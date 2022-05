Per tutti coloro che vogliono richiedere il Superbonus 110, da oggi sono previste delle nuove regole per adempiere alla proroga, grazie all'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate! Scopri tutte le ultime novità anche sulla quarta cessione del credito e sulle disposizioni relative all'antifrode!

Il Superbonus 110 ora ha delle nuove disposizioni!

Purtroppo tra le ultime notizie riguardanti il più importante dei bonus Casa, ci ritroviamo davanti altre nuove regole da rispettare con la nuova proroga, pena l'esclusione da tutti i benefici previsti dal Superbonus 110%.

Di recente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare, la 19/E del 27 maggio 2022, in cui vengono precisate tutte le attuali disposizioni in materia di anti-frode e di cessione del credito.

In pratica due tematiche che da novembre 2021 hanno fatto il bello e il cattivo tempo a tutti, dai contribuenti IRPEF alle imprese edili, nonché alle banche, specie dopo i fatti di febbraio 2022.

Vedremo insieme nel corso dell'articolo le ultime notizie in merito a queste disposizioni, sia per quanto riguarda l'anti-frode, sia per quello che concerne l'accesso alla cessione del credito.

Superbonus 110: pubblicata nuova circolare dall'Agenzia delle Entrate! Ecco le ultime notizie su anti-frode e proroga

Il Superbonus 110% ora prevede alcune nuove regole in fatto di anti-frode. A quasi un mese dall'avvio delle procedure previste dai vari decreti succeduti tra gennaio e marzo, l'Agenzia delle Entrate ha voluto pubblicare una nuova circolare, la numero 19/E del 27 maggio 2022, in cui precisa alcuni punti rimasti in sospeso a causa appunto della pletora di decreti sopraggiunti negli ultimi mesi.

A livello di anti-frode, l'Agenzia ricorda a tutti che è severamente vietato non presentare in sede fiscale il visto di conformità e l'asseverazione tecnica in merito alla congruità delle spese, specie per il Superbonus 110%.

Si può però evitare la loro presentazione nel caso in cui gli interventi, anche se richiesti col Superbonus 110%, rientrino nell'accezione di "edilizia libera".

Per "edilizia libera" si intendono quelle attività per le quali non sono previste autorizzazioni o concessioni da richiedere e da farsi autorizzare da parte degli enti preposti.

Nel caso in cui non si tratti di "edilizia libera", si potrà evitare la presentazione di questi docuemnti solo se le attività hanno un importo complessivo non superiore a 10mila euro. Ovviamente in rapporto alle singole unità immobiliari o sulle parti comuni in caso di condomini.

Attenzione però, come segnala il sito Idealista, questi importi devono comunque essere riferiti al valore degli interventi agevolabili, anche se l'intervento ha come periodo d'imposta uno diverso da quello di riferimento.

Aggiungiamo anche il fatto che, data l'introduzione del decreto anti-frode a novembre, sarà possibile avere questa esenzione solo se le spese sono state sostenute dal 12 novembre 2021 in poi.

Superbonus 110: ultime notizie sulla cessione del credito! Passa ora a quattro stadi con la proroga!

Il Superbonus 110% ha subìto delle modifiche anche in merito alla cessione del credito. Tra le ultime novità, dopo nemmeno un mese dalle nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, il Governo Draghi ha voluto garantire a tutti i richiedenti del bonus un allentamento delle restrizioni sulla cessione del credito.

Si parla di un'opzione fiscale che è passata dall'essere quasi del tutto sospesa per un mese, a febbraio, all'essere limitata solo a tre stadi, con sospensione totale di ogni frammentazione.

Invece, con il Decreto Aiuti, e questa circolare, viene data un'ulteriore concessione, però non ai richiedenti del Superbonus 110%, cioè alla persona fisica, ma alle banche.

Per il richiedente sarà possibile ancora beneficiare di una prima cessione del credito "universale", mentre sarà possibile cederlo altre due volte solo nel caso di banche, intermediari finanziari o società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Al massimo a soggetti che appartengono ad uno specifico albo professionale. E poi nient'altro, non si potrà come persona fisica avere accesso ad altre cessioni del credito.

Si potrà invece richiedere una quarta cessione del credito, ma solo a livello intra-bancario.

Oltre al fatto di poter cedere il credito d'imposta, come banca o società del gruppo bancario, ai propri correntisti, in quanto clienti professionali, si potrà fare la cessione anche a società vere e proprie, purché collegate alla prima banca secondo un vincolo contrattuale.

Avevamo approfondito meglio la questione in un recente articolo sull'Ecobonus 2022 casa. Ti consiglio di darci un'occhiata.

Sfortunatamente, tra le ultime notizie, non ci sono novità in merito al blocco per la frammentazione del credito. Come stabilito dall'Agenzia delle Entrate, il credito non sarà cedibile parzialmente una volta partita la prima comunicazione dell'opzione all'ADE, proprio perché è il credito del Superbonus 110 viene registrato con uno specifico codice univoco di autentificazione.

Comunque, il problema non si pone tanto sulla questione fiscale, quanto per quella relativa alla scadenza. Perché le tempistiche ora sono molto più strette, rispetto a poco tempo fa.

Superbonus 110: proroga e scadenza per case singole e condomini! Occhio alle ultime notizie sul SAL

Il Superbonus 110 prevede delle nuove regole anche per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi per proroga e relativa scadenza entro il 2022.

Anche perché la situazione non è delle migliori per le unifamiliari. Almeno i condomini possono beneficiare di una proroga fino a dicembre 2023, mentre per le unifamiliari, "grazie" alla proroga, avranno ancora qualche mese prima di consegnare il SAL al 30%.

Stando alle nuove disposizioni, si potrà accedere alla proroga di fine anno soltanto se si avrà avuto modo di consegnare entro il 30 settembre 2022 uno Stato di Avanzamento Lavori del 30%.

Non è tra le ultime notizie il fatto che questa proroga potrebbe risultare rischiosissima per le unifamiliari, dal momento che, consegnando un SAL al 30% a settembre, avranno tempo entro dicembre per concludere i lavori. Non è stato disposto al momento alcun secondo SAL, tipo al 60% come d'uopo, ma direttamente la conclusione dei lavori.

Anche se il SAL riguarda le spese condotte per certi interventi e lavori, significherebbe comunque provvedere a contabilizzare una rimanenza pari al 70%, e tutto ciò in pochissimi mesi. Sarebbe quasi una sfida per le imprese edili che si stanno aggrappando al Superbonus 110.

Abbiamo già visto in diversi articoli, anche nell'ultimo sul bonus facciate, come questa proroga potrebbe diventare una trappola per molti richiedenti.

E non solo per le persone fisiche, ma anche per le aziende edili che si ritrovano con un credito annullato per via delle scadenze non rispettate.

Superbonus 110: con proroga a rischio l'agevolazione per tutte le aziende edili! Ultime notizie

Il Superbonus 110 potrebbe diventare un bel rischio per tutte le aziende edili, specie quelle che hanno visto in tutti questi bonus Casa non un'opportunità speculativa, ma la possibilità seria di ripartire col proprio settore.

Purtroppo, con le limitazioni tutt'ora vigenti in fatto di anti-frode e cessioni del credito, anche se leggermente allentate, in molti hanno protestato per via della mancata copertura sul fronte dell'auemnto dei prezzi delle materie prime.

A causa dell'iper-inflazione post Covid, e dell'attuale conflitto russo-ucraino, non c'è un solo prodotto che non sia sfuggito alla spinta acceleratoria dei prezzi. Anche il settore edilizio ne sta risentendo, e così anche le banche, che già segnalano il raggiungimento della capienza massima per l’acquisto dei crediti d’imposta.

Purtroppo per il Governo si prospetta una situazione difficile a livello di adempimenti creditizi. Già il premier Mario Draghi è rimasto contrariato per i costi faraonici di questi bonus, specie il Superbonus 110. Si spera non sia segnale di un eventuale ritiro, e quindi l'ennesima sospensione dei crediti, come quella che avevamo visto a febbraio.

Anche perché si creerebbe un effetto domino su tutto il settore edilizio-bancario che potrebbe bloccare definitivamente la ripresa economica del Paese.