Tante e contrastanti le notizie che si susseguono riguardo il Superbonus 110% e la sua possibile proroga al 2023 non solo come detrazione Irpef, ma anche con la possibilità di richiedere la cessione del credito o l’opzione dello sconto in fattura. Cerchiamo di chiarire la situazione e capire come stanno le cose!

Di recente è stato approvato il decreto che converte in legge il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che contiene anche alcune novità importanti a proposito del Superbonus 110%.

Con la manovra la misura viene prorogata fino al 31 dicembre 2023, esclusivamente però per le case popolari. Una ulteriore proroga è concessa ai condomìni fino al 31 dicembre 2022, senza che sia più necessario dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori.

Nulla di nuovo invece per quando riguarda gli edifici unifamiliari, per cui la data di scadenza rimane fissata al 30 giugno 2022.

Fatto sta comunque che senza un provvedimento mirato, tutte le proroghe del mondo saranno valide solo per quanto riguarda la possibilità di usare il Superbonus 110% con la detrazione Irpef. In parole povere, la possibilità di fruire dell’agevolazione mediante sconto in fattura e cessione del credito necessita di una ulteriore proroga specifica, altrimenti il Superbonus 110% a partire e dal 2022 sarà valido solo usando la detrazione.

Tuttavia, se questa è la situazione al momento, c’è anche l’impegno concreto di Draghi, del MEF e del testo scritto del PNRR, a prorogare fino al 2023 il Superbonus 110% con sconto in fattura e cessione del credito. Cerchiamo perciò di chiarire la situazione e capire come stanno davvero le cose!

Ci sarà la proroga per tutti al Superbonus 110%?

Già Mario Draghi ha sottolineato come una tappa davvero decisiva per le sorti del Superbonus 110% sia la prossima Legge di Bilancio 2022, la cui approvazione è prevista per la fine di quest’anno.

A quanto affermato dallo stesso Premier lo scostamento di bilancio attuale non permette di intervenire in altro modo sul Superbonus 110%, ma con la prossima Manovra di Bilancio allora sarà introdotta la proroga generalizzata al 2023. Situazione in cui potrà essere prorogata anche la possibilità di utilizzare nel 2022 sconto in fattura e cessione del credito.

Ancora, se si legge il testo del PNRR, quello approvato dalla UE, a pagina 141 sono contenute le informazioni e gli obiettivi circa il Superbonus 110%. Nello specifico il testo recita chiaramente e senza mezzi termini che obiettivo del Governo è una proroga alla misura fino al 2023 per tutti: edifici condominiali, enti e edifici unifamiliari. Così come è intenzione dell’esecutivo, stando a quanto scritto nel documento, di prorogare fino allo stesso termine anche la possibilità di usare sconto in fattura e cessione del credito.

Tirando le somme, al momento la proroga è parziale, ma non perché non vi sia intenzione di estendere al 2023 il Superbonus 110% con sconto in fattura e cessione del credito, piuttosto perché il bilancio di quest’anno non lo permette. Perció come ha dichiarato Draghi per le decisioni finali si dovrà aspettare dicembre e la Legge di Bilancio 2022.

Del resto, ridimensionare il Superbonus 110% sarebbe al momento controproducente per lo Stato stesso. Questo perché nel PNRR presentato alla Commissione Europea si dice anche a chiare lettere che obiettivo del Governo, da realizzare entro il 2025, è quello attuare un miglioramento, pari almeno al 50%, per quanto riguarda l’efficienza energetica degli edifici privati e pubblici e il Superbonus 110% è proprio l’agevolazione dedicata alla riqualificazione energetica.

Del resto, le intenzioni di Draghi di concedere una proroga alla misura fino al 2023 sono state confermate di recente dal sottosegretario al MEF, Claudio Durigon, che il 16 giugno scorso in occasione delle interrogazioni alla Camera con la Commissione finanze, ha ribadito che la proroga sarà contenuta nella prossima manovra di bilancio e che si sta lavorando per recuperare i fondi necessari.

Cosa c’è di vero della notizia dell’introduzione di un bonus ristrutturazione 75%?

Altro motivo che aveva fatto temere la cancellazione a breve del Superbonus 110% sono state le notizie della possibile introduzione di un bonus ristrutturazione 75% unico, a cui sarebbero state accorpate tutte le altre agevolazioni edilizie.

