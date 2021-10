Il Superbonus 110% è stato un successo, e il governo ha deciso di prorogarne la scadenza. Anche se la decisione non è ancora ufficiale, gli incentivi dovrebbero rientrare nella manovra finanziaria che l'esecutivo sta preparando in questi giorni. Nessuna conferma però per quanto riguarda tutti gli altri bonus relativi alle ristrutturazioni e ai lavori in casa.

Il governo ha approvato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che traccia il cammino per il bilancio dello stato nei prossimi tre anni. Questo documento è importante perché indica quali saranno le spese che lo stato sosterrà nel prossimo futuro, e quindi chiarisce le idee su quali siano le intenzioni del governo riguardo a diversi interventi che richiedono spesa pubblica.

Tra le varie spese accennate nella nota d’aggiornamento al Def ci sono anche gli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi, cioè il cosiddetto superbonus 110%. La misura ha avuto un successo straordinario nel modernizzare il patrimonio immobiliare italiano e il governo ha quindi deciso di estenderne la validità.

La nota d’aggiornamento del Def è però soltanto un documento di indirizzo e non ha valore di legge. Quindi i dettagli di questa proroga rimangono nebulosi. Ancora non è certo quali fondi verranno utilizzati per finanziarla, e se quindi la proroga avrà o no bisogno dell’approvazione dell’Unione Europea.

Intanto nuovi dati confermano che la norma, inserita dal secondo governo Conte, ha permesso ai privati di investire moltissimo sul miglioramento energetico delle proprie abitazioni, aumentando il valore delle case e di conseguenza la ricchezza delle famiglie.

Superbonus 110%, cosa prevede la norma

Il Superbonus 110% è una misura introdotta dal Decreto Rilancio, voluto dal secondo governo Conte. La norma eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per determinati interventi volti a rendere le abitazioni più efficaci dal punto di vista energetico o più sicuri per quanto riguarda i sistemi antisismici.

Gli interventi che sono inclusi nel Superbonus sono vari. Vanno dall’installazione di pannelli fotovoltaici, agli interventi di isolamento, dagli interventi sul riscaldamento delle parti comuni a quelli relativi agli alloggi privati, fino a comprendere gli impianti per la ricarica di veicoli elettrici.

Ci sono diversi modi in cui i proprietari possono usufruire del bonus. Chi commissiona i lavori può richiedere uno sconto direttamente ai fornitori, oppure può optare per la cessione del credito. La detrazione è riconosciuta anche in maniera tradizionale rateizzata in 5 anni, limitata alla capienza dell’imposta annua dipendete dalla dichiarazione dei redditi.

La norma avrebbe dovuto includere soltanto le spese sostenute per i lavori entro il 2022, ma ora il governo sembra deciso a prolungare questa scadenza. Per questo motivo le attuali date delle scadenze presenti sul sito dell’agenzia delle entrate dovrebbero essere spostate in avanti di un anno.

Da questa estate il Superbonus gode peraltro di una semplificazione ulteriore, che ha spinto il suo utilizzo. Dal 1 giugno con il decreto Recovery il governo ha sancito che per accedere al Superbonus è sufficiente la Cila, la comunicazioni di inizio dei lavori. In questo modo le attese per ottenere il Superbonus sono ridotte di almeno tre mesi rispetto alla procedura utilizzata in precedenza.

Superbonus 110%, cosa è scritto nella NaDef

Il provvedimento che il governo sembra aver intenzione di portare a compimento è suggerito nella nota d’aggiornamento al documento di economia e finanza presentata settimana scorsa. Il documento delinea le spese del governo e presenta tra i vari passaggi un riferimento proprio al Superbonus.

"Con la prossima Legge di Bilancio 2022-2024 [...] sarà previsto il prolungamento di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra cui il Fondo di Garanzia per le Pmi e gli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi".

L’annuncio rimarrà però su carta finché il governo non approverà la Legge di Bilancio. Comunemente chiamata anche manovra finanziaria, questa legge prevede che il governo presenti il bilancio dello stato al Parlamento perché possa essere approvato. È una legge fondamentale che delinea le spese future che lo stato potrà sostenere. In questo frangente la NaDef indica che la manovra conterrà indicazioni non solo per il prossimo anno, ma per l’intero triennio 2022-2024.

La proroga del Superbonus 110% sembra comunque essere al sicuro da eventuali scaramucce tra partiti. Alla pubblicazione della NaDef infatti tutti i partiti che compongono la variegata maggioranza a sostegno del governo di Mario Draghi hanno applaudito, dichiarando la propria approvazione.

Anche la Lega, tra i partiti della maggioranza più critici dell’operato del governo, ha dichiarato la sua soddisfazione con il sottosegretario alla transizione ecologica Vannia Gava: “La proroga al 2023 del superbonus 110% che ho annunciato settimane fa è realtà. Ora lavoriamo in fretta per semplificare le procedure e per estenderlo alle strutture ricettive. L’obiettivo, oltre al naturale beneficio ambientale, è renderlo un importante volano per il settore dell’edilizia”.

