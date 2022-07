Caldaia difettosa o vecchia? Accedendo a diversi Bonus casa si può risparmiare un bel gruzzoletto di euro sulla sostituzione e l’acquisto, anche più della metà della spesa supportata, oppure ottenerla gratis.

In alcuni casi, se l’intervento è legato al Superbonus 110%, si può accedere ad una detrazione del 110% della spesa sostenuta, ma solo con questi nuovi requisiti. Scopriamo insieme come beneficiare del Bonus caldaia 2022.

A meno di due mesi dalla stagione autunnale l’argomento caldaia è più sentito che mai. Troppo spesso, però, si rimanda la loro sostituzione il più delle volte per le spese troppe alte da sostenere per il nuovo acquisto e l’installazione.

E perché non sfruttare il Bonus caldaia pensato proprio per quei cittadini che optano per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con caldaie a condensazione capaci di assicurare maggiori prestazioni energetiche?

L’opportunità è veramente da cogliere al volo perché si potrebbe sostituire la caldaia senza sborsare un euro se si tratta di interventi ammessi al Superbonus 110%, o risparmiare la metà della spesa, e oltre, accedendo ad altri Bonus ristrutturazione casa.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito come funzione l’agevolazione e quando è possibile usufruirne. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti.

Superbonus 110%, caldaia gratis per tutti o a metà della spesa con questi nuovi requisiti

Prima di vedere com’è possibile ottenere una caldaia gratis grazie al Superbonus 110% o scontata, anche per oltre la metà della spesa d’acquisto, occorre capire in cosa consiste il contributo.

L’agevolazione, ribattezzata Bonus caldaia 2022, è stata voluta per potenziare l’efficientamento energetico delle abitazioni.

Pur trattandosi di un Bonus, non si concretizza nell’erogazione di una somma in denaro ma, come tutti i Bonus ristrutturazione casa, in una detrazione fiscale sulle spese sostenute per acquistare la caldaia preferita, prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 fino alla fine dell’anno in corso.

Tre sono le percentuali di “sconto” fissate dall’Agenzia delle Entrate per agevolare l’acquisto di una caldaia di classe energetica A o superiore, ma solo una di queste permette di accedere ad una detrazione pari al 110%.

Cosa significa? Usufruendo della detrazione del Superbonus 110% si possono coprire tutte le spese sostenute per l’acquisto della caldaia, sempre nel rispetto di specifici requisiti.

Nel caso specifico del Bonus 110%, si potrà accedere alla detrazione fiscale complessiva solo se la sostituzione della caldaia comporta l’aumento di almeno due classi energetiche e se la sostituzione rientra nel pacchetto dei lavori ammessi al Superbonus 110%.

Tuttavia, la detrazione fiscale del Superbonus 110% non è l’unica che permette di agevolare la spesa per la sostituzione della caldaia. L’agenzia delle Entrate ha previsto altre due diverse percentuali di detrazione accessibili rispettando altri requisiti.

Vediamo subito come si può risparmiare oltre alla metà della spesa e quali sono le condizioni da osservare.

Non solo Superbonus 110%: ecco come ottenere lo sconto al 50% e al 65% grazie al Bonus caldaia 2022

Messa da parte la detrazione fiscale garantita dal Superbonus 110% sulle spese di acquisto di un nuovo dispositivo, passiamo a vedere quali sono le altre due percentuali di sconto stabilite dall’Agenzia delle Entrate per ottenere il Bonus caldaia 2022.

La prima garantisce un risparmio del 50% sull’acquisto di impianti dotati di caldaie a condensazione appartenenti alla classe energetica A o più alta.

L’altra permette di portare in detrazione il 65% delle spese necessarie per sostituire le caldaie vecchie con nuovi apparecchi dotati di sistemi di termoregolazione o domotica avanzati.

Stessa identica percentuale verrà applicata per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con sistemi a pompa di calore e per l’installazione di dispositivi solari capaci di generare acqua calda ad uso sanitario.

Superbonus 110%, quali sono i nuovi requisiti tecnici per la caldaia

Per poter accedere a qualsiasi delle tre detrazioni fiscali sulla spesa sostenuta per l’acquisto della caldaia, compresa quella prevista per il Superbonus 110%, vanno rispettati dei nuovi requisiti tecnici.

Innanzitutto, non deve trattarsi di una nuova installazione. L’intervento di sostituzione deve assumere la connotazione di sostituzione complessiva o parziale di un vecchio generatore. La scelta del nuovo, invece, potrà essere fatta fra quelli ad aria o ad acqua.

Per i sistemi con potenza nominale del focolare sotto i 100 Kw si richiede l’installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti

Gli stessi requisiti tecnici sono da rispettare per l’acquisto di una caldaia con potenza nominale focale uguale a superiore a 100 Kw.

A questi, però, se ne aggiungono dei nuovi: il bruciatore deve essere modulare, la regolazione climatica va fatta sullo stesso e dev’essere installata una pompa elettronica a giri variabili.