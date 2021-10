La manovra finanziaria prende forma e il Superbonus 110% è stato confermato anche per 2023. Rimangono però escluse dal bonus le abitazioni monofamiliari, le ville e le villette. Conferma in vista anche per tutti gli altri bonus, tranne che per il bonus Facciate al 90%. Critiche dai partiti e dalle associazioni.

La manovra finanziaria è ormai alle porte. La legge che deciderà gli stanziamenti delle risorse dello stato per l’anno prossimo sarà presentata in parlamento tra pochi giorni, e intanto il governo ha mandato a Bruxelles una bozza, il documento programmatico di bilancio.

In questo documento sono descritti a grandi linee tutti i capitoli di spesa che il governo intende affrontare più nel dettaglio con la legge finanziaria. La Commissione Europea lo dovrà poi valutare positivamente, prima che le camere possano procedere ad approvare il bilancio dello stato.

Grazie al documento programmatico di bilancio però possiamo capire quali sono le intenzioni del governo senza dover aspettare il testo della manovra. Così scopriamo che Draghi ha intenzione di continuare sulla strada tracciata da Conte per quanto riguarda i bonus all’edilizia. In particolare il Superbonus 110% che ha spinto il settore nell’ultimo anno tornerà, anche se con sostanziali modifiche.

Non tutti i bonus sopravviveranno al 2021. In particolare il bonus facciate non verrà rinnovato. Per questo sorgono nuove scadenze per chi ha già cominciato i lavori di rifacimento delle facciate e non vuole perdere i vantaggi fiscali.

Superbonus 110%, le misure in manovra

In fase di uscita dalla prima ondata della pandemia, il 19 maggio 2020, il secondo governo Conte varata il Decreto Rilancio, per contrastare gli effetti sull’economia del primo, rigidissimo, lockdown. La misura di maggior successo di tutto il decreto fu sicuramente il Superbonus 110%

Un rimborso su una serie di interventi volti a migliorare la classe energetica degli edifici italiani, che soffrivano di evidenti segni di invecchiamento. Da allora il settore delle ristrutturazioni è esploso, miliardi di euro in investimenti che hanno portato nuovo valore ad una delle forme di risparmio preferite dagli italiani, oltre che a far girare l’economia in un settore che stava arrancando.

L’efficacia del Superbonus 110% era innegabile, e quindi è stato abbastanza semplice per il governo Draghi rifinanziare la misura, che come indicato dal documento programmatico di bilancio. Le agevolazioni saranno disponibili fino al 31 dicembre del 2023, ma con alcune modifiche.

Ma nonostante il successo, il Superbonus 110% aveva attirato alcune critiche. L’accusa principale era quella di “regalare” ulteriore ricchezza a proprietari di casa, che già quindi godono di un buon patrimonio.

Da questa obiezione alla misura deriva la principale modifica che il Superbonus 110% subirà in sede di legge di bilancio. Saranno escluse dalle agevolazioni fiscali le abitazioni monofamiliari, quindi ville e villette. Dal prossimo 1 gennaio 2023 soltanto condomini e case popolari potranno sfruttare il bonus. Questo permette di riequilibrare la misura verso quei proprietari di case con una situazione economica relativamente peggiore.

Superbonus 110%, le nuove scadenze

Cambiano quindi le scadenze per condomini e case popolari. Le date precise saranno diramate soltanto a manovra finanziaria approvata, l’unica data sicura è la fine delle agevolazioni che ora ricolloca al 31 dicembre del 2023.

Per le altre abitazioni rimangono quindi in vigore le vecchie scadenze. Quindi se si vuole ristrutturare una villa o una villetta e usufruire del Superbonus 110%, si devono sbrigare le pratiche entro il 1 luglio 2022. Questo a meno che il 60% dei lavori non sia già stato completato entro quella data. Allora la scadenza viene prolungata fino al 31 dicembre del 2022.

Rimane comunque una speranza legata all’inserimento nella manovra finanziaria di una mini-proroga per le abitazioni che non sono state incluse nella proroga fino al 2023. La decisione di escludere le ville infatti ha provocato molte reazioni avverse dai partiti, che stanno facendo pressing sul governo perché il Superbonus non venga toccato.

In testa ai critici c’è il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha commentato in un post su Facebook la decisione di Draghi:

“non possiamo accontentarci. Bisogna fare di più: il governo ne garantisca la proroga anche agli edifici non condominiali e la renda accessibile negli anni a venire. Portiamo avanti questa richiesta con voce ferma» con «famiglie, imprese e associazioni di categoria che la reclamano fortemente.”

Draghi ha già però dimostrato in passato di non essere molto ricettivo verso pressioni e critiche provenienti dai partiti che compongono la sua maggioranza. Forte del supporto di diverse parti politiche, il governo ha un fortissimo potere contrattuale nei confronti dei suoi azionisti, che difficilmente possono tenere in mano le sorti dell’esecutivo.

Superbonus 110%, addio al bonus facciate

Ma le critiche alle decisioni del governo sui bonus legati alla ristrutturazione degli edifici non sono solamente legate al Superbonus 110%. La galassia dei bonus e dei vantaggi fiscali che popolano il settore dell’edilizia include infatti anche il bonus Facciate, uno sconto al 90% sugli interventi per migliorare appunto le facciate degli edifici dal punto di vista estetico.

