Dopo la circolare del 6 ottobre dell’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi chiarimenti sul Superbonus 110% in merito alle regole di accesso alla proroga al 31 dicembre 2022 per i lavori sulle villette unifamiliari. Ecco tutte le novità della circolare dell’Agenzia delle Entrate ripubblicata il 7 ottobre 2022.

Dopo la circolare del 6 ottobre dell’Agenzia delle Entrate, arrivano nuovi chiarimenti sul Superbonus 110% in merito alle regole di accesso alla proroga al 31 dicembre 2022 per i lavori sulle villette unifamiliari. Vediamo subito quali sono le novità della circolare dell’Agenzia delle Entrate ripubblicata il 7 ottobre 2022.

Nel pomeriggio del 7 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la circolare dello scorso 6 ottobre modificando un aspetto controverso emerso dalla lettura del documento. In particolare, si tratta di un chiarimento sulle regole di accesso alla proroga fino al 31 dicembre per i lavori sulle villette unifamiliari.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’errata corrige in riferimento alla pagina 32 della circolare n°33/ E del 6 ottobre. Si tratta di un ulteriore chiarimento e modifica nel penultimo e nell’ultimo rigo del primo paragrafo e nel secondo e terzo rigo del secondo paragrafo della circolare n°33/E.

La prima versione della circolare aveva lasciato dubbi e perplessità circa la possibilità di poter usufruire del Superbonus 110% per alcuni lavori sulle villette unifamiliari fino al 31 dicembre 2022.

Ciò ha spinto l’Agenzia a rimediare pubblicando una nota correttiva dove viene ribadito che è sufficiente aver realizzato il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022.

Inoltre, la stessa nota chiarisce che non è necessario che, entro la stessa data, siano anche effettuati i relativi pagamenti.

Ma vediamo nel dettaglio il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate e ciò che comporta.

Superbonus 110%, nuova proroga incassata. Per questi lavori si arriva fino al 31 dicembre

A distanza di un giorno dall’emanazione della tanto attesa circolare che forniva chiarimenti circa il decreto Aiuti Bis, l’Agenzia delle Entrate è costretta ad emanare una nuova circolare di chiarimento.

Già prima dell’emanazione della circolare n°33/E del 6 ottobre 2022 l’Ente era stato più volte invitato a fornire chiarimenti e delucidazioni per facilitare lo sblocco dei crediti legati al Superbonus 110%.

Nella circolare n°33/E del 6 ottobre 2022, nello specifico ha avuto da chiarire la disciplina della responsabilità in solido del cessionario e alcuni dubbi in merito alla regolarizzazione di errori sulla comunicazione per l’esercizio della cessione del credito.

Ma nonostante tutti questi chiarimenti, forti sono rimasti i dubbi circa i lavori sulle villette unifamiliari.

Per poter usufruire del Superbonus 100% fino al 31 dicembre 2022, i lavori sulle villette unifamiliari possono essere partiti anche dal 1° luglio, ma è necessario aver completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Per quanto riguarda i pagamenti, invece, non è necessario che siano stati fatti entro la stessa data.

In pochissime parole, per l’ammissione alla proroga al 31 dicembre 2022 contano i lavori eseguiti.

Superbonus 110%, quali sono le differenze tra la prima circolare e l’errata corrige del 7 ottobre

Leggendo la prima versione della circolare del 6 ottobre, l’Agenzia affermava la possibilità di accedere al Superbonus 110% solo se al 30 settembre 2022 il 30% dei lavori risulta eseguito e se i relativi pagamenti corrisposti.

Schematicamente, secondo la circolare, per ottenere la proroga era necessario rispettare due condizioni, cioè aver realizzato il 30% dei lavori e aver effettuato i relativi pagamenti, tutto entro il 30 settembre 2022.

Ma nella realtà il Decreto prevede una sola condizione per usufruire della proroga del Superbonus 110%: aver posto in essere il 30% dell’intervento complessivo entro e non oltre il 30 settembre 2022.

Il pagamento dei lavori può essere fatto anche in tempi successivi dando anche alle imprese la possibilità di emettere fattura con più calma.

Tutto ciò ha portato all’emanazione della circolare di correzione da parte dell’Agenzia delle Entrate in riferimento alla pagina 32 della circolare n°33/ E del 6 ottobre, dove si sottolinea la possibilità di usufruire del Superbonus 110% per le spese delle vilette unifamiliari sostenute entro il 31 dicembre solo se siano stati realizzati il 30% dei lavori. In sintesi, l’accesso alla proroga è ammesso solo in questo caso.

Superbonus 110%, altro chiarimento sull’inizio dei lavori sulle villette unifamiliari

Grazie al nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 ottobre sulla possibilità di ottenere la proroga solo se si è realizzato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, risulta irrilevante la data di avvio dei lavori.