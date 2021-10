Il Superbonus 110% è cambiato, a seguito della proroga proposta dal Governo Draghi. Dal 2022 questo incentivo per l'efficientamento energetico della propria casa sarà permesso solo entro alcune condizioni. A questo si aggiunge un'ulteriore modifica delle scadenze per i vari beneficiari, in particolare per i condomini, che, a differenza degli altri, potranno usarlo anche per il 2023.

Anche il Superbonus 110% è a rischio. Dopo la nuova proroga per il 2022 proposta dal Governo dell'ex Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, anche questo bonus si ritrova con delle importanti modifiche.

Non poteva essere diversamente. Non è il primo ad aver subito delle novità: è già successo con il bonus Pc, che non è stato rinnovato, così come col bonus TV.

Semmai nel caso di questo bonus, è accaduto che, oltre alla problematica della farraginosa documentazione, e della cerchia sempre più ristretta dei beneficiari, s'è aggiunta la questione della proroga di Draghi, che ha cambiato parecchio la situazione.

Già davanti alla problematica della macchina amministrativa, il governo aveva indetto una serie di interventi per migliorare l'accesso a chi ne ha diritto, oltre a snellire la pratica burocratica per tutti, dalle famiglie fino ai professionisti dell'edilizia.

Già un grande successo è stato dato dal fatto di non aver previsto alcuna richiesta dell'ISEE, senza dunque far distinzioni tra fasce di reddito.

Questo in parte ha aiutato molto la pratica, anche se rimangono ancora così tante scartoffie da verificare, come lo stesso Lineaecoklima ci racconta nel suo video.

Ma prima che venga deciso altro con la presentazione della Manovra di Bilancio, e da dicembre 2021 la stessa ufficializzazione della Legge di Bilancio, vediamo un po' la situazione.

Superbonus 110%: ecco la proroga di Draghi!

La scelta di prororgare il Superbonus 110% non è stata facile, constatando che come misura richiederà non pochi miliardi per ammortizzare le detrazioni o i crediti per imprese o istituti bancari.

Lo stesso Governo Draghi ha accettato la proroga, ma con nuove condizionalità, tutte non favorevoli ad una maggior "dispersione" di denaro.

Di recente, la stessa OCSE è ritornata nell'argomento delle pensioni. E non in maniera benigna, in merito ai conti italiani. Questa tendenza alla "spesa facile" non è ben vista dall'Unione Europea, specie in tempi di Recovery Fund e PNRR.

Ma, a differenza di Quota 100 e (forse) Opzione Donna, a rischio di non venire rinnovati dopo il 31 dicembre 2021, forse l'unico che farà la loro stessa fine è il Bonus Facciate 90%, anch'esso con scadenza 31 dicembre 2021.

Uno dei motivi per cui il Superbonus 110% verrà riconfermato nel 2022 è anche dal fatto che nel PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cita come obiettivo:

il miglioramento dell’efficientamento energetico di almeno il 50% degli edifici entro il 2025.

Ergo, niente Bonus facciate, ma avanti tutta col Superbonus!

Anche perché mettersi a ristrutturare degli immobili come condomini o case plurifamiliari può risultare molto dispendioso, per questo molti si stanno affidando al Superbonus 110%.

Anche se, per salvare questo ammortizzatore, hanno dovuto preferire l'efficientamento energetico alla semplice ristrutturazione della facciata perimetrale di immobili visibili dalla strada, malgrado tutto garante di una detrazione il 90% delle spese sostenute per i lavori.

C'è poco o niente di efficientamento, si parla per l'appunto di estetica urbana e architettonica, vista la necessità di essere visibile dalla strada.

Superbonus 110%: ecco tutte le nuove scadenze in arrivo!

In merito alla scadenza, la NADEF (Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza) prevede che la proroga sarà disposta entro il 2022, con tre varie scadenze a seconda dell'immobile che si vuole rinnovare per l'efficientamento energetico.

Si parla del 30 giugno 2022 per gli interventi realizzati dalle persone fisiche, ma solo su edifici unifamiliari o su unità immobiliari.

Si parla del 30 giugno 2022 per gli interventi realizzati dalle persone fisiche, ma solo su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

Si parla del 31 dicembre 2022 per i condomìni, di qualunque natura.

Si parla del 30 giugno 2023 per gli IACP (istituti autonomi case popolari), o di enti simili, relativi alla "in house providing", ma solo per gli interventi di risparmio energetico.

Nel caso degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, se i lavori sono al 60% dell'intervento complessivo, la proroga arriva fino al 31 dicembre 2022.

Nel caso degli edifici dell'IACP, se i lavori sono al 60% dell'intervento complessivo, la proroga arriva fino al 31 dicembre 2023.

Secondo la stessa NADEF, si potrebbe già pensare ad un'eventuale proroga per il 2024, ma questo dipenderà dall'interesse del Governo Draghi nel 2022 a prorogare ancora il bonus. Sempre se ci sarà un Governo Draghi, vista l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro febbraio 2022.

Superbonus 110%: ma cosa cambia con la proroga al 2022?

La principale novità in merito al Superbonus 110% è nella CILAS, cioè Comunicazione asseverata di inizio lavori semplificata.

In pratica con questo documento di 9 pagine si potrà garantire sulla legittima proprietà dell'immobile, al posto del precedente "stato legittimo", un certificato che poteva dare delle problematiche ai richiedenti al bonus, vista la sua poca tempestività nell'essere consegnato in tempo.

