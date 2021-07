Il Superbonus 110% è stato confermato fino al 30 giugno 2022, ma alcuni soggetti potranno ricevere le detrazioni fino al 2023: scopriamo quali sono i requisiti, i lavori ammessi, i limiti di spesa e le scadenze per ottenere la detrazione fiscale per i lavori eseguiti in casa.

Il Superbonus 110% è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che permette ai cittadini di effettuare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, attività di rifacimento o manutenzione di immobili ed edifici già esistenti. Grazie al superbonus, infatti, i cittadini possono fruire di una detrazione pari al 110% su una serie di interventi che, come riporta il sito dell’Agenzia delle Entrate, includono:

interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Se ciò non bastasse, con l’approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è arrivato il via libera definitivo alla scadenza del Superbonus 110% al 30 giugno 2022, ma solo per le unità unifamiliari. Per quanto riguarda il capitolo scadenze, infatti, esistono delle distinzioni delle quali ci occuperemo in seguito.

Una delle altre novità che aveva introdotto la Legge di Bilancio 2021 era la possibilità di fruire delle detrazioni sottoforma di credito di imposta, di cessione del credito o di sconto in fattura praticato direttamente dal fornitore. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cos’è e come funziona il Superbonus 110%, quali sono le scadenze, a chi spetta e quali sono le spese ammesse per ottenere la detrazione.

Superbonus 110%: cos’è e come funziona

Ristrutturare casa a costo zero (anzi guadagnando e risparmiando denaro) è possibile: grazie al Superbonus 110% si possono effettuare interventi di manutenzione, ristrutturazione, efficientamento energetico della propria unità familiare, del condominio o di altre tipologie di edifici recuperando il 110% delle somme spese.

Le detrazioni, però, si applicano soltanto agli interventi posti in essere entro il 30 giugno 2022, ovvero entro il 31 dicembre 2022 o entro il 30 giugno 2023 (a seconda della tipologia di immobile).

Come riporta il sito web del Governo italiano:

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni.

È possibile fruire del superbonus attraverso diverse modalità, come specificato nella Legge di Bilancio del 2021:

credito di imposta , da detrarre in quote di pari importo per un periodo complessivo di cinque anni;

, da detrarre in quote di pari importo per un periodo complessivo di cinque anni; cessione del credito a un soggetto terzo (per esempio un intermediario o una banca);

a un soggetto terzo (per esempio un intermediario o una banca); sconto applicato direttamente in fattura dal fornitore, in questo caso però si perde il 10% a favore dell’impresa che sta effettuando i lavori.

Esistono, inoltre, una serie di interventi ammessi nelle detrazioni legate al superbonus e una serie di lavori che invece sono esclusi: cerchiamo di capire di quali si tratta.

Superbonus 110%: quali sono i lavori ammessi?

Tra le spese ammesse nella detrazione prevista dal superbonus 110% devono assolutamente rientrare i cosiddetti lavori trainanti, ovvero uno dei seguenti interventi:

isolamento termico delle superfici;

delle superfici; sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernali o quelli di riscaldamento centralizzato anche su parti comuni degli edifici con nuovi dispositivi più efficiente e rispettosi dell’ambiente;

invernali o quelli di riscaldamento centralizzato anche su parti comuni degli edifici con nuovi dispositivi più efficiente e rispettosi dell’ambiente; interventi antisismici volti a garantire maggiore sicurezza all’edificio in caso di avversità atmosferiche;

volti a garantire maggiore sicurezza all’edificio in caso di avversità atmosferiche; demolizione e ricostruzione di edifici.

Tra le spese oggetto di detrazione fiscale rientrano anche i costi di smaltimento e progettazione.

Esistono poi una serie di interventi aggiuntivi, i cosiddetti lavori trainati, che comprendono:

demolizione e ricostruzione volte al miglioramento energetico dell’edificio;

installazione di impianti o colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (purché la spesa eseguita sia pari ad almeno 3 mila euro);

(purché la spesa eseguita sia pari ad almeno 3 mila euro); sostituzione dei vecchi infissi ;

; posa e installazione di pannelli fotovoltaici.

Ciò che è importante ricordare, infine, è che qualsiasi tipologia di intervento effettuato deve essere eseguito su un immobile già presente, non su un nuovo edificio. Inoltre, i lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione devono permettere all’immobile stesso di scalare almeno due classi energetiche al rialzo rispetto a quella di partenza.

I limiti di spesa

Oltre all’elenco delle spese ammesse, è importante tenere presente che per ciascun intervento di manutenzione o ristrutturazione sono stati fissati dei limiti di spesa che devono essere rispettati.

Ne riportiamo alcuni nella seguente tabella e rinviamo alla guida al superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate per eventuali approfondimenti a tale riguardo.

Per gli interventi di isolamento termico di un edificio esistono tre diversi limiti massimi di spesa:

50 mila euro per le unità unifamiliari o indipendenti anche se si trovano all’interno di edifici plurifamiliari;

per le unità unifamiliari o indipendenti anche se si trovano all’interno di edifici plurifamiliari; 40 mila euro per ciascuna unità immobiliare che si trova all’interno di un plesso formato al massimo da otto unità complessive;

per ciascuna unità immobiliare che si trova all’interno di un plesso formato al massimo da otto unità complessive; 30 mila euro per ciascuna unità immobiliare qualora all’interno di un condominio se ne trovino più di otto nel complesso.

