Come il Bonus Facciate e tutti gli altri bonus edili meno sostanziosi, anche il Superbonus 110 subirà un cambiamento radicale a partire dal 2022. Il Decreto Anti-frodi, approvato da Draghi qualche settimana fa, rallenta la burocrazia per ottenere i benefici dei bonus, il che potrebbe scoraggiare i contribuenti dall'usufruirne. Quali saranno le conseguenze? Vediamolo insieme.

Il governo di Mario Draghi sembra voler sconvolgere completamente tutti i bonus introdotti dal predecessore Conte. Dal Bonus facciate al Bonus terme, persino il Bonus bici è stato radicalmente modificato dall'attuale premier.

E non poteva certo mancare, nel mirino di Draghi, una riforma anche al Superbonus 110, ovvero un'enorme agevolazione statale per la costruzione di impianti anti-sismici e/o ecologici sulle nostre abitazioni.

Il Superbonus 110 era stato introdotto nel 2020 da Giuseppe Conte, come forma di incentivo per la ripartenza del settore edile, completamente a pezzi a seguito della terribile pandemia di Covid-19. Al contempo, il Superbonus110 è anche un modo per rendere le abitazioni italiane più sostenibili e sicure.

La misura sembra aver avuto i suoi effetti, rendendo più sostenibile e verde svariate aziende italiane nonché, ovviamente, le abitazioni stesse.

Il bonus, secondo il sito del governo stesso, può essere richiesto sia per semplici interventi "trainanti" (ovvero isolamento termico della casa), sia per installazioni di impianti fotovoltaici e/o ad energia rinnovabile. Anche l'installazione di una colonnina per automobili elettriche rientra nei benefici del Superbonus 110.

D'altro canto, il Superbonus 110 può essere richiesto anche per interventi di adeguamento antisismico, su cui l'Italia è ancora tristemente indietro rispetto ad altre nazioni a rischio terremoti come il Giappone.

L'incentivo consiste in una detrazione del 110% per gli interventi avvenuti tra il 1° luglio 2020 ed 30 giugno 2022. Il bonus viene distribuito in cinque quote annuali, e non prevede alcun esborso da parte del beneficiario. Sarà l'azienda stessa a scontare del 100% il cliente per poi vedersi ricevere il 110% indietro dallo Stato.

Sembrerebbe, dunque, che vi sono benefici per tutti: il consumatore vede ricevere una ristrutturazione gratis, l'azienda aumenta gli introiti e riprende a lavorare dopo la pandemia, lo stato mette in sicurezza le case e lavora verso gli obiettivi di sostenibilità europei.

Così come il Bonus Facciate, tuttavia, anche il Superbonus ha causato milioni di perdite a causa di frodi finanziarie. L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, rilevato oltre 800 milioni di crediti inesistenti che lo stato ha rimborsato senza che vi fossero dei lavori effettuati.

A causa di queste perdite micidiali, il governo di Mario Draghi ha deciso di dare un taglio alle frodi, approvando il Decreto Anti-frodi proprio questo Novembre.

Molti lavoratori del settore, tuttavia, hanno espresso i loro dubbi sulle novità introdotte, arrivando addirittura a parlare di un possibile blocco tecnico del Superbonus.

Vediamo dunque insieme tutte le novità sul Superbonus 110.

Superbonus e novità di Draghi: il visto di conformità

Il decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 novembre, prevede innanzitutto l'apposizione di un visto di conformità per i lavori svolti con il Superbonus.

Sostanzialmente, e lo stesso varrà anche per il Bonus Facciate, chiunque voglia compiere un lavoro di ristrutturazione previsto dal Superbonus 110 dovrà chiedere il controllo della correttezza dei lavori ad un autorità competente, la quale poi rilascerà il visto e sarà possibile erogare il bonus.

L'idea dietro al visto, quindi, è quella di evitare che i soldi dello Stato finiscano per finanziare lavori inesistenti. Secondo l'Agenzia delle Entrate stessa, infatti, l'apposizione del visto di conformità servirebbe a:

Agevolare l'amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare;

Agevolarla anche nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;

Contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;

Semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;

Contrastare indebite cessioni di credito d'imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel visto di conformità, dunque, andrà confermata la congruenza tra i lavori rimborsati ed i lavori effettivamente svolti. Bisognerà, inoltre, rientrare nei prezzari stabiliti dal MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico), che verranno pubblicati a dicembre.

Sempre secondo la guida pubblicata sull'Agenzia delle Entrate (di cui trovate il link alla precedente lista), le autorità competenti che potranno rilasciare il visto sono:

Professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;

Soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

Responsabili dell'assistenza fiscale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Superbonus: l'allarme dei tecnici sulla retroattività

Il Decreto Anti-frode, per quanto le sue intenzioni potessero essere nobili, ha scatenato l'ira e la preoccupazione dei professionisti del settore edile.

In primis, bisogna specificare che il Decreto Anti-frode ha efficacia retroattiva, per cui si applica su tutti i lavori effettuati anche prima della sua approvazione.

