Cosa succede al Superbonus 110% nel 2022? Se n'è parlato molto, ma al momento ancora non siamo giunti ad una soluzione definitiva, anzi, è stato messo in discussione quanto sembrava stabilito riguardo al tetto ISEE! Ecco tutte le ultime novità e le indiscrezioni.

Superbonus 110%: sì di Draghi alla proroga senza ISEE!

Il Superbonus è ancora in discussione ed è ancora al centro dell'attenzione... ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, perché praticamente non si parla d'altro in questi giorni se non di quanto sarà previsto nella Legge di Bilancio 2022, in particolare riguardo a bonus e pensioni.

Il bonus più ambito è proprio il Superbonus 110%, in quanto è praticamente l'unico che permette di recuperare interamente la cifra spesa per sostenere un certo tipo di lavori, i cosiddetti lavori trainanti e lavori trainati.

La proroga prevista per il 2022 è andata via via peggiorando in termini di condizioni per i cittadini: siamo passati dalle prime indiscrezioni sulla Legge di Bilancio in cui il Superbonus era l'unica certezza e la proroga era scontata almeno per il 2022, a certezze attuali circa una proroga che renderà il bonus non più vantaggioso come prima.

Ci si chiede effettivamente come mai il Governo decida di depotenziare una misura così amata dai cittadini e così gradita anche a Bruxelles, visti gli obiettivi che persegue.

La scelta è apparentemente irrazionale, ma ci sono dietro motivazioni non solo di bilancio, ma anche di mercato. Nel corso dell'articolo andremo quindi a vedere quali sono gli elementi che hanno portato il Governo verso questa decisione che di fatto depotenzia il bonus.

In particolare, però, andremo anche a vedere le ultime novità circa le intenzioni di Draghi ed anche quello che sta succedendo in Senato, che potrebbe ancora una volta ribaltare la situazione. Certo, seguire tutti questi cambi di rotta destabilizza un po' i cittadini, ma proviamo a capirne di più ed a prevedere ciò che accadrà a partire dal 2022.

In sostanza, la proroga arriverà senza ombra di dubbio e sicuramente le condizioni saranno invariate per i condomini e le IACP, mentre è sul tavolo delle trattative ciò che potrebbe accadere alle abitazioni private unifamiliari.

Ovviamente non ci si limiterà a vedere i fatti, ma si proveranno a comprendere le motivazioni delle scelte imminenti, pesando i "pro" ed i "contro" di ognuno di questi scenari.

Insomma, il Superbonus e la sua proroga si sono rivelati una vera e propria partita a scacchi e capire chi sta vincendo è praticamente impossibile, ma almeno proviamo a studiare le strategie. Per i giudizi, invece, bisognerà attendere quanto meno il 2022.

Se fossi interessato o interessata ad approfondire questo genere di tematiche, ti suggeriamo il canale YouTube "Redazione The Wam" che pubblica ogni giorno un nuovo video in cui approfondisce tutto ciò che riguarda bonus, sussidi e lavoro. In questo video in particolare si parla di altri bonus in scadenza a fine 2021, tra quelli che cambiano e quelli che vengono proprio cancellati:

Superbonus 110%: come funziona attualmente?

Partiamo dal capire cos'è esattamente il Superbonus 110% e perché è così ambito. In sostanza, è una misura inserita nel 2020 che permette di recuperare addirittura il 110% delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa, a patto che si rispettino una serie di regole.

Questa serie di regole ha natura fondamentalmente burocratica, cioè è un insieme di obblighi tra documenti, natura dei lavori e tempi e modalità di pagamento. Nei mesi, questo si è rivelato il vero punto debole del Superbonus che addirittura ha portato molti cittadini a non richiederlo neanche.

Negli ultimi mesi la situazione è però migliorata grazie alle scelte di Mario Draghi di rendere più semplice la documentazione (attraverso la CILAS) e di incentivare l'utilizzo con nuovi metodi per fruire della detrazione.

Parliamo infatti di un bonus che non permette di ottenere una cifra liquida, ma piuttosto una detrazione Irpef, cioè uno sconto sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche da pagare ogni anno.

La detrazione si spalma su dieci anni a quote costanti, per cui nel caso in cui dovesse ammontare a 100.000 euro, si riceverà una detrazione di 10.000 euro l'anno per dieci anni, appunto.

I requisiti sono fondamentalmente nulli, perché non è necessario avere alcun requisito soggettivo se non la cittadinanza italiana ed il possesso dell'abitazione oggetto dei lavori. Non è inoltre richiesto ISEE al di sotto di un certo tetto e non ci sono particolari condizioni da rispettare.

Un bonus molto fruibile, quindi, che ha nella burocrazia l'unico vero tallone d'Achille.

Detto ciò, vedremo nei prossimi paragrafi altri aspetti riguardo la detrazione e le due nuove alternative che rimarranno anche nel 2022, ma soprattutto vedremo per chi sarà rinnovato.