Per sostituire gli apparecchi di climatizzazione invernale, invece, seguendo la classificazione di cui sopra sono previsti i limiti di rispettivamente 30 mila euro per unità indipendenti o unifamiliari, 20 mila euro per ciascuna unità fino a un massimo di otto complessive e 10 mila euro per ciascuna unità se nel complesso ve ne sono più di otto.

Per quanto riguarda, poi, la posa di impianti fotovoltaici, è previsto un limite massimo di spesa pari a 48 mila euro per ognuna delle unità immobiliari, che può arrivare a un massimo di 2.400 euro per kW ora. Per la sostituzione dei vecchi infissi, invece, è previsto un limite di 60 mila euro di spesa.

Infine, per quanto riguarda gli interventi volti a ridurre il rischio sismico di un edificio, il limite massimo di spesa consentito per ottenere le detrazioni previste dal superbonus 110% è pari a 96 mila euro.

Superbonus 110%: a chi spetta e requisiti

Arriviamo ora alla definizione dei soggetti che possono richiedere il superbonus 110%, che ricordiamo permette di ottenere una detrazione fiscale (fruibile come credito di imposta o sconto in fattura) a fronte di interventi di manutenzione, efficientamento energetico o ristrutturazione di immobili già posti in essere.

Il superbonus 110% può essere sfruttato sia dalle singole unità familiari (e dunque dalle persone fisiche) sia dai condomini, eccezion fatta per le ville e le case di lusso con categoria catastale A1, A8 e A9. Possono altresì accedere alle detrazioni anche gli istituti autonomi, le case popolari o enti similari, così come le società sportive o dilettantistiche.

A seconda della tipologia di beneficiario e di intervento, però, sono previste scadenze differenti. A livello generale, come specifica l’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire delle detrazioni per gli interventi sopra riportati che sono stati eseguiti entro il 30 giugno 2022. Ma vediamo nel dettaglio come variano le scadenze per i singoli soggetti.

Superbonus 110%: la tabella delle scadenze

Con l’approvazione del PNRR è ufficiale: la scadenza del superbonus 110% è fissata al 30 giugno 2022, ma solo per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche sulle singole unità unifamiliari e per gli interventi realizzati su un edificio di proprietà con un massimo di 4 unità immobiliari. Nei suddetti casi, però, è possibile fruire di una mini-proroga di sei mesi – fino a dicembre 2022 – qualora alla data di scadenza siano stati eseguiti almeno il 60% dei lavori previsti dal progetto.

Sempre al 31 dicembre 2022 è fissata, senza possibilità di proroghe, la scadenza per la fruizione delle agevolazioni riservate ai condomini, mentre gli immobili Iacp (istituti autonomi case popolari) godranno di più tempo a disposizione.

La scadenza fissata per gli Iacp è appunto al 30 giugno 2023, ma la data è ulteriormente estendibile per ulteriori sei mesi – fino a dicembre 2023 – qualora alla scadenza siano stati eseguiti almeno il 60% dei lavori previsti dal progetto.

È stata poi allungata la scadenza per la fruizione dello sconto o della cessione del credito: dapprima fissata al 31 dicembre 2021, ad oggi è stata estesa fino al 2022 (ad eccezione delle persone fisiche che eseguono lavori su edifici unifamiliari).

I documenti da conservare per richiedere il bonus

Attualmente la mole di documenti richiesta per ottenere le detrazioni previste dal superbonus 110% è molto ampia, ma già con il decreto Semplificazioni dovrebbero essere introdotte alcune modifiche. Il Governo, inoltre, è al lavoro per snellire ancora di più la burocrazia che si nasconde dietro al superbonus 110%.

Al momento per fruire delle detrazioni è necessario presentare i seguenti documenti:

CILA , ovvero l’attestazione del titolo abitativo e la conferma che l’edificio sul quale si intende operare è stato costruito e completato prima del 1° settembre 1967;

, ovvero l’attestazione del titolo abitativo e la conferma che l’edificio sul quale si intende operare è stato costruito e completato prima del 1° settembre 1967; Attestato di prestazione energetica (Ape), attraverso il quale viene confermato il passaggio di almeno due classi energetiche al rialzo;

(Ape), attraverso il quale viene confermato il passaggio di almeno due classi energetiche al rialzo; l’ asservazione tecnica da inviare all’Enea direttamente con canali telematici;

da inviare all’Enea direttamente con canali telematici; il visto di conformità utile per richiedere il contributo (per i dettagli si rinvia al provvedimento dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate).

Se si tratta della realizzazione di interventi all’interno di un condominio, inoltre, occorre ricevere la delibera dell’assemblea condominiale.

Superbonus 110%: i primi dati

Il superbonus 110%, nonostante gli intoppi e la burocrazia dalla quale viene frenato, è stato richiesto e ottenuto da moltissimi cittadini. In particolare, i primi numeri ci parlano di circa tre milioni e mezzo di lavori certificati e un totale di circa 24 mila cantieri aperti su tutto il territorio nazionale.

Andando ad analizzare gli interventi effettuati nelle diverse regioni italiane, vediamo la Lombardia a capo della classifica, con circa 260 milioni di euro spesi, segue il Veneto, con circa 200 milioni, e poi l’Emilia Romagna, con 152 milioni. E ancora vi sono la Toscana (142 milioni) e la Campania (136 milioni).

La richiesta maggiore è arrivata dalle persone fisiche in possesso di edifici unifamiliari, mentre al secondo posto si sono piazzati gli Iacp.