ci sono molte altre alternative per avere l'esonero del pagamento del bollo auto e del superbollo. In questo articolo ti spiegherò quali sono a livello regionale le esenzioni che puoi ricevere, o anche in merito alla proprietà di certi tipi d'auto.

Il superbollo auto è in cancellazione, ma non sarà disponibile a tutti questa possibilità.

Nel caso anche del bollo auto il Governo Draghi ha predisposto l'esonero solo se si rientra nella Rottamazione Ter, cioè lo stralcio delle cartelle esattoriali previste per il 2000 e il 2010, ma solo per alcuni tipi di contribuenti.

Oltre a ciò, l'esonero è predisposto solo in alcuni casi, ma per la maggior parte solo del bollo auto per quanto riguardano le amministrazioni regionali.

Nel caso del superbollo auto, rimarrebbe solo la possibilità per quanto concerne la Legge 104 e gli esoneri nazionali predisposti per alcune tipologie di auto acquistate, come le macchine ibride o elettriche.

Va detto però che come tassa automobilistica, riguarda per la maggior parte le macchine con una determinata potenza in KW, oltre la quale si deve pagare un extra per ogni KW.

In questo articolo ti spiegherò per chi in realtà spetta la cancellazione del superbollo auto, e quali altre alternative puoi avere per cercare di ridurre il peso di questa tassa automobilistica.

Superbollo auto cancellato: ecco chi non paga con la rottamazione Ter

La cancellazione del superbollo auto è per chi rientra nella Rottamazione Ter e quindi in tutto ciò che riguarda lo stralcio delle cartelle esattoriali.

Questa apertura fiscale è stata voluta già dal Governo Conte II, all'indomani dei problemi che avrebbero creaot i vari lockdown e le restrizioni alla mobilità.

Infatti tra marzo-maggio 2020 e ottobre-dicembre 2020 ci sono stati due blocchi per la mobilità, con annesse zone rosse e arancioni anche tra le Regioni.

Nel caso della macchina infatti è stata disposta la sua cancellazione solo nel caso in cui rientri in alcune specifiche condizionalità, come il fatto che queste cartelle riguardino un importo non superiore a 5000 euro.

O anche il fatto che, per la maggioranza dei cittadini, non debba andare oltre il 31 dicembre 2010 come data di ricevimento.

Queste date sono state riconfermate anche col Decreto Sostegni -bis, e ciò non ha portato ad ulteriori novità in merito a eventuali proroghe, tipo aggiungere anche il quinquennio 2011-2015.

C'è da dire che la rottamazione Ter ha permesso non solo di liberarsi del bollo e del superbollo auto, ma anche di altre imposte, come come l'IMU (Imposta Municipale Unica) o la TARI (Tassa Annuale sui Rifiuti).

Purtroppo l'accesso alla Rottamazione Ter è limitata dal reddito denunciato nell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

In questo caso, serve possedere un'attestazione ISEE che indichi un reddito non superiore a 30.000 euro.

E questo per le persone fisiche. Nel caso di società o aziende, è richiesto un limite massimo di 50.000 euro.

E' un limite che i Governi hanno imposto e mantenuto tra il 2020 e il 2021 per evitare che fin troppa gente avesse questo stralcio.

Addirittura per le Partite IVA è disposto diversamente!

Superbollo auto cancellato per le Partite IVA? Ecco chi non paga

Nel caso delle Partite IVA, ovvero dei lavoratori autonomi, è prevista la cancellazione del bollo auto e del superbollo auto, e quindi l'accesso alla Rottamazione Ter, solo per le dichiarazioni giudicate come irregolari tra il 2017 e il 2018.

Perché quello precedente, relativo alle cartelle esattoriali tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 è solo per i comuni cittadini o dipendenti, purché con limite massimo di 30.000 euro nel reddito ISEE.

Addirittura, rimanendo nel tema del reddito, nel caso delle Partite IVA è richiesta l'attestazione del fatturato dichiarato nel 2020.

E questa attestazione deve certificare una perdita garantita di almeno il 30% sul fatturato. In pratica devi dimostrare di essere stata una delle tante vittime economiche della pandemia da Covid, e anche dei vari lockdown e zone rosse.

Però attenzione. In entrambi i casi, che tu sia un cittadino dipendente o un autonomo con Partita IVA, non avrai comunque accesso ad eventuali sanzioni o debiti, come quelli da aiuti di Stato, o multe stradali, o crediti da condanne e sanzioni accessorie.

Nel caso delle multe stradali, sarà disposto solo l'esenzione per eventuali more o interessi.

Altrimenti già da agosto sarai in obbligo di provvedere ai pagamenti riferiti a tutto quello che era rimasto sospeso da marzo 2020, e cioè:

versamenti delle cartelle di pagamento;

delle cartelle di pagamento; avvisi di accertamento esecutivi;

esecutivi; avvisi di addebito INPS;

INPS; pagamenti delle rate dei piani di rateazione.

E tra questi anche il pagamento del bollo e del superbollo auto, i quali purtroppo sono inevitabili se si possiedono alcune tipologie di auto.

Superbollo auto cancellato: ecco per quali auto bisogna pagare

Generalmente il bollo auto e il superbollo auto vanno pagati nel caso si possieda un auto con una certa tipologia di potenza. Una volta si usava il termine "cavallo motore", ma ora è più consono parlare di Kilowatt di potenza.

Il superbollo auto, dal 2012, è d'obbligo il pagamento di 20 euro ogni KW extra superiore a 185 KW.