Effettivamente il progetto di questa agevolazione unica con detrazione al 75% sembra davvero una ipotesi concretamente presa al vaglio dall’esecutivo governativo.

Il 27 aprile scorso è stato presentato un Atto di Sindacato ispettivo in parlamento, da Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, in cui si chiede fra le altre cose che le agevolazioni edilizie (bonus facciate, bonus casa etc.) siano accorpate e sia creato un unico bonus ristrutturazione con detrazione al 75% per tutti gli interventi edilizi.

Ancora, quello che rende credibile la futura introduzione di unico bonus per gli interventi edilizi è il precedente che riguarda i bonus INPS.

Fin dal suo insediamento Draghi ha lamentato infatti che la miriade di agevolazioni presenti in Italia rende complicato per i cittadini accedervi e allo stesso tempo rende difficile e lento il lavoro di verifica da parte degli organi che gestiscono gli incentivi stessi.

Per risolvere il problema si è scelto di partire dai bonus famiglia INPS che nel 2022 spariranno quasi tutti e saranno inglobati del grande Assegno Unico. Ci sarà insomma un solo bonus famiglia da richiedere, che al suo interno racchiude tutti i vecchi incentivi. In uno scenario simile dobbiamo immaginare che questo lavoro di semplificazione investirà presto anche le agevolazioni che dipendono dalla Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, tornando al Superbonus 110%, qualsiasi modifica sia apportata alle altre agevolazioni questa non investirà in alcun modo il Superbonus 110%, almeno non fino alla scadenza della proroga che sarà approvata con la Legge di Bilancio 2022, e a prometterlo è stato Draghi in persona.

Fino al 2023, almeno, il Superbonus 110% non si tocca!

Scadenze e lavori ammessi dal Superbonus 110%

Riepilogando al momento sono previste tre diverse scadenze per il Superbonus 110%:

il 30 giugno 2023 per gli istituti case popolari (IACP), con la possibilità di far slittare il termine al 31 dicembre 2023 se per giugno sono stati completati il 60% dei lavori;

per gli istituti case popolari (IACP), con la possibilità di far slittare il termine al 31 dicembre 2023 se per giugno sono stati completati il 60% dei lavori; il 31 dicembre 2022 per gli edifici condominiali;

per gli edifici condominiali; il 30 giugno 2022 per edifici unifamiliari.

Queste sono le scadenze ufficiali e in vigore ad oggi, ma a cui andrà a sommarsi con la Legge di Bilancio 2022, a quanto promesso da Draghi, la proroga per tutti al 2023 con la possibilità di usare anche per il 2022 le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Chiarite le scadenze vediamo in cosa consiste questa agevolazione tanto amata perché permette di affrontare alcuni lavori edilizi a costo zero.

Nello specifico il regolamento del Superbonus 110% prevede la realizzazione, con un finanziamento del completo, di quelli che sono definiti i lavori trainanti, cioè i lavori principali: la creazione del cappotto termico sul 25% almeno della struttura, la sostituzione degli impianti invernali di climatizzazione, gli interventi di adeguamento sismico.

Realizzando uno di questi lavori allora si ha accesso anche al finanziamento completo per alcuni interventi aggiuntivi, in gergo tecnico lavori trainati, tra i quali i più popolari sono: la sostituzione degli infissi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari e perfino l’installazione di stazioni per ricaricare i veicoli elettrici.

Superbonus 110% tra detrazione Irpef, sconto in fattura e cessione del credito

Alcune modifiche al Superbonus 110%, che rimane incredibilmente complesso con la sua documentazione fatta da più di 40 moduli, sono state applicate dal recente Decreto Semplificazioni, in base al quale per richiedere l’agevolazione oggi è sufficiente la sola CILA e non serve più la certificazione dello stato legittimo dell’immobile.

Come si è detto l’incentivo è fruibile in tre modi: con detrazione Irpef, sconto in fattura e cessione del credito.

Con la detrazione Irpef, che avverrà in cinque anni e con cinque quote uguali, dovrete anticipare i costi dei lavori e poi vi sarà restituito il 110% dell’importo attraverso uno sconto sulle tasse da pagare.

