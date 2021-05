Diviso in Ecobonus e Sismabonus, il Superbonus al 110% permette di eseguire lavori sia privati sia condominiali a costo zero. Lanciato nel 2020, non ha ancora un numero elevatissimo di richieste, ma sono in arrivo novità che dovrebbero rendere più semplice ottenerlo. E una proroga al 2023.

Il cosiddetto Superbonus 110% (il nome viene dalla percentuale rimborsata sulle spese) è una delle misure più popolari del Decreto Rilancio (cioè il Decreto Legge 34/2020). La possibilità di intervenire su abitazioni e condomini a costo zero, e anzi con un guadagno per l'impresa che esegue i lavori, oppure con un forte sconto sulle prossime tasse da pagare per il privato, naturalmente fa gola.

Ostacoli alla richiesta del Superbonus

Ma secondo i dati dell'Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - , all'Agenzia delle Entrate sono arrivate finora 6500 interpelli sul tema, divisi tra 4200 nel 2020 e 2300 nel 2021. I dati li ha riferiti il Direttore centrale, Antonio Dorrello, in audizione alle commissioni Attività Produttive e Ambiente della Camera, come riportato dal sito Lavori Pubblici. Un numero significativo, secondo il relatore, ma che al tempo stesso evidenzia da una parte la necessità di semplificare la burocrazia relativa al Superbonus e dall'altra di prorogarne la validità nel tempo. Ed è proprio di questi giorni la notizia che il Governo Draghi abbia intenzione di prorogare il Superbonus al 2023, come riferito in questo articolo da Il Giorno.

Semplificazioni in arrivo

È stata prevista anche una semplificazione burocratica, per accorciare i tempi degli interventi e l'erogazione dei contributi. Meno vincoli, per esempio, anche per i lavori condominiali: per ottenere il Superbonus non sarà più necessario aver completato il 60% dei lavori. La misura dovrebbe essere contenuta nel Decreto Legge sulla transizione ecologica, in corso di lavorazione al Governo e atteso entro fine mese. In attesa delle prossime novità, vediamo allora come funziona attualmente il Superbonus110%.

Condizioni per accedere al Superbonus

Intanto, chi può richiederlo. Possono richiederlo le persone fisiche che abitano in condomini, in edifici comprendenti da due a quattro unità immobiliari registrate distintamente al catasto, anche se possedute da un solo proprietario o da più proprietari, oppure abitanti in edifici unifamiliari o in unità immobiliari all'interno di plurifamiliari, ma che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di almeno un accesso autonomo dall'esterno. Per essere funzionalmente indipendente un'abitazione deve avere tre su quattro impianti di proprietà esclusiva: per l'acqua, per il gas, per l'enegia elettrica, per la climatizzazione. Possono richiedere il Superbonus anche condomini, istituti Autonomi Case Popolari, cooperative di abitazione a proprietà condivisa, ONLUS e organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il Sismabonus

Il Superbonus si divide in due tipologie. La più semplice – per casistiche possibili - è il “Sismabonus”, cioè il contributo statale riconosciuto per gli interventi di adeguamento antisismico. Questo non prevede limiti al numero di edifici su cui intervenire, ma prevede invece una limitazione territoriale: gli edifici devono trovarsi (comprensibilmente) nelle zone d'Italia a maggior rischio sismico, quelle classificate con i numeri 1, 2 e 3. In questi tre livelli di rischio (l'1 è il più alto) rientrano quasi tutte le regioni italiane. Restano escluse infatti solo quelle della zona 4, che comprende Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Per inciso, della zona 1 (rischio alto) fanno parte Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania e Sicilia; nella zona 2 (riscio medio-alto) rientrano Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata; della zona 3 (rischio medio-basso) fanno parte Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte.

Sismabonus cumulabile con altri contributi

All'intervento antisismico si può aggiungere quello sull'approvvigionamento energetico, con l'installazione di pannelli fotovoltaici o sistemi di accumulo, sempre godendo di una detrazione al 110%.

A proposito del Sismabonus, un punto interessante è che quest'ultimo può aggiungersi ai contributi già previsti in precedenza per la riparazione, o la ricostruzione completa, di edifici danneggiati da eventi sismici. Il riferimento in particolare è al terremoto del Centro Italia del 2016, ma il bonus è valido per interventi di ricostruzione o di riparazione di edifici distrutti o danneggiati da terremoti verificatisi a partire dal 2008.