A questo si aggiunge anche la possibilità di avere tra i lavori trainati anche l'abbattimento delle barirere architettoniche, ma solo se tra gli abitanti dell'immobile risulti un soggetto over65.

Diversamente, per i lavori trainanti, si parla di aggiungere l'installazione dei pannelli solari integrati e non riflettenti, in questo caso anche per la zona A urbana, cioè i centri storici. Per la cronaca, non era prima possibile installarli in zone così "delicate" come i centri storici.

Sapete cosa sono i lavori trainanti e trainati? In pratica:

i primi sono quelli che permettono di essere fatti in totale indipendenza da altri interventi;

sono quelli che permettono di da altri interventi; i secondi sono quelli che devono essere fatti in totale interdipedenza con altri interventi.

Se volete sapere di più sulla differenza tra lavori trainati e trainanti si consiglia di consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre il Governo Draghi ha deciso ad aprire il bonus anche a chi ha in contratto un mutuo agevolato: in caso di trasferimento della residenza, presso l'abitazione in rinnovo grazie al Superbonus 110%, si potrà beneficiare di una proroga.

Non più 18 mesi ma 30 mesi di tempo per procedere al trasferimento.

Va detto però che queste proposte sono contenute nel Documento programmatico di bilancio (Dpb), il documento che determina la successiva Legge di Bilancio 2022. Una volta che si avrà il bene placet dalla Commissione europea e dal Parlamento, tutti questi benefici saranno ufficializzati.

Se volete ulteriori informazioni, anche in merito a contributi, sostegni, bonus o altro, consigliamo sempre di seguire i siti governativi adibiti alla promozione pubblica, oltre che quelli dell'INPS e dell'Agenzia dell'Entrate. Almeno per evitare fake news o notizie non attendibili.

Superbonus 110%: vediamo come funziona

Se ancora non t'è chiaro cosa s'intenda per Superbonus 110%, ti faccio un breve riassunto. Si tratta di un agevolazione fiscale che può essere proposta come:

detrazione d'imposta IRPEF, cioè uno sconto da calcolare sull'amontare dell'IRPEF;

cioè uno sconto da calcolare sull'amontare dell'IRPEF; cessione di credito, spettante all'azienda o all'istituto bancario finanziatore dell'intervento.

Il rimborso come detrazione e come cessione prevede un recupero della spesa sostenuta con un rimborso progressivo di cinque, massimo dieci anni, con rata eguale.

Molti hanno preferito affidarsi alla cessione di credito perché, come detrazione fiscale, il beneficiario avrebbe dovuto prima sostenere le spese per i lavori, e dopo farsi rimborsare dall'Agenzia delle Entrate.

Infatti qui molti hanno sentito il portafoglio leggero, constatando che per interventi importanti ci vorrebbero almeno diverse decine di migliaia di euro, tutti rimborsabili come detrazione in 5-10 anni.

Ma la cessione di credito non è così facile da ottenere, e nemmeno così tanto conveniente.

Superbonus 110%: conviene la detrazione o la cessione di credito?

La detrazione IRPEF ha il vantaggio di acconsentire ad un alleggerimento della spesa fiscale entro 5-10 anni, ma ha lo svantaggio che i soldi per i lavori ce li metti tu.

La cessione di credito invece prevede che l'azienda incaricata dei lavori, tramite finanziamento di un istituto bancario o su propria richiesta all'istituto, provveda ad avere un credito per i lavori richiesti dal beneficiario del Superbonus 110%.

Teoricamente potresti non spendere nulla con la cessione di credito, ma questo dipende se il credito verrà rilasciato all'azienda edile. Non c'è l'obbligo da parte degli istituti bancari.

Inoltre, i rischi per perderlo non sono pochi. Perdi il bonus se:

i costi sono sopra il tetto previsto per la singola unità immobiliare .

. i costi sono sopra i valori indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico .

. non è stato certificato il miglioramento di due classi energetiche (o il raggiungimento della classe A).

Se questo non ti spaventa, si può procedere agli accessi.

Nel caso della detrazione, saranno richiesti pagamenti tracciabili con strumenti quali carte di credito, bancomat, carte di debito, bonifico postale o bancario. Anche perché il contante non è tracciabile, e tutto quello che dichiari serve per garantirti almeno la detrazione IRPEF.

E' difficile pensare che all'improvviso tu possa ricostruire una casa facendo tutto con soldi al nero e/o non rintracciabili. Non è mica la speculazione edilizia degli anni 50-60!

Superbonus 110%: conviene o no con la proroga del 2022?

Con questa proroga stringente sulle case familiari (uni, bi, tri...) ma più aperta nei confronti dei complessi residenziali e condomini il Governo Draghi sta puntando a favorire le costruzioni popolari, e meno quelle private.

Anche perché l'accesso stesso è diventato minato, constatando che la stessa cessione di credito può essere disposta anche da enti o agenzie di riscossione. Anche perché le multe non sono mica così economiche.

Per intenderci, qualora il responsabile o l'azienda edile dovesse sbagliare un documento (o peggio falsificarlo), si avrebbe per ogni dichiarazione falsa una multa, che va dai 2.000 fino ai 15.000 euro.

Per non parlare del fatto che, con l'aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui quelle edilizie, è difficile pensare che i tetti massimi previsti dal Ministero possano cambiare, in favore di maggiore cessioni alle aziende. Sicché non saranno in pochi che rischieranno con questo Superbonus 110%.