Per usare lo sconto in fattura invece bisogna prima assicurarsi di affidare i lavori ad un’impresa che accetti questa opzione. In questo caso sarà infatti la ditta ad anticipare i costi e chiedere la restituzione del 110% mediante credito di imposta.

Per quanto riguarda la spiegazione su come funzioni la cessione del credito e le istruzioni per richiederla si rimanda al video YouTube di Vincenzo Madera:

Qual è la differenza tra bonus facciate e Superbonus 110%?

Ma il Superbonus 110% non è la sola agevolazione edilizia disponibile per chi vuole ristrutturare casa. Un altro incentivo altrettanto popolare è il bonus facciate con cui si può ottenere uno sconto del 90% se si effettuano lavori sulle pareti esterne di una struttura.

Il bonus facciate ammette gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione sulle parti esterne quali facciate, balconi, grondaie, fregi ornamentali. Mentre in nessun caso l’agevolazione ammette la sostituzione degli infissi.

Per quel che riguarda la modalità di fruizione, il bonus facciate ammette le tre opzioni: detrazione Irpef in cinque anni, cessione del credito e sconto in fattura.

Al momento la sua scadenza è fissata al 31 dicembre 2021 e le sue sorti per il 2022 sono dubbie, poiché se da un lato c’è chi chiede la creazione del bonus ristrutturazione 75%, che dovrebbe accorpare anche questo incentivo e abbassarne la detrazione al 75%. Dall’altro il PD, attraverso il suo esponente Marco Di Maio, ha chiesto a maggio nel corso delle audizioni alla Camera con la Commissione Finanze che il bonus facciate sia rinnovato per il 2022 e che le sue scadenze siano in generale associate a quelle del Superbonus 110%.

Superbonus 110% e bonus facciate sono cumulabili con il bonus casa

Queste due agevolazioni sono quelle che offrono i finanziamenti di importo più alto, ma sono anche le più complesse per modulistica e requisiti.

Diversamente il bonus casa, che permette una detrazione del 50%, con un massimo di 96.000 euro, ammette invece quasi tutti i tipi di lavori edilizi.

L’agevolazione può essere utilizzata con una detrazione Irpef in dieci anni, mentre sconto in fattura e cessione del credito sono applicabili solo per i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2020 e nel 2021.

L’Agenzia delle Entrate che gestisce le varie agevolazioni ristrutturazione avverte i contribuenti che i diversi incentivi sono cumulabili se applicati a interventi edilizi differenti. Quindi Superbonus 110%, bonus facciate e bonus casa, se usati per diversi tipi di intervento, possono essere richiesti per lo stesso immobile.

Va posta l’attenzione poi sul fatto che se il progetto bonus ristrutturazione 75% dovesse concretizzarsi questa sarebbe, a dispetto del bonus facciate, l’agevolazione che avrebbe un trattamento di favore, poiché il bonus casa dal 50% di sconto passerebbe al 75%.

Bonus mobili e bonus verde per una ristrutturazione completa

Infine per terminare la nostra rassegna e offrire una panoramica completa sulle agevolazioni per chi intende ristrutturare casa nel 2021, vale la pena di citare il bonus mobili e il bonus verde.

Il bonus mobili 2021 permette di acquistare elementi di arredo e grandi elettrodomestici (che siano almeno di classe energetica A+ o A se forni e asciugatrici) con una detrazione del 50%, per una spesa massima di 16.000 euro.

Per utilizzare l’agevolazione però, che è fruibile solo con detrazione Irpef in 10 anni, l’immobile per cui si acquistano i mobili e gli elettrodomestici deve essere stato appena ristrutturato.

Infine, il bonus verde permette una detrazione pari al 36%, per un massimo 1.800 euro, per gli interventi di ristrutturazione che comprendono la creazione di tetti verdi e la sistemazione a verde di giardini e terrazze.

Con il bonus verde si possono anche comprare piante e alberi se però la spesa è inserita in un contesto di ristrutturazione o rinnovo generali dello spazio. Inoltre, le spese di manutenzione ordinaria sono ammesse in solo caso e cioè se queste siano volte al mantenimento dello stato vegetativo di esemplari classificati dalla legge 10/2013 quali di interesse storico o paesaggistico.