Chi sceglie di avvalersi di entrambi i contributi può presentare un unico progetto, dividendo i lavori tra quelli che saranno finanziati dal contributo per la ricostruzione e quelli che godranno dell'Ecobonus.

Versione rafforzata dei bonus

In alternativa esiste anche la possibilità di rinunciare al contributo previsto prima del Sismabonus e in cambio godere di quest'ultimo, e dell'Ecobonus in una versione rafforzata. In concreto, questo significa che il tetto di spesa finanziabile dai contributi statali aumenta del 50%, e questo vale anche per i lavori “trainati” oltre che per quelli “trainanti”.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce ancora due punti importanti. Uno, che il “Superbonus” può essere richiesto anche per i lavori già iniziati, anche in caso di varianti in corso d'opera (occorrerà presentare comunque la relativa documentazione). Inoltre, che per chi sceglie di avvalersi di entrambi i contributi, possono essere prorogati di sei mesi i tempi stabiliti per la conclusione dei lavori, nel caso di interventi a edifici con danni lievi.

L'Ecobonus

Più complessa la normativa sull'altro Superbonus 110%, quello chiamato Ecobonus, dedicato all'efficientamento energetico di appartamenti e condomini. La prima condizione è di effettuare uno degli interventi catalogati come “trainanti”, ovvero quelli di maggior rilievo. Questi sono l'isolamento termico dell'involucro dell'edificio, il passaggio da impianti termici individuali a impianti termici centralizzati e, ancora, la sostituzione di impianti termici in edifici unifamiliari, oppure appartamenti in unità plurifamiliari, ma che siano accessibili in modo autonomo dall'esterno.

Tra gli interventi “trainati” invece ci sono l'installazione di impianti fotovoltaici, di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, ma anche la sostituzione degli infissi e l'eliminazione di barriere architettoniche per portatori di handicap e per gli over 65.

Condizioni per la richiesta

Il contributo di rimborso da parte dello Stato si può ottenere sotto forma di detrazione fiscale, nel qual caso si anticipa di tasca propria il pagamento all'impresa, oppure – forse la soluzione più gettonata, la più suggestiva – con lo sconto in fattura, per cui non si paga niente all'impresa che ha eseguito i lavori, mentre quest'ultima avrà un credito d'imposta del 110%, da dividere in cinque quote uguali (per il 2021) o quattro quote uguali (per il 2022).

Accennavamo al fatto che il “Super Ecobonus” prevede maggiori vincoli rispetto al Super Sismabonus. In particolare, si può richiede il bonus per gli interventi su un massimo di due unità abitative, mentre per le parti comuni non ci sono limiti.

Inoltre, gli interventi effettuati devono avere come risultato un miglioramento di almeno due classi energetiche. In attesa della prevista estensione della validità al 2023, il Superbonus – sia per l'adeguamento energetico sia per quello antisismico - per i privati si applica alle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Per i condomini, il limite si estende a fine 2022 se al 30 giugno 2022 sarà stato completato almeno il 60% dei lavori.

Il risparmio energetico stimato

Tornando ora ai recenti dati dell'ENEA sul Super Ecobonus, risulta che l'intervento più richiesto tra quelli trainanti sia la sostituzione dell'impianto di riscaldamento (8446 interventi) con poco meno di 175 milioni di Euro di contributi ammessi per lavori eseguiti e poco più di 214 milioni di Euro per lavori in progetto. Subito dopo viene la sostituzione dell'involucro: 5942 interventi, oltre 346 milioni di Euro di detrazioni ammesse per lavori eseguiti e oltre 515 milioni di Euro per lavori in progetto. 131 infine gli interventi trainati sull'involucro condominiale.

Un Ultimo dato che può essere interessante: il risparmio energetico. Per gli interventi trainanti sugli impianti, poco meno di 89 milioni di Kilowattora annui, che diventano poco più di 95 milioni di Kilowattora annui per gli interventi trainanti sull'involucro e quasi 595000 KWh all'anno per gli interventi trainati sull'involucro condominiale.