Auto di lusso? Una delle spese più impegnative da sostenere per manetnerla è il superbollo. Questa tassa potrebbe essere presto solo un lontano ricordo. Le commissioni di Camera e Senato, grazie a Mario Draghi, potrebbero decidere di cancellare il superbollo per sempre. Ecco i requisiti per non pagarlo più.

Il Superbollo auto è una tassa che potrebbe ben presto essere solo un ricordo.

Il Presidente del Consiglio delìi Ministri Mario Draghi ha voluto cancellare una delle tasse più invise a tutti gli automobilisti italiani, cancellando il bollo auto a partire dal 31 ottobre 2021 grazie al Decreto Sostegni Bis.

La cancellazione della tassa sul possesso di un'autovettura però non sarà totale, definitiva nè tantomeno valida per tutti senza alcun distinguo.

Per capire esattamente chi potrà liberarsi definitivamente di bollo e superbollo infatti, sarà necessario fare riferimento alla normativa esplicata nella cosiddetta Rottamazione Ter ma non solo.

Le variabili che andranno ad influenzare il pagamento dovuto o meno del bollo auto vedrà delle distinzioni proposte anche dalle Regioni, che hanno proposto ciascuna criteri di esenzione differenti per il pagamento di questa tassa.

Al momento possiamo affermare però che una certezza c'è: i primi pagamenti di bollo e superbollo sono già stati effettuati nei mesi di agosto e settembre scorsi.

Senza dubbio il prezzo da pagare per possedere un'automobile di qualunque tipo non è una tassa molto amata e la sua definitiva cancellazione sarebbe sicuramente una misura molto apprezzata da tutti gli italiani.

In parte, ad oggi, la cancellazione del bollo e del superbollo è già avvenuta grazie al condono delle cartelle esattoriali dei mesi scorsi.

QUesta misura voluta ed approvata dal Governo ha infatti reso possibile la cancellazione di diversi milioni di euro di debiti che gli italiani hanno contratto con lo Stato negli anni intercorsi tra il 2000 ed il 2010.

In verità però, quella che sembrerebbe una cancellazione definitiva del bollo e superbollo auto, misura inserita proprio nel condono delle cartelle esattoriali dello scorso decennio, è una sorta di "illusione".

In realtà saranno altri i cittadini che dovranno pagarlo: le entrate dell'erario sono calate di oltre il 5% a causa della pandemia causata dal Covid-19, quindi il Presidente del Consiglio dei Ministri non potrà in assoluto cancellare in modo totale il superbollo.

Per cercare di rimediare alle perdite causate dal condono, il Governo ha deciso di aumentare diversi costi: basti pensare alla benzina.

Non solo: Mario Draghi ha scelto anche di recuperare un equilibrio finanziario, rimpinguando le casse dello Stato grazie anche alla cancellazione di alcune manovre agevolative ed opzioni pensionistiche come Quota100 o Opzione Donna.

La gestione del delicatissimo equilibrio tra agevolazioni per i cittadini e fondi che possano alimentare le entrate delle casse dello Stato è da sempre complessa e sempre in movimento.

In generale quindi possiamo dire che aumento di prezzi e revisione, in chiave limitativa, di alcune agevolazioni soprattutto pensionistche, sono state compensate con la cancellazione di bollo e superbollo non pagati, insieme ad altre sanzioni non regolarizzate dal 2000 al 2010 grazie al condono che ha riguardato le cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate.

In questo articolo scopriremo i requisti per rientrare nell'esenzione del pagamento di bollo e superbollo auto, le fasi da seguire e le differenze che intercorrono tra queste due diverse tipologie di tassa relativa al possesso di un'automobile.

Superbollo: la data di cancellazione è alle porte?

La risposta alla domanda che fa da titolo a questo paragrafo è da ricercare tra le righe del Decreto Sostegni Bis.

Se dovessimo fare un'estrema sintesi del contenuto del Decreto, potremmo dire che è stata resa possibile la cancellazione definitiva di alcuni debiti che i cittadini hanno contratto con lo Stato italiano.

Debiti, pagamenti e multe non pagate al di sotto dei cinquemila euro sono stati cancellati grazie alla rottamazione delle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate.

La data prevista per far partire la nuova misura di rottamazione delle cartelle è molto, molto vicina: il 30 ottobre 2021.

Il bollo auto non sarà sempre o del tutto oggetto di cancellazione definitiva ma la tassa denominata superbollo potrebbe sparire per sempre.

In questo video di Autotech si spiega in modo semplice ed efficace come mai il superbollo è stato oggetto di discussione e cancellazione proprio in questo momento:

Il Decreto Sostegni Bis insomma, ha reso possibile l'esenzione dei vecchi bolli e superbolli auto non pagati dello scorso decennio.

Non solo: anche altri italiani potranno essere fortunati soggetti che non saranno obbligati a pagare la tanto invisa tassa automobilistica.

Addirittura, passando dal Governo alle Regioni, alcune di esse stanno stanziando appositi fondi per risarcire gli automobilisti della cifra del bollo o superbollo auto.

Tornando quindi al Decreto Sostegni Bis, la cancellazione di cartelle esattoriali, previste proprio a partire dal prossimo 30 ottobre 2021, può avvenire solo se si risponde ad alcuni e ben precisi requisiti: