Una delle tasse più odiate dagli italiani verrà cancellata a partire dal 30 ottobre 2021. Stiamo parlando del bollo auto, quella tassa che deve essere pagata per possedere un’automobile. Eppure, non tutti potranno beneficiare di questo taglio. Infatti, saranno moltissimi i cittadini che saranno tagliati fuori da questa agevolazione voluta dal Governo Draghi nel Decreto Sostegni bis. Ma cosa è stato deciso da questo decreto? In sostanza, è stata resa possibile l’eliminazione dei carichi pendenti. Tra tali carichi pendenti figura, senza dubbio, quello relativo al pagamento del bollo auto. Eppure, non tutti potremo dire addio a tale misura. Diciamo che, in linea di massima, il Decreto Sostegni bis ha sancito la rottamazione relativa a tutti quei debiti e multe non pagate fino ad un importo massimo di 5.000 euro. Tutto ciò a partire da una data ben precisa: il 30 ottobre 2021. Ricordiamo che si tratta di una misura pensata per coloro che hanno contratto debiti nel decennio 2000 - 2010 e non si parla della cancellazione definitiva di tale misura. O almeno, non si parla di cancellazione del bollo auto, bensì di quella del superbollo! In questo articolo andiamo ad indagare tale condono che è stato approvato dal Governo capitanato dal premier Mario Draghi e capiremo chi non deve pagare questa odiosissima tassa automobilistica. Inoltre, stando ad alcune decisioni regionali, alcune persone riceveranno addirittura un rimborso di quanto è già stato pagato per il bollo auto. Infine, per evitare di fare confusione, andremo a chiarire le differenze tra il normale bollo auto ed il superbollo, per capire se anch’esso verrà cancellato. Bollo auto e superbollo: dal 30 ottobre scatta la cancellazione Teniamo un attimo da parte il superbollo e concentriamoci sul bollo auto. Come abbiamo già detto, si tratta di una delle tasse più odiate dagli italiani che deve essere corrisposta da tutti coloro che sono proprietari di un veicolo a motore. Ricorda: con tale termine non ci riferiamo alle sole autovetture, ma anche a tutti coloro che possiedono dei motoveicoli. Ebbene, dalla fine di questo mese, quindi dal 30 ottobre, scatta la cancellazione del bollo auto. È bene sottolineare ancora una volta che molte persone verranno tagliate fuori da questo incentivo. Infatti, secondo quanto sancito dal Decreto Sostegni bis, sarà prevista la rottamazione relativa a tutti quei debiti e multe non pagate fino ad un importo massimo di 5.000 euro. Tale sanatoria è valida per tutti i pagamenti che non sono stati effettuati relativi al decennio che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Di conseguenza, coloro che avranno pagato il bollo negli anni qui sopra indicati non potranno beneficiare di tale cancellazione. Questa notizia ha suscitato un enorme scalpore anche per il fatto che, se si considera il lato etico della misura, essa risulta essere sbagliata. Infatti, tutti coloro che hanno diligentemente pagato la somma a loro richiesta non riceveranno alcun premio per averlo fatto. Al contrario, tutti coloro che non hanno pagato il bollo auto vedranno il loro debito cancellato. Tuttavia, è bene considerare anche le ragioni che hanno portato il Governo Draghi ad agire in questo modo. Infatti, l’obiettivo principale del Governo è quello di risollevare l’economia e, di conseguenza, aiutare tutte quelle persone che sono state colpite dalla pesante crisi economica generata dal Coronavirus. Inoltre, le limitazioni sono state imposte anche in questo caso. Come abbiamo detto precedentemente, è vero che verranno stralciate delle cartelle esattoriali, ma il loro valore non dovrà superare i 5.000 euro. Infine, è stato previsto anche un limite ISEE per poter beneficiare di tale agevolazione fissato a 30.000 euro massimi. Bollo auto è diverso da superbollo: cosa sono? Il titolo di questo paragrafo dice tutto. Il bollo auto ed il superbollo sono due tasse differenti, rivolte a pubblici differenti. Infatti, esiste bollo ed esiste superbollo. Capiamo quindi quali sono le differenze tra le due misure. Come abbiamo visto in precedenza, il bollo auto dev’essere pagato obbligatoriamente da tutti coloro che possiedono un veicolo a motore. Invece, quando parliamo di superbollo non è esattamente così. Infatti, tale tassa deve essere pagata solo da alcune particolari categorie di conducenti. Inizialmente, tale tassa era dovuta da tutti coloro che possedevano una macchina a motore diesel. Invece, nel 2011 è stata introdotta un’imposta relativa alla potenza del veicolo che è stata chiamata, anche lei, superbollo auto. Ma cosa significa? In questo caso vuol dire che più l’auto è considerata di lusso, più sarà alto il valore del superbollo. Eppure, c’è una buona novità, se possiamo definirla buona. Man mano che gli anni passano, l’importo della tassa relativa all’auto di lusso continua a diminuire fino ad azzerarsi completamente quando l’auto compie 20 anni. Ma anche questa tassa verrà cancellata nel 2022? Lo scopriremo nei prossimi paragrafi. Oltre al superbollo: chi non dovrà pagare il bollo auto? Abbiamo capito che il bollo auto sarà cancellato a partire dal 30 ottobre 2021 per alcune particolari categorie di soggetti. Esatto, non verrà cancellato per tutti. In molti continueranno ad essere tagliati fuori da questa cancellazione. Ma chi potrà beneficiare di questa cancellazione? Lo vediamo subito nel dettaglio. Come abbiamo visto precedentemente, la cancellazione del bollo auto riguarda un periodo di tempo limitato e specifico. Facciamo riferimento a tutti coloro che presentano un debito relativo alla tassa automobilistica contratto tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010. Eppure, come abbiamo detto, la cancellazione non riguarderà nemmeno tutti i soggetti che non hanno pagato tale imposta nel periodo dovuto. Infatti, il debito dovrà essere inferiore ai 5.000 euro e il debitore dovrà avere un reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro per poter beneficiare del condono voluto da Draghi. Ma per quale motivo è stato introdotto tale condono? Per quanto molte persone possano ritenere tale misura eticamente sbagliata, le motivazioni sono più semplici del previsto. Infatti, oltre ad aiutare i cittadini ad uscire dalla pesante crisi economica scaturita dalla pandemia da Covid-19, il Governo sta cercando di alleggerire l’Agenzia delle Entrate dal lavoro di riscossione di crediti che ormai sono inesigibili. In poche parole, facendo due calcoli, lo Stato si è reso conto che sarebbe più dispendioso procedere con le procedure di riscossione, piuttosto che cancellare tali debiti. Quando parliamo di cancellazione del bollo auto ricordiamo ancora una volta che si tratta di un condono per i debiti del decennio 2000-2010 e non la cancellazione definitiva per il 2022. Bollo auto e superbollo: quando scatta la cancellazione? Come abbiamo detto la cancellazione scatterà il 30 ottobre 2021. Tale processo è interamente gestito dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione ed è iniziato nei mesi precedenti. Infatti, è già dal 20 agosto che tutti coloro che lavorano presso l’Agenzia delle Entrate stanno stilando una lista di tutti coloro che dovranno avere la cancellazione del loro debito. Inoltre, trattandosi di un argomento così delicato, è stato istituito un doppio controllo per verificare anche i requisiti ISEE dei debitori. Infatti, ricordiamo che per poter beneficiare della cancellazione del bollo auto è necessario avere un reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro. Tuttavia, la data che noi tutti conosciamo come decreto attuativo di tale misura è stata fissata alla fine del mese in corso, quindi al 30 ottobre 2021. Bollo auto e superbollo: come si stanno muovendo le diverse regioni? Ora che abbiamo capito chi potrà beneficiare della cancellazione del bollo auto e, soprattuto, da quando, andiamo ad indagare meglio come si stanno muovendo le regioni italiane in tal senso. Infatti, soprattutto durante il periodo segnato dalla pandemia da Covid-19, le Regioni hanno deciso di istituire degli incentivi legati proprio a questa pesante tassa automobilistica. Il caso italiano esemplare è stato quello della Regione Lombardia che ha deciso di esentare dal pagamento tutti coloro che utilizzano l’auto a scopo lavorativo. Inoltre, per tutti coloro che avevano già pagato la tassa automobilistica è stato previsto un rimborso. Andiamo più nel dettaglio. La Regione ha istituito alcuni requisiti per poter accedere alla cancellazione del bollo auto in Lombardia. Innanzitutto bisognava essere residenti all’interno del territorio regionale. Poi era necessaria la registrazione al Registro delle Imprese della regione. Infine, ultimo requisito era quello di possedere un’impresa con un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro e con un massimo di 10 dipendenti. Altri esempi degni di nota provengono da altre tre regioni italiane: Veneto, Campania e Marche. Infatti, la Regione Veneto ha rimandato il pagamento del bollo alla data del 30 settembre. Invece, la Campania ha spostato i primi pagamenti dal 19 gennaio 2021 al 31 maggio 2021. Infine, la Regione Marche ha preso la decisione di esonerare dal pagamento di tale tassa tutti coloro che possiedono un veicolo ibrido. Superbollo: chi lo paga? Verrà cancellato? Come abbiamo accennato precedentemente, a differenza del bollo auto il superbollo viene pagato solo dai possessori di veicoli con potenza superiore a una determinata soglia. Ma quindi andiamo a capire più nel dettaglio cosa intendiamo con questa affermazione. In poche parole, si pagheranno 20 euro in più per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw. Inoltre, tale tassa diminuisce con il tempo, fino ad azzerarsi al 20esimo compleanno del nostro veicolo. Infatti, dopo i primi 5 anni la tassa del superbollo diminuisce del 60%, poi del 30% dopo 10 anni e del 15% dopo 15 anni. È bene sottolineare che tutte quelle categorie di persone, come i possessori di Legge 104, che beneficiano dell’esenzione dal pagamento del bollo auto, non devono pagare neanche il superbollo. Ebbene, tale tassa sembra avere davvero i giorni contati. Infatti, nonostante la fake news relativa all’abolizione del bollo auto per tutto il 2022, il superbollo sembra essere davvero giunto al punto di svolta. Attualmente siamo nel campo delle ipotesi in quanto non vi è ancora stata una decisione in merito. Tuttavia, le Commissioni Finanze di Camera e Senato stanno attualmente lavorando alla riforma fiscale che andrà a revisionare i cosiddetti “micro tributi”. Ed ecco che tra questi figura il superbollo. Tuttavia, si tratta di un’ipotesi che dovrà essere poi approvata dal Governo Draghi!

