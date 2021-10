Poste Italiane attiva il servizio per quei cittadini che volessero usufruire del superbonus110% così come per altri bonus fiscali previsti dal governo Draghi. Si potrà beneficiare della cessione del credito quindi anche tramite le Poste. Interessante la possibilità effettuare una simulazione delle spese e dei rimborsi grazie ad un semplice simulatore presente sul sito dell'istituto.

E' di pochi giorni fa la notizia della proroga del Superbonus110% fino al 2023.

Il governo Draghi ha di fatto con l'ultima nota di aggiornamento Def ufficializzato il fatto che ci siano risorse finanziarie necessarie a coprire la misura per il prossimo triennio, proroga che verrà attuata con la prossima legge di bilancio prevista per fine anno.

Di fronte a questo nuovo scenario, con un un Superbonus110% che appare sempre più solido grazie alle modifiche apportate alla normativa, usufruire delle agevolazioni previste diventa sempre più facile e con la decisione di prolungare per altri 3 anni la scadenza Poste Italiane ha manifestato il proprio interesse realizzando un percorso per accedere rapidamente al maxi sconto previsto dal bonus.

Poste Italiane infatti è già attiva da circa un anno con dei servizi dedicati a tutti quei cittadini che volessero usufruire del superbonus110% così come per altri bonus fiscali previsti dal governo Draghi.

Ad oggi le pratiche evase da Poste italiane ammontano a circa 120 mila, di cui più di 40mila relative al Superbonus che garantisce un credito di imposta del 110% su lavori di ristrutturazione che migliorino l'efficienza energetica o il rischio antisismico dell'edificio oggetto dei lavori.

Numeri che secondo Matteo Del Fante, amministratore delegato del gruppo Poste italiane, saranno destinati ad aumentare grazie alle risorse messe in campo dal governo e che daranno la possibilità di riscattare i crediti (da parte degli istituti che hanno finanziato i lavori) ed autorizzare nuove pratiche.

Il meccanismo attivo negli uffici di Poste italiane prevede la possibilità per i cittadini interessati, di poter effettuare tramite un servizio on-line o direttamente presso gli sportelli degli uffici, attraverso un simulatore in pochi clic l'entità del risparmio al quale si ha diritto.

Nei prossimi paragrafi entreremo nel dettaglio e capiremo meglio come funziona il simulatore proposto dall'istituto, oltre che a riassumere le ultime novità volute dal Governo Draghi in tema di Superbonus110%.

Per chi fosse interessato al tema, di seguito il geometra Danilo Torresi ci illustra attraverso un video You tube le ultime novità legate al superbonus110% ed alla nuova proroga che verrà ufficializzata con la Legge di Bilancio previste per dicembre 2021.

Superbonus110%: ottieni i fondi in 40 giorni con Poste italiane

Una delle tre modalità per usufruire del maxi sconto previsto dal Superbonus110% e rappresentata dalla cessione del credito d'imposta.

Poste italiane offre ai propria clienti questa modalità disponibile per privati, liberi professionisti ed imprese, titolari di un conto corrente postale.

E' interessante sottolineare come delle 120mila pratiche sino ad oggi liquidate dall'istituto circa l'80% siano state ottenute mediante la modalità di richiesta on-line.

Inoltre molti sono stati i cittadini che hanno dato fiducia a Poste italiane, risultano infatti ad oggi circa 70mila, divisi tra privati ed imprese, coloro che hanno deciso di rivolgersi al gruppo Poste per richiedere i crediti previsti dai vari bonus fiscali.

Tra i bonus di maggior successo oltre al già citato Superbonus110% molte sono state le richieste anche per gli altri due bonus legati alla casa, ovvero il bonus facciate ed il bonus ristrutturazione 50%.

Per chi fosse interessato al tema bonus facciate, può consultare un mio articolo scritto di recente cliccando qui.

Il procedimento messo in piedi da Poste Italiane prevede che il beneficiario del bonus ottenga il credito d'imposta in circa 40 giorni.

Una volta sottoscritto il contratto con l'impresa responsabile dei lavori, il richiedente dovrà inoltrare una segnalazione all'Agenzia delle Entrate che a sua volta darà l'ok a Poste italiane, dopo le ultime verifiche l'istituto sarà pronto ad erogare i soldi previsti per le spese da sostenere per gli interventi di efficientamento energetico presenti nel Superbonus110%.

Superbonus110%: i tempi per le imprese

Nel paragrafo precedente abbiamo illustrato il caso in cui il potenziale beneficiario fosse rappresentato da un privato, in questo caso i tempi medi di liquidazione del credito d'imposta da parte di Poste Italiane è di 40 giorni.

Nel caso in cui, invece, a chiedere il credito d'imposta fosse un' impresa i tempi si ridurranno notevolmente.