Mario Draghi ha ritenuto non necessario rinnovare per il 2022 questo bonus, che tornerà quindi a rientrare nei normali vantaggi fiscali per interventi di questo tipo, con sconti che varieranno tra il 50% e il 65%.

La data ultima per rientrare nel bonus Facciate è quindi il 31 dicembre del 2021, ma gli adempimenti da completare entro questa data variano a seconda se l’interessato è una persona fisica o un’azienda. Nel primo caso, per usufruire del bonus vale il principio di cassa, che significa che conta la data in cui è stato eseguito, non ricevuto, il bonifico per il pagamento dei lavori.

Diverso il discorso per le imprese. In questo caso vale invece il principio di competenza. Significa che per usufruire dello sconto al 90% del bonus facciate le imprese dovranno aver ultimato i lavori entro il 31 dicembre di quest’anno, con certificazione del committente.

Questi stessi parametri valgono per la cessione di credito, mentre c’è più tempo in caso si opti per lo sconto in fattura. In questo caso, come chiarito in un question time in parlamento del 20 ottobre, chi paga il 10% alla ditta nel 2021 ha diritto alle agevolazioni a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori raggiunto alla fine di questa’anno.

In caso il committente dei lavori sia un condominio, fa testo il pagamento effettuato dall’amministratore all’impresa che esegue i lavori, e non le singole quote versate all’amministratore dai condomini. Ovviamente questa opzione, se da una parte garantisce il bonus, presenta alcuni rischi.

Pagare l’impresa prima che i lavori siano completati sottintende un atto di fiducia nei confronti dell’impresa stessa. Una volta che il committente ha pagato infatti, perde praticamente ogni potere contrattuale in caso di ritardi o errori nei lavori. Lo sconto in fattura va quindi ponderato attentamente.

Superbonus 110% e gli altri bonus che torneranno

Assieme all’ecobonus, la parte più utilizzata del Superbonus 110%, il documento programmatico di bilancio prevede la proroga di tutta un’altra serie di bonus relativi alla ristrutturazione degli edifici. Anche se meno vantaggiosi del Superbonus, queste agevolazioni sono comunque ritenute fondamentali per continuare la ripresa del settore immobiliare.

Primo tra tutti ad essere rinnovato è il Sismabonus 110%. Parte integrante del Superbonus 110%, il Sismabonus è un’agevolazione che rimborsa una serie di interventi volti a rendere più sicuri dal punto di vista sismico e strutturale gli edifici. Anche questo bonus sarà prorogato fino al 31 dicembre 2023, con date specifiche ancora da definire.

Saranno rinnovati anche i cosiddetti bonus minori, relativi alle ristrutturazioni degli edifici. Si parla del bonus giardini, che sconta gli interventi per le parti comuni verdi degli edifici, e il bonus per l’acquisto di mobili. Secondo poi quanto trapela da un’indiscrezione del Sole 24 Ore, sarà rinnovato anche il credito di imposta al 50% e quello al 65%. In questo modo anche la scomparsa del bonus Facciate al 90% viene mitigata.

Le polemiche sulle misure del documento di bilancio

Le anticipazioni degli ultimi mesi sulla legge di bilancio erano ampiamente diverse da quello che poi è stato scritto nel documento programmatico di bilancio presentato ieri. A partire proprio dal Superbonus 110%, che si dava come sicuro per una totale riconferma e che invece ha perso un pezzo sostanzioso della propria offerta.

Anche sull’argomento pensioni in molti sono rimasti delusi. L’addio di Opzione Donna non era nemmeno contemplato, e il lento ma inevitabile ritorno alla legge Fornero pronosticato da Quota 102 e Quota 104 non piace a nessuno.

Le polemiche sono quindi immediatamente sorte per voce soprattutto dei partiti che compongono la maggioranza di governo. Mentre come abbiamo visto il Movimento 5 Stelle si fa portatore delle istanze favorevoli al Superbonus, assieme a associazioni degli artigiani e rappresentanti delle imprese, il centrodestra è impegnato in un attacco frontale sulle pensioni.

Alla Lega sul tema pensioni si sono uniti anche PD e sindacati, pronti a reclamare il ritorno di Opzione Donna anche per l’anno prossimo. Il Movimento 5 Stelle intanto incassa il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, tutt’altro che scontato alla vigilia.

Bisogna comunque ricordare che il documento programmatico di bilancio non è la manovra finanziaria. La legge vera e propria deve ancora essere discussa in parlamento, e qui si decideranno i destini di molte norme. È quindi ancora possibile che il Superbonus 110% venga confermato anche per le ville e le abitazioni monofamiliari, e che il bonus facciate sia rinnovato anche per l’interezza dell’anno prossimo.

Questo detto, Draghi non è solito farsi convincere dalle pressioni dei partiti. Il presidente del consiglio ha spesso dimostrato totale fermezza nelle sue decisioni, ignorando le dichiarazioni di fuoco dei vari segretari e leader dei partiti della sua maggioranza.