Cioè se per esempio possiedi un auto che ha 186 KW di potenza, dovrai pagare 20 euro per quel KW in più.

Non ci sono distinzioni per questa tassa automobilistica, anche perché guarda alla potenza delle auto, non più al fatto di essere diesel o a benzina.

Perché in passato, cioè dal 1976 (anno della sua introduzione) fino al 1997 era una tassa che riguardava solo autovetture e veicoli per il trasporto promiscuo di persone a motore diesel.

Non a caso fino ad allora le macchine a benzina erano più ben volute, specie perché non ci pagavi il superbollo.

Ma dal 2012, un anno dopo la sua reintroduzione, non solo hanno raddoppiato la tassa, ma hanno ridotto il limite d'accesso, da 225 a 185 KW.

Superbollo auto cancellato: ecco come richiederlo

C'è però da aggiungere che la cancellazione del bollo auto e del superbollo auto riguarderà due enti e moduli differenti.

Nel primo caso, cioè il bollo auto, bisognerà rivolgersi all'Automobile Club Italia (ACI), che ha competenza regionale, mentre per quanto riguarda il superbollo auto, bisognerà rivolgersi all'Agenzia delle Entrate, perchè riguarda il Modulo F24 della Dichiarazione dei Redditi.

Perché la tassa ha competenza nazionale, per questo rientra nella Rottamazione Ter ma non necessariamente nelle esenzioni regionali, cioè quelle disposte invece per il bollo auto.

A livello nazionale la cancellazione del superbollo auto è previsto solo per le macchine ultratrentennali, cioè che hanno avuto la prima immatricolazione oltre trent'anni prima.

Per questo genere di macchine è previsto anche l'esenzione del bollo auto.

La questione riguardante se le macchine ultraventennali possono avere la cancellazione, è un po' spinosa.

Teoricamente possono avere l'esenzione solo se rientrano nella lista delle macchine che risultino storiche, altrimenti dovranno pagare anche il bollo auto.

Un'eccezione ci sarebbe se la macchina fosse ibrida o elettrica, ma in questo caso si parlerebbe di cancellazione del bollo auto, e solo per le ibride, a patto che ci sia un'eventuale esenzione regionale.

Mentre per le elettriche ci sarebbe solo un'esenzione per cinque anni, ma dopo il quinto anno il pagamento è ridotto del 50%. Ma comunque devi pagare la tassa.

Però, come detto poc'anzi, se ci sono delle esenzioni, tutto cambia.

Superbollo auto cancellato dalle Regioni? Solo il bollo auto!

In realtà la cancellazione del superbollo auto è prevista solo dalla Rottamazione Ter e dalle esenzioni a livello nazionale.

Dato che è una tassa automobilistica nazionale, non regionale come il bollo auto.

Diversamente alcune Regioni italiane hanno provveduto a esentare i propri residenti e concittadini al pagamento del bollo auto, o addirittura a rimborsarli.

Il caso più virtuoso è con la Lombardia, con un rimborso del 15% sul bollo auto per le macchine da trasporto pubblico o commerciale (es. taxi, autobus, veicoli degli agenti di commercio).

Sono previste anche le macchine e i ciclomotori in uso presso i parcheggi aziendali, cioè di proprietà delle imprese, ma in questo caso devono trattarsi di:

micro-imprese con massimo 10 dipendenti;

micro-imprese con fatturato non superiore a 2.000.000 euro ;

; micro-imprese registrate nel Registro Imprese regionale.

Un po' meno virtuosa ma comunque generosa è anche la Regione Campania, con un rimborso del 10% sul pagamento del bollo auto se:

residente campano,

possessore di non più di 50 veicoli.

Altrimenti c'è la Regione Sicilia, ma tra tutte è la più pretenziosa, perché come automobilista:

devi avere un ISEE inferiore a 15.000 euro ;

; la tua macchina non deve avere una potenza superiore ai 53 KW e più di dieci anni dalla prima immatricolazione.

Tralasciando invece i casi di proprietà o di cittadinanza, se invece hai una macchina ibrida o elettrica si può avere delle esenzioni se sei cittadino marchigiano, piemontese e siciliano.

Addirittura hai l'esenzione in Piemonte se hai una macchina Euro 6, a bassissima emissione di CO2.

Sennò ci sono le esenzioni nazionali, che ripetiamo, prevedono al massimo delle riduzioni o regionali o limitate per cinque anni.

Superbollo auto in cancellazione? Non per tutti! Ecco chi paga

Alla fine, chi non ha la cancellazione del superbollo auto è chi non rientra né nella Rottamazione Ter, né nelle esenzioni regionali o nazionali.

E in questo caso dovresti già aver ricevuto l'avviso da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché il beneficio è entro il 15 novembre.

A metà novembre chi deve riscuotere il debito rottamato farà richiesta al MEF per il rimborso.

Altrimenti già ad agosto saranno scattati i pagamenti bloccati da marzo 2020, e già entro il 30 settembre 2021 dovresti aver adempiuto ai pagamenti.

Altrimenti, o hai avuto fortuna con eventuali accordi con l'Agenzia, o stai per rischiare un ravvedimento operoso. E si parla di pagare dopo pochi mesi dal mancato pagamento una percentuale molto esosa per via delle sanzioni e degli interessi di mora.

Purtroppo lo Stato non può fare altri alleggerimenti a livello fiscale: è già indietro del 5,5% in meno rispetto al 2019 come incasso erariale.

E con meno tasse ci sono ancora meno servizi di quanti ce ne siano oggi!