L'Agenzia delle Entrate infatti impiegherebbe non più di 5 giorni lavorativi ad inoltrare la pratica a Poste Italiane, con l'intera operazione (dalla richiesta alla liquidazione della pratica) che durerebbe un tempo compreso tra i 15 ed i 20 giorni.

Facciamo ora due esempi pratici utilizzando il simulatore messo a disposizione da Poste Italiane in caso di cessione del credito per il superbonus 110% e nel caso del bonus facciate.

Superbonus110% , a fronte di un credito d'imposta di 110 euro ripartito in 5 quote annuali ( dal 2022 al 2026 ), l'importo annuo rimborsato ammonterà a 103 euro;

, a fronte di un credito d'imposta di 110 euro ripartito in 5 quote annuali ( dal 2022 al 2026 ), l'importo annuo rimborsato ammonterà a 103 euro; bonus facciate a fronte di un credito d'imposta di 100 secondo la normativa che prevede un rimborso attraverso 10 rate annue dello stesso importo, la quota rimborsata sarà di 83 euro all'anno.

Superbonus110%: Draghi proroga il provvedimento fino al 2023

E' degli ultimi giorni la notizia che vede il governo Draghi aver stanziato risorse per la copertura finanziaria di numerose misure economiche, tra cui quelle legate agli incentivi per gli interventi di efficientamento energetico del parco immobili italiano.

Il governo ha ufficializzato quindi la strada che ci condurrà fino al 2024 attraverso la nota di aggiornamento del Def in cui il superbonus110% si conferma essere il provvedimento sul quale il governo ha puntato di più confermando la proroga della misura fino al 2023.

Nuova scadenza che verrà attuata nella prossima Legged i bilancio prevista per dicembre.

Nella nota di aggiornamento del Def viene riportato

"la strada verso il triennio che conduce al 2024 è stata programmata e consente di coprire le esigenze per le politiche invariate oltre che per i numerosi provvedimento di rilievo economico e sociale da riconfermare".

Tra questi compaiono quelli del sistema sanitario, la riconferma del Fondo di garanzia per le Pmi, incentivi inerenti alla riqualificazione energetica.

Il 2022 sarà un anno decisivo per il governo Draghi, un anno in cui il governo verrà chiamato a fare importanti riforme strutturali che segneranno il prossimo decennio, come la riforma previdenziale, riformare il sistema fiscale oltre che rivoluzionare il sistema degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, due tempi connessi tra di loro.

Per chi fosse interessato al tema può consultare un mio articolo scritto di recente sul tema della prossima riforma previdenziale, consultabile cliccando qui.

Nella nota di aggiornamento Def si specifica anche che gli interventi di politica fiscale in atto oltre a quelli che verranno prossimamente porteranno ad un incremento del Pil nel biennio 2021-2022,.

Nel far si che accada questo un ruolo fondamentale spetta sicuramente al Superbonus 110% che aiuterà a far crescere ulteriormente l'economia.

Superbonus110%: come funziona

Il Superbonus110% è stato introdotto con il Decreto Legge Rilancio di maggio 2020, in piena emergenza Covid-19, l'obiettivo è quello di riqualificare con degli interventi edilizi , dal punto di vista energetico e rendere più sicuri edifici ed abitazioni presenti sul suolo italiano attraverso una serie di incentivi economici rivolti al cittadino.

Non solo, il superbonus110% contribuirà a far ripartire l'economia dando lavoro ad un settore in crisi, ma decisamente trainante come quello dell'edilizia.

Sul sito del governo è specificato come il provvedimento sia diviso in due tipologie di intervento:

Super Eco bonus che prevede un incentivo del 110% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica dell'edificio attraverso quegli interventi edili permessi dalla normativa come il cappotto termico o la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione;

che prevede un incentivo del 110% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica dell'edificio attraverso quegli interventi edili permessi dalla normativa come il cappotto termico o la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione; Super Sisma bonus che invece prevede comunque una detrazione del 110%, ma in questo caso per quegli interventi strutturali che migliorano il rischio antisismico.

Nel tempo il Superbonus110% ha subito diverse modifiche che hanno sicuramente potenziato il provvedimento.

Tra le più importanti sicuramente l'introduzione della CILAS, che di fatto ha superato lo scoglio principale che ha tenuto bloccato per molto tempo parecchi cantieri pronti per cominciare i lavori.

Il modulo CILAS ha infatti sostituito il problematico documento di stato legittimo dell’immobile, semplificando le procedure di avvio dei lavori.

La CILAS dovrà essere compilata da un tecnico che riporterà pochi e semplici dati come gli estremi del permesso di costruzione oltre che ad una brevissima descrizione dei lavori di ristrutturazione previsti sull'immobile senza alcuna necessità di allegare alcuna documentazione grafica.

Superbonus 110%: le tre modalità per accedere agli incentivi

Andiamo ora a conoscere come accedere agli incentivi previsti dal Superbonus110%

Per usufruire degli incentivi previsti dal bonus ci sono tre modalità che sono: