Superbonus 110% al centro del dibattito politico. In attesa della nuova Legge di Bilancio, spuntano una serie di ipotesi sul destino del Bonus casa per eccellenza. Tra queste il taglio della detrazione fiscale al 100% e la riammissione all’agevolazione dei proprietari di villette prime case. Ecco quali novità potrebbe portare la Manovra 2023.

Il Superbonus 110% torna a far parlare di sé. In attesa della nuova Legge di Bilancio, spuntano una serie di ipotesi sul destino del Bonus casa per eccellenza. Il neo Governo Meloni si troverà ben presto a decidere sul futuro dell’intero pacchetto dei Bonus ristrutturazione casa che tanto hanno fatto discutere in questi anni, a partire dal Superbonus 110%.

Sin dalla sua introduzione, infatti, non sono mancate le grane da risolvere sul suo funzionamento, sull’utilizzo dell’opzione di cessione del credito e sull’eccessiva burocrazia che finiva per paralizzare i lavori ammessi alla detrazione fiscale.

Tuttavia, nonostante il fare e rifare l’agevolazione da parte del Governo Draghi, le azioni correttive da attuare per rendere più funzionale il Superbonus 110% sono ancora molte.

Per questo motivo i riflettori sono puntati sulla Manovra 2023 che da qui a fine anno dovrà definire il nuovo sistema di regole a cui il Superbonus 110% dovrà piegarsi.

Intanto, sul tavolo del Governo Meloni iniziano ad arrivare le prime proposte di modulazione del Bonus 110%, non solo per quanto concerne la detrazione fiscale, al momento molto appetibile perché garantisce uno “sconto totale” (110%) sulle spese sostenute per eseguire i lavori di ristrutturazione ammessi al beneficio, ma anche sulla platea dei beneficiari.

Vediamo, allora, quali novità potrebbe riservare l’attesa Manovra 2023 e quali ritocchi potrebbe subire il Superbonus 110% per meglio adeguarsi alle casse dello Stato, alle esigenze dei cittadini e dei professionisti del settore edile.

Superbonus 110%, giù al 100% e ritorno per le villette prime case: le ipotesi Manovra 2023

Voci di corridoio si stanno già diffondendo sul futuro del Superbonus 110% già da un paio di settimane. Il programma di “riformulazione” potrebbe accogliere tante delle ipotesi al momento in circolazione.

Fra queste due sono le più accreditate messe in risalto anche da ilSole24ore.com. Di quali si tratta?

La Manovra 2023 potrebbe intervenire sia sulla percentuale di detrazione fiscale del Superbonus 110%, sia sulla platea dei beneficiari. Ma in che modo?

In verità, la prima delle due ipotesi potrebbe lasciare l’amaro in bocca a chi è interessato a fruire del Superbonus 110%.

Per bilanciare i conti dello Stato, infatti, la percentuale di detrazione fiscale potrebbe essere tagliata di 10 punti percentuali, per scendere al 100%.

Per essere più chiari, la Manovra 2023 potrebbe far scendere l’incentivo dal 110 al 100%, riducendo in questo modo l’agevolazione sulle spese sostenute per mettere a punto i lavori ammessi al Superbonus 110%.

La buona notizia, invece, potrebbe riguardare i proprietari delle villette (entro una soglia di reddito eventualmente da stabilire) che, stando sempre alle ipotesi, potrebbero riottenere l’accesso al Superbonus 110% a condizione di utilizzare queste abitazioni come “prime case”.

Queste due sembrano essere le strade che il Ministro dell’Economia dovrebbe intraprendere per cercare di non far cozzare due esigenze contrastanti. Vediamo subito quali sono.

Superbonus 110%, ipotesi taglio della detrazione al 100%: ecco perché

Come anticipato nel precedente paragrafo sono due le ipotesi più accreditate sul Superbonus 110% che potrebbero trovare posto nella Manovra di Bilancio 2023.

Il Governo Meloni potrebbe battere la strada del taglio della detrazione fiscale dal 110% al 100% per giustificate ragioni, di cui una prevale su tutte: l’esigenza di voler tenere i conti della finanza pubblica sotto controllo per i prossimi anni, al riparo da possibili effetti negativi che potrebbero scaturire dalla folle corsa al Superbonus 110%.

Ecco perché un taglio della percentuale di detrazione fiscale ad oggi garantita dal Superbonus 110% potrebbe nel concreto realizzarsi.

A parlare sono i dati: fino a questo momento il Superbonus 110% ha coperto lavori per più di 51 miliardi di euro. Una situazione destinata a cambiare drasticamente dal 2023 al 2028, complice la disponibilità di 20 milioni di risorse in meno a favore della misura.

Questa ipotesi di “rivisitazione” del Superbonus 110% non deve però ripercuotersi sui proprietari immobiliari, compresi i titolari di villette adibite a prime case.

Superbonus 110%, la Manovra 2023 darà priorità all’inflazione e al caro bollette

Le ipotesi di restyling del Superbonus 110% sono ancora in fase di definizione.

Il taglio dell’aliquota fiscale dal 110% al 100% e il ritorno del Bonus casa per i proprietari di villette adibite a “seconde case”, così come l’eventuale soglia reddituale da fissare per i titolari di questi edifici, dipendono naturalmente dall’ammontare delle risorse economiche messe a disposizione per la Manovra 2023 che, per il momento, dovrebbe privilegiare gli interventi per tenere a freno l’inflazione e contrastare il caro bollette.

Pur essendo le due ipotesi argomentate nei paragrafi di possibile attuazione, il discorso Superbonus 110% non è nella lista delle “urgenze” del neo Governo Meloni.

Bisognerà attendere qualche settimana in più prima di avere qualche informazione sul futuro del Superbonus 110% e di tutti i Bonus casa in generale.