Il cosiddetto Superbonus 110% è da mesi soggetto a riscritture, novità, rinnovi, e modifiche. Con le ultime novità riguardanti la legge di bilancio del Governo Draghi, le cose sono cambiate di nuovo, in meglio rispetto a quanto era stato detto in precedenza sempre questo autunno.

Il testo proposto lo scorso 26 Settembre infatti non ha trovato tutti d’accordo rispetto alle modifiche e i tagli fatti per il bonus per le ristrutturazioni. Pur avendo passato il test della Camera infatti, al Senato si è discusso di come andare a toccare nuovamente tutto, rendendo meno rigide le novità.

Il rischio infatti sarebbe quello di rendere gli incentivi meno stimolanti del dovuto, creando una situazione che, tra le altre cose, creerebbe diversi problemi anche a tutto il settore dell’edilizia in Italia.

Una bella notizia quindi per tutti coloro che non sono ancora riusciti a far cominciare dei lavori di miglioramento alle proprie case. Questo però non significa che tutto sia come prima.

Dall’abbassamento dei bonus per i lavori con il passare degli anni, alla comparsa di limiti ISEE per situazioni specifiche. Oltre alla cancellazione o l’abbassamento di altri bonus sempre legati ai lavori in casa, come quello sui mobili.

Le scadenze del nuovo Superbonus 110%: quali sono le date?

La legge di bilancio 2022 contiene al suo interno anche la proroga al superbonus 110% con le sue modifiche. Prime tra tutte, da ricordare, sono le nuove date e i termini massimi entro cui si può fare richiesta.

Il testo in questione infatti non è semplicemente una proroga, ma ha aggiunto delle modifiche necessarie, anche, a sostenere il bonus stesso. Prima di tutto infatti viene fatta una distinzione precisa riguardo a chi potrà usufruire di questi vantaggi.

La divisione è semplice, cooperative e abitanti dei condomini avranno determinate date, e, in generale, un lasso di tempo maggiore per richiedere e utilizzare questi vantaggi. Chi invece ha intenzione di richiedere il bonus per dei lavori in una villetta unifamiliare, dovrà muoversi più in fretta.

Infatti chi abita in un condominio e volesse sfruttare questi vantaggi, pur non potendo aspettare anni, potrà farlo fino proprio fino al 31 dicembre 2023. Da quel momento in poi i bonus inizieranno ad abbassarsi nel tempo.

Infatti si potrà avere una detrazione del costo dei lavori del 70% nel 2024, che nel 2025 diventerà del 65%, e, infine, arriverà a essere del 60% nel 2026. A questo punto poi si concluderà la possibilità di richiedere le detrazioni.

Nello specifico queste regole valgono per i condomini, ma anche per quegli edifici in cui coesistono dalle due alle quattro unità abitative. Possono anche trattarsi di unità tutte di proprietà della stessa persona, l’importante è che siano accatastate separatamente.

C’è da notare che le cooperative avranno una scadenza massima fissata nel 2023, data entro cui dovranno essere stati completati, obbligatoriamente, almeno il 60% dei lavori. In questo modo il termine potrà essere spostato.

Per gli altri invece, ovvero per le villette e le abitazioni unifamiliari, i tempi sono più stretti e la situazione è ancora del tutto da chiarire.

Abitazioni unifamiliari, villette, e Superbonus 110%

Come già accennato, le abitazioni unifamiliari invece hanno delle regole separate per quel che riguarda la possibilità di sfruttare il superbonus del 110%. In particolare perché sembra essere legato a dei limiti di ISEE. Le voci che vogliono vedere questi limiti venire tolti infatti non sono ancora state confermate.

In breve, il bonus è disponibile fino al 31 dicembre 2022 per le ristrutturazioni delle villette per coloro che hanno un reddito ISEE inferiore ai 25 mila euro, e questo sembra essere stato confermato anche dal CDM.

Avranno sei mesi in meno invece tutti gli altri, ovvero tutti coloro con un reddito ISEE maggiore. Durante il 2022 infatti si potrà accedere al bonus per le unità unifamiliari fino al 30 giugno, a quel punto sarà necessario essere sotto l’ISEE stabilito.

Tuttavia le cose potrebbero ancora cambiare in questo campo, perché da parte di alcuni sembra esserci l’intenzione di prorogare il bonus a tutti fino alla fine del 2022.

Le strutture turistiche e ricettive possono richiederlo?

Sì, ma solo dell’80%. Si tratta, in questo caso, di un credito d’imposta il cui scopo principale è quello di riqualificare le strutture dette ricettive.

Questa agevolazione è stata ideata appositamente per aiutare la riqualificazione energetica delle strutture turistiche, ma non solo. Può venire richiesta anche per l’eliminazione di barriere architettoniche, digitalizzazione, e interventi antisismici, o la creazione di piscine termali.

Questo bonus non viaggia da solo. Infatti sono previsti finanziamenti a fondo perduto di diversa entità a seconda delle situazioni. Il massimo, di base, è di 40 mila euro, che potrà essere elevato di altri 30 mila in caso di digitalizzazione.

Può essere aumentato anche di 20 mila euro in caso in cui si trattasse di strutture gestite da giovani o donne. Vengono poi aggiunti altri 10 mila euro per alcune regioni italiane, ovvero: Calabria, Molise, Puglia, Campania, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, e Sicilia.