Superbonus 110%, a quando la Legge di Bilancio?

Quindi per avere la conferma ufficiale dell’approvazione della proroga fino al 2023 del Superbonus 110% bisognerà attendere l’approvazione della Legge di Bilancio. La manovra dovrà essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di quest’anno, ma il governo è in ritardo su alcuni aspetti della legge.

In particolare a creare più problemi all’interno della maggioranza sembra essere la riforma fiscale. Il governo ha intenzione di abbassare le tasse, in particolare quelle sul lavoro, ma il modo in cui affrontare questo tema è oggetto di dibattito all’interno della maggioranza.

L’esecutivo è stato fino ad oggi frenato dalla campagna elettorale per le amministrative, che vedeva contrapposte tutte le forze che lo sostengono nello scontro per il governo di alcune delle maggiori città italiane. Ora che il voto è concluso però, Draghi ha immediatamente convocato una riunione del consiglio dei ministri per richiedere al parlamento la delega sul fisco.

Tramite questo strumento il parlamento darà al governo la possibilità di elaborare la riforma senza necessitare di un passaggio parlamentare, così da velocizzare il processo, dato che tutte le forze di maggioranza sono d’accordo sul merito della norma.

Una volta risolto questo nodo, l’ampia maggioranza di cui gode l’esecutivo in parlamento dovrebbe garantire un processo di approvazione rapida del bilancio dello stato. La manovra, che ammonterà a circa 25 miliardi di euro, sarà approvata probabilmente entro fine mese. Allora si avrà la conferma della proroga del Superbonus sulla casa.

Superbonus 110%, calano gli altri bonus?

Oltre al Superbonus esistono una mezza dozzina di altri incentivi per quanto riguarda lavori di ristrutturazione che si possono svolgere in casa. A giudicare da quanto scritto nella nota d’aggiornamento al documento di economia e finanza però, questi bonus potrebbero subire una sorte diversa dal Superbonus.

Senza una proroga molti di questi bonus spariranno o torneranno a coprire percentuali minori delle spese. Il primo bonus a essere minacciato è quello sulla ristrutturazione. Attualmente, quindi per le spese sostenute entro il 2021, il bonus garantisce un rimborso per le spese fino a 96.000 euro, senza una proroga tornerebbe a coprire solo il 36% delle spese, fino ad un massimo di 48.000 euro.

Ad essere a rischio sono anche il sismabonus, l’ecobonus e il bonus facciate. Questi incentivi permettono di godere di diverse agevolazioni, tra il 50% e il 90% della spesa, in caso di interventi che migliorino la sicurezza sismica, l’efficienza energetica o lo stato delle facciate degli edifici. Anch’essi sono limitati al 2021 e senza una proroga potrebbero concludersi.

Questi interventi sono particolarmente importanti perché si sommano al Superbonus, dando vita a sconti sostanziosi che hanno spinto molto il mercato dei lavori di ristrutturazione negli ultimi anni.

A rischio la conferma di altri bonus minori, come quello idrico per l’acquisto di apparecchiature per ridurre gli sprechi d’acqua, quello per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici fino ad arrivare a quello per le zanzariere. Anche questi piccoli interventi non hanno ricevuto attenzione all’interno della NaDef e scadono il 31 dicembre di quest’anno.

Superbonus 110%, i risultati ottenuti

Se si vanno ad analizzare i dati relativi all’utilizzo del Superbonus, diventa evidente perché il governo sia intenzionato a prorogare gli incentivi. La norma funziona, e soprattutto agisce su una delle fonti di ricchezza del ceto medio italiano, la casa.

Il patrimonio immobiliare italiano era a serio rischio di degrado, a causa dell’età avanzata di molte delle strutture. Il Superbonus ha dato una notevole spinta ai lavori di ristrutturazione che hanno ridato valore alle case, aumentando quindi la stabilità economica futura di molte famiglie. Dall’altro lato la misura è additata come deleteria nei confronti di chi una casa non la possiede, e che vede aumentare il divario tra la propria ricchezza e quella della classe media.

I dati dell’Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, riportano che dall’inizio dell’applicazione del Supenbonus si sono registrati investimenti per 7,5 miliardi di euro. La maggior parte dei cantieri è stata aperta in Lombardia e Veneto, e oltre la metà dei lavori sono già stati completati.

Anche se il maggior numero degli interventi sono stati compiuti su unità abitative indipendenti, quindi case singole o con fino a 4 appartamenti, sono i condomini ad aver trainato la spesa. L’investimento medio per un condominio è infatti cinque volte superiore a quello degli altri tipi di abitazioni. La proroga permetterà un ulteriore spinta ai lavori, dando forse l’opportunità anche al meridione di usufruire degli incentivi.