Ricordiamo che ad oggi possono usufruirne praticamente tutti, dai condomini alle IACP, passando naturalmente per le abitazioni private unifamiliari o plurifamiliari.

Superbonus 110%: lavori trainanti e trainati

Per dare una panoramica più chiara e completa di questo bonus, andiamo velocemente a vedere quali sono i lavori decisivi per poter usufruire del Superbonus. Sono in sostanza i lavori trainanti, seguiti a ruota dai trainati solo se i primi sono sufficienti a raggiungere l'obiettivo.

Tale obiettivo è diminuire di ben due classi energetiche l'edificio oggetto dei lavori, rendendolo così più moderno ma soprattutto più sostenibile, che è poi l'obiettivo ultimo del bonus insieme ad una evidente spinta al settore edilizio (settore chiave per la nostra economia, messo in ginocchio dalla pandemia).

I lavori trainanti sono i seguenti:

interventi di isolamento termico sugli involucri

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Mentre i lavori trainati sono:

interventi di efficientamento energetico

installazione di impianti solari fotovoltaici

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile consultare la pagina dell'Agenzia delle Entrate dedicata a questo bonus.

Superbonus 110% e proroga: cosa succede nel 2022?

Passiamo ora all'argomento più "piccante", cioè la proroga del Superbonus. Si è passati dallo scenario di giusto un mese fa in cui il Superbonus era intoccabile, a quello attuale in cui esso viene sì riconfermato, ma con dei ridimensionamenti che penalizzano fondamentalmente chi ha una casa singola.

Potranno infatti usufruire del Superbonus al 110% per tutto il 2022 solo condomini e IACP, mentre saranno escluse le case private. Questa modifica è stata poi seguita da un'ulteriore condizione: le case private possono godere del Superbonus 110% per tutto il 2022 solo se il soggetto richiedente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Una regola che è apparsa molto in contrasto con quanto deciso fino ad oggi sul Superbonus, che non ha mai coinvolto la Dichiarazione ISEE. Ma soprattutto, andando alla sostanza delle cose, chi ha un ISEE inferiore a tale soglia ha interesse a godere del Superbonus 110%?

Potenzialmente sì, ma nel concreto sarebbe una fetta decisamente minoritaria di cittadini quella interessata e, per di più, si andrebbero ad escludere sicuramente soggetti che hanno invece più interesse nel fare tali lavori.

In Senato si sta discutendo di tale aspetto a si sta decidendo proprio in questi giorni se confermare il tetto.

A vantaggio di questa soluzione con tetto ISEE, però, ci sarebbe la nuova modalità di fruizione della detrazione (di cui parliamo nel seguente paragrafo) che effettivamente rende più accessibile la misura, non costringendo il cittadino ad anticipare la cifra delle spese sostenute.

Detto ciò, questa scelta ha fatto storcere il naso a molti, ma c'è un elemento da considerare ancora: chi ha già iniziato ad impostare i lavori con l'ottica di usufruire del Superbonus, non dovrà terminarli entro il 31/12 (anche perché in un mese sarebbe pressoché impossibile).

Il nuovo criterio è lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) che prevede che al 31 dicembre 2021 debbano essere effettuati "solo" il 30% dei lavori. Se si rispetta tale soglia, si ha poi tutto il tempo per completare i lavori senza una scadenza fissata, a patto che non vengano interrotti.

Superbonus 110%: nuove modalità per usufruire della detrazione

Una novità positiva già entrata in vigore nella fine di questo 2021 sono le nuove modalità per usufruire della detrazione in alternativa alle dieci rate di sconto distribuite su dieci anni.

Per non dover anticipare la spesa, ci sono infatti due nuovi modi molto interessanti: parliamo dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Con il primo metodo si riceve direttamente uno sconto da parte dell'impresa edile che effettua i lavori, con quest'ultima che si rivarrà poi sullo Stato per quanto gli spetta di differenza.

Il secondo metodo, invece, coinvolge le banche. Si può cedere ad una banca il credito maturato e si riceve in cambio una cifra ovviamente inferiore al credito stesso, in quanto la banca richiede gli interessi come sempre in questi casi.

Superbonus 110%: cosa succederà in futuro?

Semplice considerazione: il Superbonus non durerà in eterno.

Questo per il semplice motivo che questo bonus va fondamentalmente a "falsare" il mercato edilizio e ad alzare in maniera artificiale la domanda, tanto che le imprese già ora non riescono a far fronte a tutte le richieste.

Per questo motivo, ilGoverno avrebbe già strutturato un modo per ritornare alla normalità, prevedendo un ribasso del Superbonus nel 2024 al solo 70% di detrazione e poi nel 2025 al 60%.

Ovviamente c'è tutto il tempo perchè queste percentuali possano essere ancora modificate, ma si intuisce la direzione verso cui sta andando il Governo Draghi. Il Superbonus è sì qualcosa di positivo, ma va gestito con lungimiranza e prevedendone già la fine.

Nel frattempo, la misura resta molto "golosa" per tutti coloro che ne potranno usufruire anche nel 2022, in attesa di capire il destino delle case private.