I professionisti lamentano dunque che bisognerebbe andare a cercare le fatture ed i crediti di tutti i lavori svolti in precedenza, aumentando significativamente il carico burocratico delle ditte:

Siamo certi che la norma non sia incostituzionale? Non si può accettare una norma che richiede valutazioni e asseverazioni retroattive rispetto ad attività professionali e di mestieri già eseguiti nell'anno fiscale in corso, mettendo in crisi tutto il comparto ed inficiando in modo grave la potenzialità di uno strumento fondamentale per il recupero dell'economia italiana, basti vedere la crescita del Pil che molto deve a questa manovra dello stato

Così si chiedono, in una lunga nota, i professionisti del settore. Secondo loro, il governo avrebbe sempre favorito una procedura burocratica veloce e semplice per l'attivazione del Superbonus 110, ed era proprio ciò che rendeva tale bonus così efficace.

Le loro preoccupazioni, quindi, sono che una burocrazia così complessa rallenterà le richieste di lavori da parte della popolazione, annullando di fatto gli incentivi del Superbonus.

La nota dei tecnici, infatti, si conclude con:

Ciò che vogliamo scongiurare è l'atteggiamento vessatorio di provvedimenti che potrebbero lasciate sul tappeto non solo molti contribuenti ma anche molti professionisti e artigiani, che con difficoltà si sono adoperati in quest'anno a portare avanti progetti con le continue modifiche apportate in corso d'opera, integrazioni, chiarimenti da parte dell'Enea o dell'Agenzia delle Entrate. Per non parlare della miriade di interpelli e interpretazioni che, oltre a precisare l'applicabilità della norma, hanno creato un'enorme confusione.

Superbonus: l'allarme dei tecnici sul rincaro dei prezzi

Tutto questo, specificano i professionisti, avviene in un momento di forte rincaro dei prezzi dei materiali edili, il che rischia ancor più di scongiurare la tanto attesa ricrescita del settore.

Sempre secondo la già citata nota, infatti, i prezzi dei materiali sono cresciuti fino al 30%, a causa dell'inflazione rampante che circola per tutto il globo.

Vi è, inoltre, una grave scarsezza di approvvigionamento. Sembrerebbe, cioè, che i materiali sono diventati più rari e più difficili da trovare, con un aumento del prezzo di consegna e trasporto.

Non sappiamo con certezza a cosa sono dovuti questi ritardi nell'approvvigionamento, ma sappiamo che tutto il mondo ne è vittima. La ragione, dunque, potrebbe essere che tutte le economie del mondo stanno cercando di riprendersi dopo la pandemia, aumentando quindi la domanda di materiali.

In ogni caso, per risolvere la situazione dei prezzi i tecnici hanno richiesto al governo una proroga della scadenza al 25 giugno legata agli edifici unifamiliari posseduti da soggetti con Isee superiore a 25.000 euro.

Secondo la nota, infatti, tale settore parrebbe essere vitale per le ditte edilizie, ed una sua proroga darebbe una boccata d'aria fresca alle ditte.

L'equiparazione degli altri bonus

Ma non è finita qui! L'altro problema grave del Decreto Anti-frodi, secondo i tecnici, è la sua volontà di equiparare il Superbonus 110 agli altri bonus edili, come il Bonus Facciate al 90% ed altri Bonus più ridotti.

Così facendo, anche per gli altri bonus servirà un visto di conformità da richiedere alle autorità competenti. La burocrazia, dunque, si continua a complicare per tutto il mondo dell'edilizia.

La ricrescita promessa dal governo con questi bonus sembra doversi necessariamente arenare sulle soglie della burocrazia, richiedendo moduli e visti per ogni singolo nuovo lavoro.

E tutto questo in maniera retroattiva! Vorremmo che al Governo arrivasse un segnale forte rispetto alle difficoltà oggettive che dovranno affrontare i tecnici in generale, e le ditte in modo particolare, che finora hanno orientato i propri clienti verso una procedura più snella rispetto al procedura del 110%. Così com'è concepito il decreto 157/2021 chiede ad architetti, ingegneri, geometri, ieriti, commercialisti di validare operazioni con una verifica retroattiva.

Scrivono ancora i tecnici nella loro nota.

L'impatto sulle piccole imprese

L'insoddisfazione, quindi, è lampante. I professionisti del settore edile chiedono a gran voce una modifica del Decreto Anti-frodi da parte del governo.

Si perché, sempre secondo i tecnici dell'edilizia, tale decreto va a punire il loro settore senza che abbiano una qualche particolare colpa.

L'enorme confusione generata dai nuovi moduli burocratici va a colpire particolarmente le piccole imprese e gli artigiani, i quali certamente beneficiavano più delle grandi aziende (che, tra l'altro, truffavano di più) grazie a questo bonus.

Insomma, ciò che i professionisti criticano non è tanto l'intenzione del decreto quanto l'attuazione dello stesso che rischia di fare più danni che benefici.