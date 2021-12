Il Superbonus 110% ha avuto un successo inaspettato. I vigili del fuoco hanno, però, lanciato un allarme molto particolare e preoccupante. I lavori edilizi di ristrutturazione possono causare incendi e fughe di gas all'interno delle abitazioni. Il paradosso della tecnologia moderna è che ci ritroviamo a rimpiangere i vecchi infissi, quelli che lasciavano passare dei gelidi spifferi d'inverno, ma che in qualche modo potrebbero essere rimpianti proprio oggi!

Sì perché quello che sta accadendo potrebbe essere ritenuto un paradosso a tutti gli effetti. Se da un lato il Superbonus 110% serve proprio per ristrutturare e mettere a posto la nostra abitazione, dall'altro è anche vero che negli ultimi anni e negli ultimi mesi fughe di gas ed incendi sono aumentati. E nemmeno di poco, almeno stando alle statistiche!

Superbonus 110%: nel 2021 oltre 7mila incendi!

Fermiamoci ai dati in possesso del Vigili del fuoco di Torino. Solo e soltanto per il 2021 sono stati denunciati 7.020 incendi. Un vero e proprio record rispetto al passato, che ha portato a quasi 30mila interventi, ai quali si dovranno necessariamente aggiungere anche quelli che potrebbero capitare a Capodanno. Sempre in provincia di Torino, tra l'altro, come non dimenticare quanto è accaduto a Pinerolo, dove una fuga di gas è costata la vita a due persone. Ma questa non è che la punta di un iceberg di un insieme di situazioni che diventano ogni giorno più frequenti. E che troppo spesso sono causate dal netto miglioramento della coibentazione degli appartamenti, che rischiano di diventare delle vere e proprie trappole in caso di una fuga di gas.

Purtroppo il maggiore indiziato di questa situazione sembra essere proprio il Superbonus 110% e i lavori di ristrutturazione che ha incentivato. Agatino Carrolo, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Torino, intervistato da quotidiano La Stampa ha affermato che

La casa, per quanto possa sembrare strano, resta uno dei luoghi più pericolosi, addirittura più di certi ambienti industriali

Quello che potrebbe essere definito come uno dei danni collaterali delle ristrutturazioni, che hanno preso il via grazie al Superbonus 110%, è l'installazione

nelle abitazioni di infissi sempre più performanti sul piano del risparmio energetico rischia paradossalmente di diventare una trappola mortale in caso di fughe di gas o di monossido di carbonio negli ambienti - spiega Carrolo -. Gli spifferi delle vecchie finestre salvano la vita permettendo il ricambio di aria. Per altro si sa che il monossido è inodore e non lascia traccia.

Superbonus 110%: è meglio avere uno spiffero in casa!

Certamente accanto a quanti ristrutturano i propri appartamenti e sfruttano le possibilità offerte dal Superbonus 110%, c'è chi non se la passa proprio bene ed è costretto a riscaldarsi con bracieri e mezzi di fortuna. Anche in questo caso i numeri dei vigili del fuoco sono impietosi e sicuramente molto allarmanti. Sono almeno 7.450 i salvataggi effettuati a causa di incendi ed intossicazioni da monossido di carbonio all'interno din un edificio. E qui arriva un'altra nota molto dolorosa: il gas sta diventando sempre di più un bene di lusso. Ma proviamo a vedere quanti interventi sono stati effettuati: nel 2019 sono state effettuate 35.516 operazioni, contro le 34.501 del 2018. Nell'anno della pandemia ci sono stati 31.500 interventi. Stiamo parlando unicamente di quanto è avvenuto nella provincia di Torino, provate ad immaginare cosa sia accaduto nel resto d'Italia.

Il superbonus 110% piace agli Italiani!

Inutile negarlo: il Superbonus 110% piace ai contribuenti, che cercano di sfruttarlo per mettere a nuovo il proprio immobile. In poco più di un anno, grazie a questa misura, sono stati ammessi in detrazione lavori per quasi 11,94 miliardi di euro. Grazie, invece, all'Ecobonus 65% nel 2020 sono stati realizzati lavori per quasi 45 miliardi di euro. È quanto emerge dal rapporto Enea sull'efficienza energetica. L'Enea è l'ente per le nuove tecnologie e prepara un'analisi periodica sull'utilizzo del Superbonus 110% e sull'Ecobonus 65%. Le agevolazioni statali, lo scorso anno, hanno supportato qualcosa come 486.000 interventi di riqualificazione energetica, che hanno permesso di risparmiare complessivamente qualcosa come 1.362 GWh/anno.

In testa alla classifica delle regioni che hanno sfruttato maggiormente gli incentivi statali c'è la Lombardia, con 616 milioni di euro che sono già stati ammessi in detrazione per i lavori svolti. Segue il Veneto, con 413 milioni di euro approvati per lavori già realizzati. Arriva, poi, il Lazio con 362 milioni di euro portati in detrazione.

A beneficiare maggiormente dei lavori effettuati grazie al Superbonus 110% è il mondo delle imprese legato all'edilizia, per un totale pari al 60%. In Italia, complessivamente, l'agevolazione è stata richiesta prevalentemente per: