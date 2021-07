Il superbonus 110% percento è stato confermato fino al 30 giugno 2022 ed in alcuni casi, come vedremo in seguito, anche fino a giugno 2023 questa volta è ufficiale, proroga apportata anche alle metodologie alternative di pagamento come la cessione del credito e lo sconto in fattura. Andiamo quindi ad analizzare meglio le ultime novità.

Il superbonus 110% percento è stato confermato fino al 30 giugno 2022 ed in alcuni casi, come vedremo in seguito, anche fino a giugno 2023 questa volta è ufficiale.

Le nuove scadenze previste per il superbonus 110% sono state approvate il 13 luglio da parte del Consiglio di economia e finanza dell'Unione europea con l'approvazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Nei giorni scorsi infatti l'incontro tra Mario Draghi ed Ursula von der Leyen, presidente dell'Unione europea, aveva sancito un netto si al nostro Recovery plan da 25 miliardi, piaciuto all'Europa.

Ciò significa che il PNRR è ai nastri di partenza, entro l'estate è prevista la prima tranche in modo da poter partire velocemente e concretamente con i numerosi provvedimenti per il rilancio dell'economia messi in campo dal Governo tra i quali il superbonus 110%.

Il superbonus 110%, maxi agevolazione che consente interventi di ristrutturazione o consolidamento che comportino un efficientamento energetico per abitazioni ed edifici, interventi che potranno essere svolti a costo zero da parte del cittadino.

La proroga, ufficializzata negli scorsi giorni, per poterne beneficiare è al 30 giugno 2022, ma cosa realmente è stato prorogato?

E' quello che andremo a vedere nel dettaglio, nei paragrafi successivi.

Superbonus 110%: le nuove scadenze

Le nuove scadenze previste per il superbonus 110%, maxi agevolazione che consente interventi di ristrutturazione o consolidamento che comportino un efficientamento energetico per abitazioni ed edifici, ha subito una proroga fino al 30 giugno 2022.

La proroga vale sia per le persone fisiche che vorranno beneficiarne per edifici unifamiliari migliorandone la resistenza agli eventi sismici o riqualificare l'efficienza energetica. Proroga che vale anche per i privati che intendono beneficiare del superbonus 110% su edifici di proprietà composti da massimo quattro unità abitative.

Per quest'ultimi la novità importante è che nel caso lo stato di avanzamento lavori sia arrivato al 60% sul totale previsto si potrà beneficiare di una ulteriore proroga con la possibilità di continuare ad usufruire delle agevolazioni previste fino al 31 dicembre 2022.

Fine 2022 è anche la scadenza per i lavori eseguiti con le agevolazioni previste dal superbonus 110%, sui condomini.

Ad oggi gli edifici che potranno godere del lasso di tempo più ampio per poter beneficiare delle agevolazioni sugli interventi edilizi previsti dal superbonus 110%, sono gli Istituti autonomi case popolari (IACP) .

La nuova data di scadenza prevista è il 30 giugno 2023, anche qui vale l'aspetto legato allo stato di avanzamento lavori che se prima di tale data avrà raggiunto il 60% sui lavori totali previsti, il beneficiario del superbonus potrà usufruire delle agevolazioni previste fino al 31 dicembre 2023.

Superbonus 110%: come funziona

Il superbonus 110% è un maxi provvedimento introdotto dal Governo inserito nel decreto Rilancio del 19 maggio 2020 con l'obiettivo di far ripartire l'economia del paese attraverso importanti agevolazioni previste per uno di quei settori trainanti per l'intero paese, ma allo stesso tempo più in difficoltà a causa, ma non solo dei danni recati dall'emergenza covid-19, l'edilizia.

L'obiettivo di tutte le agevolazioni previste per gli interventi di ristrutturazione inseriti nel superbonus 110% è quello di rinnovare l'edilizia con un ammodernamento di edifici ed abitazioni attraverso un miglioramento dell'efficienza energetica e della sicurezza sismica.

L'aspetto del provvedimento che ha destato più clamore e grande entusiasmo tra i cittadini è sicuramente rappresentato dal fatto che il superbonus 110% prevede la possibilità di eseguire gli interventi a costo zero per il cittadino.

Entrando nel dettaglio del maxi provvedimento constatiamo che il superbonus 110% è diviso in due bonus ovvero:

il super eco-bonus che prevede agevolazioni per interventi che migliorino l'efficienza energetica degli immobili;

che prevede agevolazioni per interventi che migliorino l'efficienza energetica degli immobili; il super sisma-bonus agevolazioni previste per lavori che migliorano la resistenza ad eventi sismici.

Delineato il funzionamento del bonus, entriamo nel cuore del superbonus 110% e andiamo ora a vedere nel prossimo paragrafo quali sono gli interventi previsti.