A poterlo richiedere non saranno solamente gli hotel e gli alberghi, ma anche i ristoranti, i B&B, e le imprese nel settore degli eventi.

Ogni progetto verrà valutato singolarmente, e non si tratterà quindi di una corsa a chi arriva prima, anche se le domande verranno controllate in ordine cronologico.

Superbonus del 110% come funziona, in breve

Fino ad ora abbiamo parlato delle novità riguardanti questo bonus, ma non è detto che tutti sappiano di preciso come funziona. Per coloro che vorrebbero sfruttarlo in futuro, ecco qualche informazione che potrebbe tornare utile almeno per fare chiarezza sui punti principali.

Si tratta della detrazione di ben il 110% delle spese che si hanno per fare lavori di ristrutturazione del proprio immobile. Tuttavia per accedervi, giustamente, bisogna rispettare alcune regole.

I lavori infatti devono permettere all’abitazione di salire di almeno due classi energetiche. Nel caso in cui questo non fosse possibile, allora si dovrà poter salire alla classe energetica più alta.

Si tratta, in pratica, di lavori fatti per per migliorare l'efficienza di un edificio. Il passaggio da una classe all’altra viene attestato da un tecnico abilitato. Questo, una volta fatto, rilascerà anche un attestato, detto attestato di prestazione energetica, o APE, valido per 10 anni.

La seconda possibilità invece è quella di fare un lavoro di ristrutturazione per avere dei miglioramenti a livello antisismico. Questa opzione però non è disponibile a tutti, infatti bisogna trovarsi in una zona con livello sismico 1, 2, o 3.

Quali sono le modalità di utilizzo?

Come abbiamo detto, il superbonus consiste in una detrazione delle spese, ma in che modo si può incassare o utilizzare? È giusto ricordare anche come in parte le modifiche proposte al bonus fossero state fatte proprio per evitare fatture gonfiate e problematiche legate a essere.

Sono state confermate tutte le modalità già utilizzate in precedenza, anche se i controlli in questo senso potrebbero risultare più severi.

La prima è uno sconto nella fattura. In questo caso è l’impresa che si occupa dei lavori a doverne sostenere i costi, infatti lo sconto sarà del 100%. Il rimborso delle spese e dei costi avverrà nel giro dei cinque anni successivi, annualmente, tramite credito di imposta.

La seconda possibilità è quella di scegliere di pagare le spese di tasca propria. In questo caso, a partire dall’anno successivo alla denuncia dei redditi, si verrà rimborsati sotto forma di detrazione fiscale.

L’ultima opzione è quella di affidarsi all’aiuto di un istituto bancario che finanzierà i lavori, sfruttando la possibilità data dalla cessione del credito.

Il decreto antifrode e il superbonus

Lo abbiamo accennato nel paragrafo sopra, il decreto anti frode che è stato approvato assieme al rinnovo del bonus, va a modificare alcune meccaniche. Prima di tutto è stato presentato un nuovo modello per la comunicazione dei lavori, approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Le altre modifiche prevedono in generale dei controlli più duri e precisi per evitare fatture eccessivamente alte e falsate. Verranno infatti fatti dei controlli prima dell’inizio dei lavori proprio per assicurarsi che i prezzi siano congrui a quanto richiesto.

Per rendere questa operazione più facile e possibile per tutti, oltre a poter controllare sul listino prezzi istituito dall’Agenzia delle Entrate, si dovrà anche munirsi di uno specialista certificato.

Nel caso in cui qualcosa non dovesse risultare corretto l’Agenzia delle Entrate ora ha la possibilità di fermare l’erogazione del bonus stesso, per un tempo massimo di 30 giorni.

Ovviamente i prezzi dei vari interventi non possono essere tutti uguali, imprese diverse avranno un listino leggermente differente. L’eventuale blocco dei lavori avverrà di fronte a situazioni che si discostano dalla media.

I lavori trainanti e il superbonus del 110% e gli altri bonus

Infine, per poter accedere agli sconti è necessario che il proprio progetto preveda la presenza dei cosiddetti lavori trainanti. Si tratta di quelli necessari al miglioramento della classe energetica o l’antisismicità.

Si tratta di cose come: il rifacimento del cappotto della casa, sostituzione dei serramente, di impianti di illuminazione o riscaldamento vecchi, installazione di pannelli solari, e simili. Si può trovare sul sito dell’Agenzia delle Entrate la lista completa con tutte le precisazioni necessarie.

Questi sono i lavori principali per poter accedere al bonus a cui poi possono aggiungere gli altri, detti trainati.

Per concludere, alcuni sconti e bonus non hanno avuto la stessa fortuna di questo, in parte anche per permettere a quest’ultimo di proseguire così a lungo nel tempo. Il bonus facciate, per esempio, è stato salvato ma permette ora una detrazione del 60%.

Più sfortunato il bonus mobili, che anche se è stato prorogato fino al 2024, ma con un tetto di spesa massimo fino a 5.000 euro, contro i 16 mila concessi prima. Inoltre pare potrà essere utilizzato solo subordinato al bonus casa. Questo non significa che non ci si possano aspettare altre notizie anche in questo campo.