Nel video che segue tratto dal canale You tube del geometra Danilo Torresi, importanti novità in tema superbonus 110% e sisma-bonus apportate dal Decreto Semplificazioni del 31 maggio scorso.

Superbonus 110%: i lavori previsti da super eco-bonus

Il superbonus 110% che prevede maxi agevolazioni per interventi edili su edifici per migliorarne efficienza energetica e resistenza ad eventi sismici prevede al suo interno tutta una serie di lavori previsti andiamo a vedere di quali si tratta.

Cominciamo dal super eco-bonus, in questo caso per poter usufruire delle agevolazioni previste è necessario, effettuare almeno uno di quegli interventi definiti trainanti che dovranno necessariamente aumentare di due classi energetiche lo stato dell'immobile, gli interventi definiti trainanti , come definiti sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono:

interventi di isolamento termico sugli involucri (in gergo chiamato cappotto termico ) che interviene coibentando la facciata con un sistema a cappotto e la copertura;

sugli involucri (in gergo chiamato cappotto termico ) che interviene coibentando la facciata con un sistema a cappotto e la copertura; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti più prestanti o pompe di calore, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, questi due interventi, nel rispetto dei requisiti e del salto energetico di due classi necessario ad accedere al bonus, ti permettono di ottenere le detrazioni del 110%, o di effettuare cessione del credito e sconto in fattura.

Ai lavori trainanti potranno essere abbinati altri interventi di ristrutturazione definiti trainati come:

l'installazione di pannelli fotovoltaici ;

; la sostituzione di vetrate e finestre ;

; l'installazione di c olonnine elettriche per la ricarica di automobili;

per la ricarica di automobili; l'installazione di impianti di domotica ;

; l'eliminazione di barriere architettoniche per gli over 65 o i diversamente abili.

Come già scritto in precedenza è fondamentale per benficiare delle agevolazioni previste dal superbonus 110% che gli interventi effettuati portino un miglioramento di due classi energetiche all'immobile oggetto dei lavori.

Superbonus 110%: i lavori previsti dal sisma-bonus

Per poter usufruire invece il sisma-bonus che prevede maxi agevolazioni per quegli interventi che andranno a migliorare la sicurezza degli edifici oggetti del bonus verso eventi di tipo sismico, bisognerà eseguire lavori che certifichino adeguamenti sismici nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3.

Zona 1 (rischio alto): Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Sicilia.

Zona 2 (rischio medio alto): Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata.

Zona 3(rischio medio basso): Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte.

In questo caso sarà possibile abbinare ai lavori di adeguamento sismico anche l'installazione di impianti fotovoltaici.

Al di fuori delle aree sopra elencate non sarà possibile beneficiare dell'agevolazione

Il bonus può essere richiesto sia da privati ma anche dai condomini, Istituti autonomi per le case popolari, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Superbonus 110%: prorogati anche sconto in fattura e cessione del credito

Un'importante notizia arriva anche sulle proroghe riguardo le modalità alternative di pagamento per le spese sostenute con il beneficio del superbonus 110%, lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Le due modalità per poter usufruire delle agevolazioni prevista dal superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito sono state prorogate di un anno, decisione presa con l'approvazione del PNRR, la nuova data di scadenza sarà il 31 dicembre 2022.

Superbonus 110%: in cosa consistono lo sconto in fattura e la cessione del credito

Le due delle modalità previste per poter pagare l'intera somma spesa per i lavori effettuati previsti dal superbonus 110%, sono lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta.

Per quanto riguarda lo sconto in fattura sarà l'impresa che avrà eseguito i lavori ad applicare uno sconto del 100% sulla somma totale, questo significa che il cittadino beneficiario non dovrà pagare nulla per i lavori effettuati.

Per quanto riguarda invece la modalità credito imposta, il cittadino beneficiario potrà decidere se cedere il credito a banche o istituti finanziari consenzienti, anche in questo caso il cittadino si troverà a non pagare nulla per i lavori eseguiti o in alternativa potrà decidere di pagare le spese per i lavori effettuati portando il credito in detrazione recuperandolo in denuncia dei redditi.

I vantaggi del superbonus 110%

Il Governo con il superbonus 110% ha voluto creare un maxi provvedimento che rilanciasse un settore trainante per l'economia italiana, in forte crisi, offrendo importanti vantaggi e benefici a tutte le parti coinvolte.

Nello specifico infatti il cittadino beneficiario, avrà la possibilità di ristrutturare gratis il proprio immobile, ammodernandolo e rendendolo maggiormente sostenibile grazie al risparmio sulle bollette dovuto al miglioramento dell'efficienza energetica apportato all'immobile oggetto dell'intervento.

Per quanto riguarda le imprese, torneranno invece a lavorare e a fatturare, mentre Stato avrà modo di aumentare la sicurezza degli immobili presenti sul territorio italiano oltre che ad un aumento dell'occupazione prevista.